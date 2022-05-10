文／李建興

這是最好的時代，也是最壞的時代；這是睿智的年華，也是愚蠢的歲月；這是信仰的紀元，亦是懷疑的朝代；這是璀璨季度，還是至暗時節；這是希望之春，抑或絕望之冬；我們或將應有盡有，我們或將一無所有；我們直上天際，我們沒入地獄……！

163年前，英國文豪狄更斯在他的巨著《雙城記》中，一開頭便以極端的口吻，控訴在階級鮮明、對峙頻仍的「法國大革命」時期，那個被權勢者宰制，被價值錯亂而傷的社會。

即便歷經後世的演繹，這句家喻戶曉的名言，有了各方的解讀與詮釋。但若將狄更斯當時筆下「戰事未息、顛沛流離」的世局，對比於今日歹戲拖棚、後座力發酵的俄烏之戰，不但有著令人發麻的即視感，更將當今美俄強權，挾正義之旗、徇一己之私，卻枉顧後世的心態，挖苦得拳拳到位、無顏以對。

好比《雙城記》的另一句名言：「在這命途多舛、眾聲雜遝世局裡，未知的將來，總在政客的詮釋下，以及話語權的魔術中，用最極端的語彙，許諾他最好、咀咒他最壞。」字字句句都將世人對於「戰後到底會迎向曙光，還是墮入風霜？」的矛盾和徬徨，彰顯無遺。

也就是說，亂世當頭，每個握有話語權的領袖人物，都會充當智者、未卜先知，預言著自己甜美的終場，並強調對手結局的悲慘，以洗腦群眾，讓怨念被升級、討伐被合理，更將戰爭予以正義化。但殊不知，歷史的經驗告訴我們，「戰爭的代價」恐怕不是「勝利的果實」足以回補的。

拿現下的俄烏之戰來說，事實上，當原本的閃電戰挺進了第三個月，正義都還沒實現，早已先換來世局的疲倦。這難免令人反思，當被列強高舉的公平正義，超越全民的安寧、普世的價值時，最終換來的，其實是蒼生的流離。

誠如我們創辦人高希均教授念茲在茲的一句話：「戰爭沒有贏家、和平沒有輸家！」從現下局勢的流轉看來，簡直一語中的。

先遑論眾所周知的，因俄烏開戰下來，經濟制裁、運輸中斷、供應斷鏈所導致全球性的通膨、產業的停滯，恐怕沒人想得到，這場戰爭，將醞釀一場自二戰以來人們前所未見的糧食危機。

這絕非危言聳聽！由於俄烏兩國向來有「世界麵包籃」的美譽，負責供應全球逾億噸的民生物資，然而目前這片沃土正飽受催殘，農民都已經自顧不暇、匍匐求生了，根本無力生產。因此，聯合國就警告，烏俄糧倉一旦失能，恐讓全球營養不良的人數暴增到800-1300萬人。

至於西方聯盟齊一心志的「經濟制裁」，更是「傷敵一千、自損八百」的兩面刃。

雖說俄羅斯的暴行，罪無可赦，「制裁」早已天經地義、不容質疑，但在被制裁的俄國飽受教訓之際，各國其實也難以全身而退。

誠如美國財政部部長葉倫在參加G20財長會議時所說：「歐洲禁止俄羅斯能源可能損害全球經濟。」果真，德國央行也接著警告：「禁運俄羅斯天然氣，會讓德國今年GDP重挫5個百分點。」

更諷刺的是，制裁，對於事主「烏克蘭」來說，非但不是你輸我贏的零和遊戲，該國也將因為少了俄國天然氣管線過境烏克蘭的高額運費，而飽受衝擊。也就是說，當制裁「既是金主亦是敵人」的俄羅斯，烏克蘭也會被流彈波及、尷尬至極。

但無論如何，這次的戰爭，任何的損失，都比不上地球所受的傷害。因為，隨著戰事讓全球的能源供應生態大洗牌，甚至斷鏈，致使各國的能源政策，一反先前對於「節能減碳」的承諾，紛紛走向回頭路。

以美國來說，拜登一上任，為了落實減碳，曾迅雷不及掩耳地宣布暫停美國聯邦土地進行油氣開採，孰料一年兩個月後，眼見戰事讓能源短缺，竟就將禁令解除了。

而剛走過福島核災的日本，也宣布重新擁抱核能。雖說這次所推動的是比現有「核裂變發電」更安全的「核融合發電」，但日本的改弦易轍，卻也凸顯了人類的理想，終將妥協於戰爭的無奈。

此外，預計在五月就職的韓國總統尹錫悅也預先表明，文在寅政府2030年溫室氣體減排40%，以及在2050年實現碳中和的目標，新政府將不會繼續。同時，曾被韓國人視為毒蛇猛獸的核電，則悄悄回到了選項之中。

誠如德國前總理梅克爾所言：「萬事莫如氣候變遷來得急！畢竟我們這一代領導人，無權剝奪下一代人的生存機會。」「氣候正義高於所有的正義，因為老天爺沒辦法跟你妥協的。」只希望上述各國所使出的戰時權宜之計，切莫成為因噎廢食的惡政。

所幸，人性的溫情總是在至暗的時刻，綻放其至亮的光芒，愈是晦暗的戰壕地窖，愈能淬煉人性本善的頑強。

幾個月的戰事，雖然因為人性的自私，弄得全球元氣大傷，卻也因為幾起溫馨故事，讓眾生重拾對人性的信任。

隨著戰爭開打，烏克蘭政府要求國內18-60歲男性共赴國難，不准離境，一名男子為讓小孩逃離戰火，委託一名陌生女性將小孩帶到匈牙利與媽媽會合，這名陌生女性不負所托，成功在匈牙利邊境幫孩童找到母親，三人見面時，激動地相擁而泣。

而烏克蘭許多城市，自從開戰以來，整座城沒有了萬家燈火。但每逢清晨第一道光升起時，烏克蘭的鐵路網仍然在城市間穿梭。

這群鐵路員工，即便在俄軍的轟炸下，已死傷累累，卻堅守崗位，不使用手機或視訊，用的是蘇聯時代連結站際間的的閉路電話系統，不在同一個地點久留，時刻表前一晚才擬定，如此才能躲過俄軍的襲擊，成功將民眾送離烽火之地。

至於曾在敘利亞內戰中拯救超過10萬人，一度傳言可能獲得諾貝爾和平獎的敘利亞救援組織「白盔」，近來則在敘利亞一棟被炸毀的建築物中，拍攝戰地中治療傷患的影帶，期待把多年來的救援經驗，傳承給烏克蘭救難隊，讓他們也能及時拯救生命。

另外在烏克蘭另一頭，悠揚提琴聲，迴盪在第二大城哈爾科夫地窖中。數周前俄軍狂轟濫炸，小提琴家維拉和家人、鄰居共12人，躲入公寓地下室，她每每在炸彈落下時，就為小孩演奏搖籃曲，更舉辦多場線上音樂會，給國人加油打氣，讓全球動人，許多人稱她為「地窖裡的提琴手」。

123家企業共襄盛舉，公益DNA深植企業

本期《遠見》的封面故事〈解密鴻海雙E方程式〉即是配合每年五月《CSR暨ESG》企業社會責任獎，找出鴻海、遠東、台泥……等企業，為社會為地球默默付出的動人故事。值得一提的是，進入第十八屆的《CSR暨ESG》獎，共有123企業、228參賽件數角逐桂冠，顯見「公益」早已植入企業DNA。

誠如《雙城記》為愛從容走上斷頭台的雪尼．卡爾登最後告白：「我現下所為，美過從前，我所享安息，甜於往昔。」即便戰火無情，就算世間無法永遠承平，但只要人間有愛，願意付出，對峙將是暫時的極端，熱血才是永續的基因。

【本文摘自遠見雜誌05月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】