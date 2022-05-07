女性生育年齡不受限制 凍卵代表社會結構大變革？

為什麼女性要因為生理限制而受到「應該結婚的年紀」制約？當「凍卵」的技術及觀念逐漸成熟，女性真正有了身體與婚姻的自主權！



原作者 CAMILLIA DASS 於 2022 年 4 月 25 日發表本文， This story was originally written in English by CAMILLIA DASS and published on 25 April 2022.原作者 CAMILLIA DASS 於 2022 年 4 月 25 日發表本文， 請按此瀏覽英文版本

我們都知道，「凍卵」是一項昂貴且侵入性的程序，無論是在情感上還是身體上都會經歷一段痛苦的時期。竹腳婦幼醫院（KK Women’s and Children’s Hospital）生殖醫學系主任兼高級顧問薩達納·納達拉哈 (Sadhana Nadarajah) 副教授表示，雖然目前的證據表明，使用冷凍和新鮮卵子之間的風險沒有增加，但凍卵在生殖上仍有相對的劣勢。

「卵子冷凍涉及用激素刺激卵巢產生多個卵子，類似於體外受精的初始階段，然後用針頭取出卵子，隨後，在零下的溫度下冷凍，直到輔助生殖程序所需的時間。」薩達納教授解釋道。

「由於這是一種侵入性手術，因此存在手術風險，其涉及手術、治療甚至不斷投入的費用。最值得注意的一點是，無法保證一定可以受孕。」她繼續說。

「使用冷凍卵子懷孕的成功率取決於卵子的數量和質量，例如，對於一個 34 歲或 35 歲的女性來說，10 到 15 個冷凍卵子的懷孕成功率大約落在 75% 到 80%。」

薩達納教授補充說，雖然女性的卵子可能不會變老，但仍有患上子宮肌瘤、子宮內膜異位症、高血壓和糖尿病等可能使妊娠複雜化疾病的風險。

根據薩達納教授的說法，除了這些風險之外，還有 10% 的機率，卵子在冷凍後無法存活。

然而，除了考慮女性是否能自由選擇凍卵的醫療福利之外，在我看來，還有許多社會福利的配套措施並不完全。

畢竟，我們很少討論到：如何消除年輕女性因擔心自己的生理條件而急迫性的想要走入婚姻、生孩子的壓力。

我相信，如果沒有需要在年輕時必須生孩子的壓力，我們可能會開始看到更成熟和經濟穩定的健康婚姻，這可以降低離婚率、虐待率，讓孩子在更健康的家庭中長大，總體來說，賦予女性更多選擇權。

降低離婚率

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渴望在非常輕的年紀就結婚的情況並不少見，無論是因為社會期望，還是你與生俱來的願望，有一件事是亙古不變的，那就是女人的生物鐘。

許多女性在年輕選擇結婚的最常見原因之一是，她們可以成為年輕的母親，也更容易在生產後恢復到絕佳狀態（無論是體力還是身材），而且因懷孕產生併發症的機率也相對較小。

《Today》去年進行的一項調查發現，在 536 名女性受訪者中，61% 的人擔心與懷孕和分娩有關的健康問題。為了保持生育能力而結婚是年輕女性的主要關注焦點，然而，早婚也與離婚率增加有關，長此以往會成為不健康的社會循環。

「我認為這與結婚者的成熟度有關，在年輕的時候，如果這個人沒有真正經歷過太多的生活歷練或得到相當的庇護，那麼，可能很難駕馭婚姻或長期關係的問題，以及該決定帶來的責任。」心理學家 Padma Jairam 說道，「有時候，我認為婚姻可能會變得更加不穩定，因為年輕夫妻可能不知道在給出承諾之前要問什麼問題。」

如果女性可以選擇凍卵並且經濟條件允許，她們必須在某個年齡之前結婚生子的壓力可能會減輕，並有更多時間專注於生活中的其他責任，例如，與伴侶建立健康的關係。

降低家暴風險

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不需要太早結婚也可能會增加與合適的伴侶走入婚姻的機率，這會直接減少走入不幸婚姻的可能性。

根據 2020 年婦女行動與研究協會 (Aware) 的數據，她們的求助熱線電話中有高達 13% 與婚姻問題和離婚有關。

「我認為在情感成熟度相當低的年齡結婚，可能會增加某種虐待行為的風險，僅僅是因為他們可能不明白自己的行為構成虐待。」帕德瑪說，「年輕夫妻們可能也不知道如何應對嚴峻的挑戰，尤其是那些需要了解彼此情緒和行為的挑戰。」

此外，財務困難往往是婚姻問題和虐待的最大前兆。

「從統計數據來看，經濟問題是離婚的主要原因，年輕就結婚很可能在經濟上不太穩定，你可以假設，由於不成熟和更多的財務問題，不穩定的關係可能是導致虐待的因素。」新加坡婦女組織理事會 (SCWO) 維持支持中央委員會主席 Laura Hwang 分享道。

既然女性可以凍卵，她們也可以利用「額外時間」的機會來學習如何對婚姻生活做出更明智的決定，而不是急於求成。

小孩通常受益於成熟的父母

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在《Today》的同一項調查中，發現 69% 的男性和女性最關心生孩子的生活成本。尤其是 47% 的女性受訪者表示，她們擔心如果有了孩子，她們的職業發展可能會受到影響。

既然女性可以凍卵，那些選擇這樣做的人將能夠放心地等待合適的伴侶並在沒有年齡壓力的狀態下結婚，這也意味著她們在財務和職業生涯中更加成熟和穩定。

「年長的父母可能意味著更好的財務、情感和社會穩定性，這有助於養育子女。」南洋理工大學 (NTU) 教授社會學的助理教授 Shannon Ang 說。

在 2019 年荷蘭進行的一項調查中，研究了 32,892 名年齡在 10 至 12 歲之間、父母年齡在 16 至 68 歲之間的荷蘭兒童的行為模式，發現父母年齡較大的孩子不服從和攻擊性問題較少。年長的父母也比較少與藥物濫用問題有牽扯，因此，能夠為他們的孩子提供更有好的成長環境。

「假設較年長的夫妻在生活各方面都更加成熟，也許經歷過許多改變生活的事件，孩子們可能會從這些經歷中受益，並且能更正確地提供孩子們指引。」 Padma 說，「這也讓父母有時間在孩子進入他們的生活之前，確保他們的經濟狀況穩定。這可能會減少整個婚姻和家庭的焦慮和壓力。」

它可能有助於賦予女性權力

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「卵子冷凍法的變化可能會讓許多女性更加放心，生物鐘不一定是喪鐘。」帕德瑪說，「我認為任何給女性自由選擇的機會都可以解放和賦予權力，做出選擇而不感到走投無路的能力是很強大的安全感。」

凍卵的選擇讓女性有機會追求自己的職業抱負，並與合適的人安頓下來，而不是為了生育而被迫結婚。

隨著時代的進步，我們當然希望找到更多的方法補貼希望進行冷凍卵子手術女性的費用，因為這個觀念與立法走向成熟時，隨之而來的良性社會變化也會增加。