仁寶、和碩5G網通新品齊發，原來是向這兆元產業看齊？

文／毛凱恩

近期智慧城市展，電子大廠和碩打破低調作風，推出多款5G電信設備，無獨有偶，仁寶也不落人後，推出多款新品。但電信設備向來非台灣大型電子廠主力產品，為何這些大廠近年要力拚網通？原來是劍指這個商機。

「你看，這個是可以手拉著跑的，這個甚至可以直接扛在肩上，現場就建構強大的通訊能力，」和碩董事長童子賢現身智慧城市展，指著一個行李箱、一個工具箱這麼說。

原來，這是和碩最新推出的小型5G設備，不若以往需要一整個機櫃，強調機動性，也較便宜。童子賢強調，這些設備甚至可以接受衛星訊號，而能在戰爭、天災或通訊品質不佳處，也能分享訊號給鄰近設備。

「近期俄烏戰事摧毀很多基建，但通訊沒甚麼影響，正是因為現在的通訊，不像以往要拉一堆線了，」童子賢解釋，5G作為最新的無線通訊技術，帶給世界的影響，不只是「手機用起來變順」，而是各類設備互聯，「如果成功帶動，會對台灣產值有很大影響。」

而筆電代工大廠仁寶，也推出5G網通新品，包括分別可應用於室內、室外的5G小基站。

仁寶2020年以來陸續推出5G小基站、通訊模組、無線網路分享器等，仁寶業務一處總監張尹奕指出，早期仁寶代工手機，已累積超過20年的通訊技術，目前將技術加值為模組、產品，主力進攻智慧工廠等工業用5G通訊商機。

除了手機之外，網通及電信設備，向來不是大型電子代工廠的營收主力，但為何這些網通產品，能讓這些大廠打破過往的低調，紛紛大秀新品？原來，背後劍指的是5G的系統整合商機。

攻高門檻網通系統，台廠等到好時機

業內人士指出，台灣電子廠過去從事的多是個位數毛利率的手機、消費性網通設備（WiFi分享器等）代工，反觀電信設備整合系統的毛利，則可達三至四成。如何打進高毛利的設備市場，成為台灣電子業積極備戰的業務。

資策會產業情報研究所資深產業分析師徐子明點出，儘管電信設備與台灣代工廠的製造技術相通，但5G對通訊品質、產品穩定性要求極高，更要有良好的軟體協助運作，門檻相對高。

此外，徐子明表示，電信設備廠商（如華為、愛立信、諾基亞等）與各電信商合作已久，除非有特別理由，否則電信設備商很少遭電信商替換。此外，電信設備廠商更在各種國際通訊組織中擔任要職，能主導產品規格並配合自家研發能量，相對後進者掌握先發優勢。

不過，這個遊戲規則，在5G逐步發展時被「開放式電信架構」打破了，台廠也順勢迎來兩個轉機，因而近年力拚網通產業。

轉機1：電信商不願被「綁架」，成為新進設備業者商機。

所謂的開放式電信架構，是指電信營運商只要購買符合規範的設備，再利用雲端系統或軟體便可建立終端的接取網路系統，可不再侷限設備供應商必須「只能找一家」的限制。

舉個例子，可以採用A公司設計的核心網路、B公司提供的天線和基地台，再找C公司提供的網路交換器，以及D公司提供的路由器等網路串接設備，當然，最關鍵是系統整合商的軟硬整合能力。

徐子明指出，5G時代來臨，但頻譜費用與基地台建置成本都大幅提升，造成電信商開始想引入更多供應商業者競爭，來降低成本，因此也給了台廠發展的機會。

一位電子大廠高階主管也指出，儘管傳統設備業者的解決方案比較完整，但部分新進業者的解決方案，價格僅有傳統業者的六至七成，「讓電信設備市場的結構改變了，只差這些（新進）業者如何逐步拉高系統的穩定性與完整度。」

轉機2：去中化浪潮，陸廠跌倒台廠吃飽。

根據市場研究機構Trendforce資料，2021年中國大陸與歐洲電信設備商仍占據全球逾70％市占率，前三大業者分別為中國大陸華為30％、瑞典愛立信23％、芬蘭諾基亞20％。

儘管華為仍有龐大中國大陸市場支撐，但在非中市場，則遭遇美國等國制裁，「讓出」了不少市場。

像是美國聯邦通訊委員會去年（2021）7月表決19億美元補助計畫，協助美國廠商汰換華為、中興等陸廠設備，而歐洲各國也有封殺與補貼措施。

一名電子大廠主管指出，往前看，中美對峙讓台廠擁有發展網通設備系統整合的機會，而往後看，現在產品也還沒進入成熟期，仍有較高毛利，所以現在或許是台廠發展網通設備「最好的時機」。

進軍5G開放式架構，有希望但也有挑戰

甚至，這兩個轉機，不禁讓人聯想到伺服器產業發展至今、產值破兆的成功軌跡。

台廠在約20年前開始為戴爾（Dell）、HPE（前身為HP企業產品部門）等品牌代工伺服器，使台廠逐步累積伺服器相關技術。

而約10年前，Google、Meta（前身為Facebook）、亞馬遜等雲端業者，開始擴大向台廠直接訂購伺服器，跳過中間的品牌商，讓台廠的供應鏈地位及獲利都提升，造就台灣伺服器產業如今破兆元產值的地位。

而如今5G開放式架構，也可望仿效過去伺服器的經驗，跳過電信設備品牌，直接出貨給電信商或有需求的業者（如智慧工廠）的模式。

一名業者指出，這確實是發生中的趨勢，也是台廠的機會。不過，也要考量到與伺服器產業發展軌跡的不同：傳統電信設備商仍擁有自己的工廠，來製造核心的網通設備，並不如伺服器品牌業者，全交給台廠代工，僅有鴻海等少數台廠有代工到電信設備商的產品，而有練兵機會。

徐子明認為，確實台廠潛在的5G開放式架構商機不小，但仍有幾個門檻需要跨過。

第一，站對技術。目前已有十多家台廠加入的開放架構聯盟（O-RAN與TIP）所制定規格，一旦能變成國際標準，才會對台廠更有利。

第二，軟體實力需要補齊。開發軟體需要長期投資人力，營收也相對低，因此過去台廠相對不願投資。不過，有軟體支持整體的訊號收發穩定、快速、設備互聯與支援，是解決方案中必不可少的一環。

第三，實際進入場域，需時間磨合技術。目前電信商僅主要開放幾種場景給新進業者嘗試，多為人口較少的地方、落後的技術（如4G）、企業用途。而後者，如智慧工廠的5G專網，會是傳統電信設備商力有未逮、而台廠可著重的商機。不過，現場會有許多問題需要磨合，例如與各廠牌手機、設備串聯與測試等。

第四，商業模式與過往不同。台灣電子廠商模式以規模化製造為主，不過在智慧工廠等5G專網等場域，因每個場域都不同，所以是少量多樣的商模。徐子明指出，如廣達等業者，便將旗下網通相關部門拆分出去，專門服務不同場域的客戶，商業模式也不相同。

【本文摘自遠見雜誌05月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】