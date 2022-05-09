梁朝偉、王菲來台必吃的私房愛店 40年老店「黑武士麻辣火鍋」

不僅是梁朝偉、王菲等港台巨星會友的私房愛店，更是金馬獎等各大頒獎盛典的指定慶功場所！創立至今已超過40年的「黑武士麻辣火鍋」日前宣布進駐信義新光三越A9，背後有哪些美味秘密？以下告訴你！

梁朝偉、王菲、孫燕姿、李安、周杰倫都曾是座上賓

四十年老店黑武士麻辣火鍋飄香信義新光A9。

「黑武士麻辣火鍋」是屬於一代老台北人的記憶，其獨特的美味過去只在饕客名人間低調流傳，除了是眾多港台巨星會友的私房愛店之外，更是金馬獎等各大頒獎盛典的指定慶功場所，梁朝偉、王菲、孫燕姿、李安、周杰倫都曾是座上賓，在饕客心中有著不可動搖的地位。

老主廚的獨門配方造就美味

黑武士麻辣火鍋的招牌麻辣湯底，採用大量牛肉、牛骨、蔬菜以及牛油、青花椒及五種辣椒精燉八小時而成。

有別於一般麻辣鍋採用中藥材、辛香料、牛油為基底的方式，黑武士的麻辣湯底是使用大量牛肉、牛骨以及大量蔬菜經過八小時精燉，牛肉讓湯底香氣十足、口感更為滑順濃郁而不膩口，溫和地可以直接喝下肚，再加入使用牛油、花椒、青花椒及五種辣椒提煉而成的麻辣底磚，麻而微辣卻不死鹹，非常適合熬煮食材，每一口都會有麻、辣及肉香的豐富層次，一口咬下會爆汁的超入味鴨血和滑嫩豆腐更是必吃。

黑武士的芋頭排骨鍋是孫燕姿的最愛。

黑武士的另外一個招牌「芋頭排骨鍋」是孫燕姿來店時最愛的湯底，使用雞架跟全雞慢火燉煮出乳白色湯頭，再加入獨門配方讓湯底更加滑順醇郁，選用上等芋頭心先炸再煮更添湯頭香氣，久煮後的芋頭泥化在湯中帶來微細沙感，風味口感層層堆疊，滋味一絕。

全台北最好吃的川丸子

使用台灣豬後腿肉製作，瘦肥比採7：3黃金比例，加入薑末與調料，純手工一顆一顆捏製出扎實的丸子，再油炸成型，下鍋熬煮後吸附滿滿湯汁又保留丸子的彈性，辣味與牛肉香一起竄上舌尖，與外層充滿蛋皮香氣、內餡飽滿爆汁的蛋餃都是來店必吃，更在饕客界盛傳為「全台北最好吃的川丸子」。

招牌必吃蔥花拌麵

黑武士麻辣火鍋不提供白飯，招牌聰明麵才是饕客最愛。

於創店老闆早期是從麵食起家，台北知名的史記正宗牛肉麵就是其家族所開，所以麵食可以說是黑武士火鍋的強項之一，聰明麵外表看似是樸實簡單的蔥花拌麵，其實是不可小覷的實力派，輕輕拌開麵條，碗中的靈魂古早味獨門醬汁吸附在Q彈的白細麵條上，越嚼越香，清爽純粹的滋味令人著迷，忍不住一口接著一口。

熄燈危機後重生

黑武士麻辣火鍋飄香信義新光A9。

街頭飄香四十多年的好味道差點消失！由於年事已高加上疫情來襲，創店老闆史大哥原想就此歇業。但在關鍵時刻，富有「燒肉界勞斯萊斯」之稱、獲米其林餐盤推薦的「八和和牛燒肉專門店」團隊毅然決然挺身接班，行銷長周世傑表示，十分捨不得懷念的老味道無人延續就此從嘴裡消失，便帶著米其林團隊接班，將老主廚的手藝原汁原味保留下來，也帶入米其林等級的精緻服務與肉品專業，一群年輕人努力讓四十年的招牌好味道得以延續再重生。

老派時尚進駐信義新光三越A9

黑武士精選A5和牛與麻辣鍋搭配最對味。

「好味道就應該讓更多人知道」行銷長周世傑說，團隊接棒老店的同時也肩負著美食文化的傳承，希望將匠人精神與極致美味介紹給年輕一代，而台北信義計畫區向來是商場百貨的一級戰區，便以此地做為首間分店據點，「黑武士麻辣火鍋」現已正式進軍新光三越信義新天地A9。

嚴選頂級和牛就要這樣吃！

由米其林餐盤推薦的八和和牛團隊特選A5和牛霜降與赤身部位。

米其林團隊接班後，也帶入了肉品方面的專業，選用來自日本A5等級的和牛霜降與赤身部位，鮮紅中透著分布均勻的大理石油花，下鍋涮三秒就要馬上翻面起鍋，透著粉嫩色澤的和牛肉片一口咬下，柔軟的口感與油脂的甜味在口中化開，盡情享受和牛飽滿的口感和濃郁的香氣，非常適合與麻辣鍋搭配，開啟一場唇齒間的極致饗宴。

黑武士麻辣火鍋進駐信義新光A9，獨立座位區可享安全距離

黑武士麻辣火鍋 信義A9

地址：台北市信義區松壽路9號(新光三越信義新天地A9 6F)

電話：02-2345-0355

預約連結：https://lihi1.cc/tTOvM

作者／Chelsea Su

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