Ferrari One-Off車型計畫 訂製專屬法拉利雙門跑車

最初就是手工訂製跑車出身的品牌Ferrari法拉利這次推出全新的Ferrari SP48 Unica正式揭開神秘面紗，由全球首席設計師領導的Ferrari Styling Centre設計中心打造，以F8 Tributo車體為基礎開發的雙座跑車，每一台都是專為車迷客製化，獨一無二的車體。

個人訂製可以說是奢華之高端，這次Ferrari推出的One-Off系列最新力作Ferrari SP48 Unica正式揭開面紗，依照每一位客戶的想法打造，從3D原型設計，先進工藝團隊實現，以八缸的F8 Tributo雙門車體為基礎，在外觀上做更有彈性的變化。本就是雙門性能小跑車的極致車款，具有720匹最大馬力、峰值扭力770Nm的驚人成績，加上極具辨識度的外型，這次配合每位車主獨特品味打造，讓許多車迷相當期待。

3D原型建模讓每個零件都渾然一體

SP48 Unica by Ferrari。

由全球首席設計師Flavio Manzoni領導的Ferrari Styling Centre設計中心打造，使用新技術廣泛使用程式化參數建模技術、3D原型設計，增材製造，為每一位客戶量身打造。外型上最具特色的前格柵、引擎進氣口，都可以透過和設計團隊及馬拉內羅工程師的交流完成。車身也用程式化圖形設計，使車窗、車頂、引擎蓋的黑色零件到車身的漸層色都能清晰分明的融合。兩側車窗因為尺寸縮小取消了後車窗的設計，同時讓車身對烈日的阻隔效果也進一步提升，材質與設計都更強化。

更加進化的空氣力學設計

SP48 Unica by Ferrari。

符合車款Ferrari SP48 Unica的熱力學與流體力學設計也同樣重新設計，為達到空氣力學平衡，最明顯的變化包含前保桿上方、後擾流板下方的引擎冷卻進氣口，經過程式建模設計的隔柵欄等，呈現別以往的深邃感。最大程度的增加進氣量，加上較長的後懸設計，有助於減少車頂區域的吸力並增加車尾下壓力，在高速行駛間更加穩定。

個人訂製的專屬元素

SP48 Unica by Ferrari。

SP48 Unica by Ferrari。

SP48 Unica by Ferrari。

這台One-Off車型專為一位全程深度參與此車型的車主打造，銳利的外型卻不失優雅，充滿運動氣息的跑車元素，在配色及裝飾元素上都相當講究。比如座椅和座艙內的裝飾零件特別研發黑色鐳射打孔Alcantara®面料，下方也採用了與外觀配色匹配的螢光紅色織物，黑與紅的交織，簡潔俐落，讓內外裝的銜接有一體成型的賞心悅目感受。消光碳纖維材質在座艙的應用，無論是強度上，還是造型上，都兼具鮮明的科技感和運動特質。

SP48 Unica by Ferrari。

為了確認每一位遮處都能有絕無僅有的Ferrari跑車，每個專案由Ferrari Styling Centre法拉利設計中心獨立開發，確定車身比例、造型後，才進行詳盡的設計方案規劃，最終才能在每個階段讓客戶參與評估與驗證，也因此每輛One-Off車型生產就耗時一年。唯有如此用心，才能真實回歸馬拉內羅工廠那每一分一毫都由頂級工藝匠人打造車款的用心。