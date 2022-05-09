帛琉‧ 洛克群島Rock Islands｜上帝的水族箱

位於帛琉群島中段之洛克群島（Rock Islands） 由珊瑚礁隆起組成，是海洋國度帛琉觀光最精華的區域，島上因海灣泥沙淤積產生的潟湖，形成獨特的生態系統，綠意盎然的珊瑚礁環繞者碧藍清澈的海水，形成洛克群島深植人心的美麗樣貌。

帛琉海域中擁有超過一千五百種的熱帶魚類、七百多種珊瑚和海葵，十三種鯊魚以及太平洋、印度洋的瀕危海生哺乳動物「儒艮（Dugong）」。豐富多樣的海洋生態受封為「上帝的水族箱」，並且是海洋學家公認的世界七大海底奇觀之首，二〇一二年被登錄為世界遺產。

無毒水母湖見證生態環境變遷

在以浮潛體驗聞名的帛琉，又以洛克群島埃爾瑪爾克島的「水母湖（Ongeim’lTketau）」 為最知名的潛點，旅客在此得以與亮橘色的水母溫柔共游。這般夢幻的場景，實則與當地地殼運動有關。一般而言，水母多會分泌使人麻痺的毒素，然而「帛琉黃金水母（PaulauGolden Jelly¬sh）」 長期生活在因地形抬升、與外海隔絕的內陸鹹水湖，在逐漸失去天敵的環境下，演化至毒素趨近於零的水母品種。

近年因氣候變遷，水母湖內的黃金水母卻大量減少，官方於是在二〇一七年將「觀光命脈」短暫關閉近兩年。事實上，帛琉政府很早就致力於平衡觀光發展及生態保育：二〇〇九年宣布周邊海域成為全球第一座鯊魚禁捕區；二〇一五年規劃面積近五十萬平方公里、當時全球最大國家海洋保護區，逐步達到百分之八十的海域禁止捕魚，復育保護區內的魚群及鯨豚。

關閉水母湖的同年，所有入境旅客還必須簽屬「帛琉誓詞（Palau Pledge）」，承諾在帛琉旅遊期間盡力維護當地環境，如有違反誓詞行為最高罰款一百萬美元（約三千萬台幣）。自二〇二〇年起，又宣布禁用及販售對珊瑚礁有害的防曬乳，若攜帶將在機場海關處沒收。

圖／旅讀OR提供

「吃素美人魚」新故鄉

帛琉政府除了維護鯨豚資源，瀕危的儒艮亦是其復育重點。體型壯碩、有著短鼻厚唇的儒艮為海牛的近親，個性溫馴，食海草維生。關於「美人魚」有一說，即是水手遠遠看到儒艮浮在水面環抱幼獸餵乳而來。

儒艮主要棲息於印度洋、西太平洋較淺的海岸邊，相傳帛琉海域過去儒艮數量曾達兩千隻，目前估計僅剩五十至兩百隻。帛琉「珊瑚礁研究基金會（Coral ReefResearch Foundation）」 長年投入儒艮棲地及數量保育研究，二〇二〇年的研究報告顯示，現在設置的「Ngederrak儒艮保護區」，儒艮群數量穩定，並且很可能緩慢增加中。機構近期常利用無人機觀察儒艮，增加與這群害羞「美人魚」接觸的機會，並曾有一次五十九隻大型儒艮群的紀錄。

在新冠肺炎疫情肆虐全球的當下，帛琉作為旅遊目的地，對於臺灣旅客還有著極大的吸引力──透過「臺帛旅遊泡泡」機制，臺人得以參團親臨帛琉如萬花筒的海底世界，近距離觀察最溫馴的黑鰭鯊魚，泡進因為火山泥堆積而形成的藍白色牛奶湖，享受優美的海島風光。

不過，因著雙邊疫情時好時壞，出入境相關政策也滾動式修正。截至二〇二二年三月，「臺帛旅遊泡泡」仍因年初時一度嚴峻的疫情而暫緩。