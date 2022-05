周杰倫、昆凌第3胎出生 罕見公開小女兒正臉

周杰倫、昆凌第3胎出生了!6日稍早昆凌和周杰倫皆在自己IG上公開分享喜訊,正式向大眾宣告:寶貝女兒平安誕生。

IG@hannah_quinlivan

昆凌率先在自己的Instagram上發文宣告女兒降臨,「Just when you think you know Love, something little comes along to remind you just HOW BIG IT REALLY IS.(當你以為你已經了解什麼是愛,有些小事情就會來提醒你,愛有多麼巨大。)」並Hashtag感謝醫護人員的照顧。

隨後,周杰倫直接暖心向媽媽和女兒喊話:「母女兩位都辛苦了,Thank God for this beautiful gift! (感謝神送來這麼美麗的禮物)」並開心標注昆凌,最驚喜的是有別於6歲女兒Hathaway和3歲兒子Romeo鮮少在鏡頭上露面,這次周杰倫直接大方曝光小女兒的正面照,可以看到女兒有著漂亮的五官以及纖細的手指,相當秀氣可愛。

IG@hannah_quinlivan

IG@hannah_quinlivan

其實早在日前(4月22日)昆凌才在自己IG Story放上一段影片,在影片中可以看到夫婦倆舉辦性別派對,帶著女兒、兒子戳破氣球,可以見到粉紅色的小氣球飄向天際,那時才揭曉第3胎是女寶寶,結果沒想到時隔幾天周董再一位「前世情人」便可愛降臨世上,也讓許多粉絲和好友紛紛向周杰倫一家獻上祝福。

IG@hannah_quinlivan

值得一提的是,看照片寶寶可能已經出生一段時間了,先前周董好友劉畊宏在直播中,不小心透露周董女兒已在4月21日出生,雖然隨後他表示是誤會一場,但現在對比照片很有可能劉耕宏早就知情,但第3胎確切的出生日期到底是哪天呢?對此目前周杰倫、昆凌和經紀公司杰威爾都暫無回應。