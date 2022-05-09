日本京都必訪「%Arabica咖啡」台灣店就在象山

喜歡品味咖啡的讀者就一定知道日本品牌「%Arabica」吧？而如果你是%Arabica忠實粉絲，相信每每到日本就一定會特地繞去探訪該店並喝上一杯%Arabica咖啡才有到日本的感覺對吧？現在粉絲不用特別飛到出國就能品嘗到%Arabica咖啡，該品牌正式宣佈即將展店到台灣，並且台灣一號店就將落腳於台北。

台北店2022年開幕

IG＠arabica.hk

根據官方透露，% Arabica台灣首店預計於2022年的第二季開幕，地點選定在台北，同時也公開了品牌店面的設計概念，空間將維持品牌象徵的純白極簡風格，弧線牆面搭配% Logo以及有台灣為的紅磚元素，加上自然植栽點綴，讓台灣民眾會有一秒飛到日本的幸福感受。

台灣店地址曝光

Tatler Taiwan

編輯就直擊位置就在信義區象山步道口對面，信義路五段150巷22弄的位置。

同時「%Arabica」也在官方社群宣布台灣店將在2022年上半年開幕，所以預計最慢會在6月底前開幕，粉絲們真的可以好好期待一下，再過一小段時間就可以喝到純正的%Arabica咖啡風味。

Off-White主理人最愛抹茶拿鐵

IG＠arabica.hk

2021年時，Off-White™就和咖啡品牌%Arabica合作，於Off-White™巴黎旗艦店二樓開設「ICE COLD」咖啡館，為什麼位選擇%Arabica這個品牌呢？因為前Off-White™ 主理人以及LV設計總監的Virgil Abloh，就說過自己最喜歡「%Arabica的抹茶拿鐵」，所以ICE COLD咖啡館也特別連結了%Arabica 與MAMICHE餐廳共同打造飲品和甜點，網羅了Virgil Abloh最愛的當地菜式菜單，讓許多粉絲前往朝聖。

首店原來在香港？

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可能有很多人不知道% Arabica第一家店面其實是開在香港愉景灣，但真正讓該品牌聲名大噪的則是2014年在京都法觀寺八坂之塔與清水寺附近開設的京都東山店，因為店面簡約設計風格配上香氣十足的濃郁咖啡，重點再搭上京都的浪漫景色，讓% Arabica迅速成為旅客去京都遊玩必須探訪的景點之一。

創辦人：一杯咖啡讓你感受最純粹的生活

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雖然第一間店開在香港但% Arabica確實是由日本人所創立，創辦人為東海林克範是位旅居世界超過60個國家的人，他期待著能以簡單生活滿足基本需求，所以把目標放在現代人天天必喝的咖啡之上，讓忙碌的人民可以藉由品嚐一杯咖啡來感受純粹的生活。

20多國都能見到%Arabica的身影

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而東海林克範的夢想也是把% Arabica擴展到全世界，不到10年時間% Arabica也陸續在中國、法國、阿拉伯聯合大公國、柬埔寨、泰國、英國、美國…等近20個國家拓點，現在台灣店也將在2022年開幕，不只是東海林克範的新擴展版圖，同時也能讓更多台灣民眾能喝到極簡理中卻飽含深度的精品咖啡。

作者／Irene Chen

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。