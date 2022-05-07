周杰倫、昆凌第3胎出生 罕見公開小女兒正臉

周杰倫、昆凌第3胎出生了！6日稍早昆凌和周杰倫皆在自己IG上公開分享喜訊，正式向大眾宣告：寶貝女兒平安誕生。

IG＠hannah_quinlivan

昆凌率先在自己的Instagram上發文宣告女兒降臨，「Just when you think you know Love, something little comes along to remind you just HOW BIG IT REALLY IS.（當你以為你已經了解什麼是愛，有些小事情就會來提醒你，愛有多麼巨大。）」並Hashtag感謝醫護人員的照顧。

隨後，周杰倫直接暖心向媽媽和女兒喊話：「母女兩位都辛苦了，Thank God for this beautiful gift! （感謝神送來這麼美麗的禮物）」並開心標注昆凌，最驚喜的是有別於6歲女兒Hathaway和3歲兒子Romeo鮮少在鏡頭上露面，這次周杰倫直接大方曝光小女兒的正面照，可以看到女兒有著漂亮的五官以及纖細的手指，相當秀氣可愛。

IG＠hannah_quinlivan

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其實早在日前（4月22日）昆凌才在自己IG Story放上一段影片，在影片中可以看到夫婦倆舉辦性別派對，帶著女兒、兒子戳破氣球，可以見到粉紅色的小氣球飄向天際，那時才揭曉第3胎是女寶寶，結果沒想到時隔幾天周董再一位「前世情人」便可愛降臨世上，也讓許多粉絲和好友紛紛向周杰倫一家獻上祝福。

IG＠hannah_quinlivan

值得一提的是，看照片寶寶可能已經出生一段時間了，先前周董好友劉畊宏在直播中，不小心透露周董女兒已在4月21日出生，雖然隨後他表示是誤會一場，但現在對比照片很有可能劉耕宏早就知情，但第3胎確切的出生日期到底是哪天呢？對此目前周杰倫、昆凌和經紀公司杰威爾都暫無回應。