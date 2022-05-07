蔣友柏跨界「豹變」NFT限量515件被秒殺

蔣友柏表示，他不使用社群，但因為NFT跟小孩們有更多話題。圖／蔣友柏提供
蔣友柏表示，他不使用社群，但因為NFT跟小孩們有更多話題。圖／蔣友柏提供

「我是不使用社群的人，但我滿意外因為NFT跟小孩們多了一層溝通」蔣友柏提及近年的熱潮，認為藝術本就多元，本質不變即可。他發行的《Gentle Panther》典藏NFT搭配與微風合作的特展，一炮而紅，讓我們窺見他融合東方山水、當代藝術創作的實力。

近年在成都雙年展、上海安縵及台北白石畫廊舉辦個展的蔣友柏，以「山水」、「動物」、「中西縫合」等三大主軸，結合新技術與新材質應用，展現期藝術跨界創新的能耐。強烈的美學風格已經吸引超過四百、五百位藏家收藏，這次與微風的合作，充分展現創造力，無論是微風松高的戶外LED大屏影印、100件名為《Gentle Panteher NFT》的發布，新嘗試有了新觀點，而他則誠實地認為，關於NTF，他反而想到的是意外和小孩有了新互動。

君子豹變走入數位世界

Photo via Breeze。
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《易經．革卦．象曰》：「君子豹變，其文蔚也」，形容其遷善去惡，更現其美德。以豹變為題，蔣友柏創作了一系列作品，包含豹隱、豹變，以及第一波搭配的《Gentle Panther》典藏NFT，借藝術、非同值化代幣（NFT）兩者不可分割及獨一無二的特性，創作了515件1/1五行豹NFT。對他而言，NFT可能是行銷、宣傳、或是「賦能」作為某種交換券的新型態商業模式，但回歸藝術創作的角度，有很多藝術家如蔡國強，就是直接在上面創作數碼藝術品，這才是藝術本該有的角度。而他所發行的五行豹，其實每一件外在的「skin」，都是蔣友柏過去創作過的繪畫，這也是他對數位藝術的新嘗試。

生活經驗成創作靈感

門神(豹隱&豹變), 2021, 不鏽鋼金屬雕塑一對(視角2)/蔣友柏。Photo via Breeze。

門神(豹隱&豹變), 2021, 不鏽鋼金屬雕塑一對(視角2)/蔣友柏。Photo via Breeze。

近期2021年於成都雙年展《雲豹天下》、上海安縵《雲．紳Gentle．Man》個展與台北白石畫廊《類宇宙HAAH universe》個展，透過深厚底蘊，對中國傳統文化藝術的理解及當代藝術的嶄新應用，蔣友柏的動物繪畫主題有了深一層的質變。他分享的每次創作都是生活經驗的各種可能投射，雖然藝術市場的本質還是商業運作邏輯，只是從專職設計轉做藝術，他反而感覺到更自由。不只是為了商務合作，而是真心的體驗生活才創作，至於有幸有藏家收藏，就像覓得知音。豹、老虎、貓頭鷹畫作，或是這次《Diamond In The Rough 鑽記》特展門口兩只名為「豹隱、豹變」的不銹鋼門神雕塑，同時展出的潮雕塑《Forward五行版》小雕塑，東方山水的流轉、色彩形成動物主題的畫面肌理，如鑽石一般一層層拋光打磨，持續發亮，限期的展覽，可以說每一件都是他近期生活的體悟。

NFT的世代交流

早安, 2022, 畫布, 複合媒材, 70x90cm/蔣友柏。Photo via Breeze。

早安, 2022, 畫布, 複合媒材, 70x90cm/蔣友柏。Photo via Breeze。

慢慢看, 2022, 畫布, 複合媒材, 30x70cm/蔣友柏。Photo via Breeze。

慢慢看, 2022, 畫布, 複合媒材, 30x70cm/蔣友柏。Photo via Breeze。

Forward潮雕塑 Edition 006, L30 x W16.4 x H21.4 cm/蔣友柏。Photo via 蔣友柏。

Forward潮雕塑 Edition 006, L30 x W16.4 x H21.4 cm/蔣友柏。Photo via 蔣友柏。

「我是不使用社群的人，但我滿意外因為NFT跟小孩們多了一層溝通」蔣友柏提及近年的熱潮，原先是不行發行NFT的，但經紀人鼓勵嘗試，他才開了GENTLE pANTHER社群Dicord，沒想到上線第一天就近千人註冊，許多社群成員包含知名藝術家、藝人、頂尖企業CEO和收藏家們齊聚一堂，希望能獲得他的首發NFT白名單，這些都是始料未及的結果。或許如他所言，創作本不拘泥形式，而真正的藝術其實就是純粹的生活紀錄及情感表露，東方的中國歷史古典作為根基，已經創作出獨樹一格的繪畫風格，他則透露未來在銀座白石的展覽，會以「神話」為題，這種不可知，不可確認，卻貫穿我們文化底蘊，或許能形塑出更豐富的藝術世界也不一定。

《Diamond In The Rough 鑽記》特展

Date：200/4/21（四）-至5/6（五）微風之夜（藝術家蔣友柏出席）

Time：11:00AM-18:00PM

Place：微風廣場 2F Diamond Lounge

Note：採預約制，限會員本人使用

作者／Ken Huang
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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