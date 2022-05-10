野獸國炒熱美系公仔，一票成人被圈粉

文／許雅綿

走進Marvel（漫威電影宇宙）超級英雄限定店門市，門口一尊全長約成215公分的《鋼鐵人》雕像，汽車烤漆等級的噴漆，完美複製漫威電影中，穿上金屬科技裝甲、擁有高防禦作用的鋼鐵人角色，全身多處亮燈設計，更重現電影中對戰時的霸氣姿態。

將虛構的超級英雄電影角色，搬到現實生活中，以1：1比例製成的雕像公仔，令不少影迷瘋狂。

簽下漫威IP〈智慧財產權〉授權，製作出令市場驚豔的雕像公仔，並在美系公仔界闖出一番名堂的，是來自於高雄岡山、曾在美國會計師事務所任職的楊詠喨，而他同時也是台灣最大玩具品牌「野獸國」的創辦人。

只要想得到的，皮克斯、迪士尼、環球影業的小小兵、派拉蒙影業的變形金剛等，全部的1：1比例雕像公仔，都是野獸國製作的。

楊詠喨說，起初深耕代理美系玩具與電影商品授權市場，他提出做1：1公仔，儘管明知一定虧錢，但就是想做到極致，沒想到就此打開知名度。

尋遍代工廠，成功做出1：1公仔

他笑說，當初找1：1公仔製作工廠，並不順利，因製作大型雕像的工廠並不多，甚至還找了做大型佛像的。所幸經過重重關卡，最終順利找到能朝野獸國想要的製法去代工的工廠。

技術工法上，也是不斷嘗試，以鋼鐵人為例，最後才找到FRP〈玻璃纖維強化塑膠〉材質製作，並重現出了鋼鐵人電影中的金屬光澤感。

「大人喜歡玩具，是一種抒發。」楊詠喨說，台灣低生育率，小朋友提前碰到3C用品，幾乎不玩玩具了，而大人的世代，不管是生活壓力，或是小時候的夢想沒被滿足，加上好萊塢電影創造很多知名角色，形成「玩具大人化」趨勢。

這些大人，並非為了想玩玩具而玩，而是看了喜歡，價格合理，隨手買一隻、兩隻擺在收藏櫃或是酒櫃，從中獲得滿足感。

楊詠喨自己本身就是公仔收藏家出身，他非常理解收藏類玩具與沉浸式的體驗，可滿足玩家與IP之間的情感連結。

也因此，他從收藏開始，隨著在網路上拍賣轉手多餘的收藏品，衍伸出經營想法，最後成立野獸國變創業家，再從公仔製作商，進一步變成策展人，推出主題大型公仔展覽，一步步把IP從虛擬變成現實。大學時期，楊詠喨很多朋友蒐集動漫公仔，在旁看著看著也跟著迷上。

只要有心儀的超級英雄公仔版本開賣，他就排隊去搶，一路收藏公仔玩具，甚至在美國聖地牙哥工作租房時，還留了一間房間當成公仔收藏倉庫，累積的玩具超過上千隻。

在拍賣網站賣出名氣，回台創業

楊詠喨喜歡擬真、維京人時代有盔甲風格的公仔，收藏的第一個玩具公仔是「SPAWN戰馬」。收藏超過十年，連盒子及封膜都捨不得拆。他自稱是「八角魔人」，收藏玩具相當龜毛，只要買來的公仔盒子，八個角有一個角折到，他就會再買新的，多出來的玩具，就放在網路上賣。

玩具公仔買賣，一直延續到他研究所畢業，邊工作邊經營電商副業，當時日系玩具盛行的年代，他獨賣美系玩具，也在拍賣網站賣出了名氣。

曾在美國會計師事務所工作，因遭遇種族歧視，毅然回到台灣創業，他找上跟他一樣迷公仔，也是他在網路上最大客戶阿法（小名）當合伙人，一同創業成立「野獸國」，正式從「買家變成創業家」。

野獸國市場定位很明確，就是要做「大人的玩具」。

楊詠喨笑說：「不管簽什麼角色的IP，我都會做成大人的玩具，而且是可負擔的收藏型玩具公仔。」擁有國際型的製作標準，價格卻相對親民。

野獸國成立13年，搶下Hot Toys、Iron Studios等國際知名收藏玩具品牌獨家代理，更擁有迪士尼、皮克斯、漫威、DC、星際大戰、哈利波特等國際知名產品授權，把美系公仔市場，從小眾經營成當今台灣主流。

甚至進攻海外市場，舉辦高規格的巡迴型的亞洲主題展，如：「漫威電影宇宙英雄特展」目前在日本展出，強調沉浸式媒體互動體驗。

他印象深刻的是，2011年向迪士尼提案「皮克斯售票展覽」被拒，隔年，接著提案「漫威大型售票展覽」，他隻身從台灣飛到上海、韓國，再到洛杉磯做簡報，意外獲得青睞，迪士尼內部為了讓售票展成形，首開先例成立跨部門委員會，出了迪士尼史上第一本展覽合約，楊詠喨想起仍覺得不可思議。

「希望透過我們的關係，創造人們一些情感連結，讓消費者體驗娛樂，進而產生快樂。」他認為，野獸國是娛樂體驗的製造者，希望喜歡公仔的人們，都能藉由玩具，獲得更多快樂及感動。

【本文摘自遠見雜誌05月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】