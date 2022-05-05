2022母親節大餐》怎麼吃喝慶祝最盡興？大餐攻略看這篇

母親節即將到來，還沒想好犒賞媽媽哪一頓好料，不妨參考Tatler以下貼心整理。

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文華東方酒店「奢華舒心之旅」

米其林一星「雅閣」中餐廳於5月5日至5月8日推出豐盛的星級母親節套餐，嚴選燕窩、花膠等頂級食材，每位4,380元+10%

米其林推薦Bencotto義大利餐廳為媽咪精心打造豐美義式美饌，午間四道式套餐2,380元，晚間五道式套餐2,680元

台北文華東方酒店芳療中心引進VALMONT最經典的「活力生機」臉部護膚療程，透過美容師手部蝴蝶飛舞般的律動，讓肌膚呈現令人讚嘆的煥亮效果。

行政西點主廚趙崇曦為寵愛媽咪，以時令水果與養顏美容功效的食材設計「馨愛」下午茶饗宴

從住宿、餐飲、芳療體驗，文華東方推出一系列尊寵媽咪之旅。入住浪漫歐風的行政都會套房、體驗VALMONT最經典且於全球最受歡迎的「活力生機」臉部護膚療程，由專業美容師採用「Butterfly Motion蝴蝶手法」，透過手部蝴蝶飛舞般的律動，讓肌膚於療程時能得到最完整的呵護與修養復甦；將燕窩、荔枝、抹茶等具養顏美容功效的食材，幻化為一系列挑動味蕾的繽紛奢華下午茶。還有館內米其林一星「雅閣」中餐廳精彩推出母親節限定星級套餐，亦可選擇於米其林餐盤推薦的「Bencotto」義大利餐廳享用母親節限定套餐。

詳情請致電：(02) 2715 6888

美福大飯店「母親節餐宿獻禮」

台北美福大飯店_潮粵坊餐廳_明爐烤鴨

台北美福大飯店_米香台菜餐廳_中式宴席

台北美福大飯店_彩匯自助餐廳_現切餐檯

台北美福大飯店_行政客房

台北美福大飯店-菁英客房

每日三餐掌廚，為辛苦的媽媽挑選喜愛的料理，好好悠閒吃頓飯。台北美福館內擁有五間主題餐廳，無論是五人以內的小家庭團聚用餐，或是十人大家庭齊聚慶祝，擁有粵菜及潮州菜色的「潮粵坊」餐廳，以及擁有經典台灣味的「米香」台菜餐廳。

想要來點不一樣的異國風情，「晴山」日本料理提供有人氣的鐵板料理，細膩講究的壽司料理，炭香繚繞的炭火料理區等，多樣化品嚐型式，由日籍料理長為賓客設計多款精緻佳餚，不能出國一樣能享受到日本獨有的職人美饌。除了亞洲風情，來自義大利佛羅倫斯的主廚，將義大利的特色料理帶到美福，「GMT」義大利餐廳提供多道義式風味餐點，用地中海的鮮美海味，或美福嚴選肉品，以義式料理手法呈現，於母親節週末提供悠閒自在的早午餐選擇。

美食享受之餘，美福也推出的「馨香朵朵」住房專案，讓媽媽放鬆享受飯店舒適的客房設備、三溫暖及戶外恆溫泳池等設施，翌日悠閒享用彩匯自助餐廳的活力早餐。

詳情請洽02-7722-3399轉各餐廳或訂房。

君品酒店「溫馨五月天‧寵愛媽媽」系列活動

君品酒店母親節外帶套餐「中式極品海陸」

君品酒店母親節外帶套餐「歐風爐烤牛排」

君品酒店雅意義式餐廳「當代饗宴」

君品酒店「三星閃耀」住房專案-行政套房

君品酒店「三星閃耀」住房專案-行政套房

君品酒店帶來的母親節提案，除經典旗袍蛋糕與餐廳母親節專屬饗宴外，今年更於雲朗選物平台上，為希望安心在家過節的家庭推出兩款「母親節外帶套餐」，包含「中式極品海陸」每套售價3,999元，包含港式靚盆菜、黃金蟲草燉全雞與活石斑等六道佳餚；「歐風爐烤牛排」每套售價2,999元，包含大快朵頤的25盎司爐烤牛肋眼、西班牙紅椒海鮮飯等六式經典美饌。

此外，君品酒店與台灣三星今年首次攜手推出的限定版「三星閃耀」住房專案，雙人入住行政套房每晚10,520元起，並享有SAMSUNG Galaxy 新上市M系列手機一支，專案內容亦享行政貴賓廳翰林軒、翌日雲軒早餐兩客。

詳情請洽：02-2181-9977 / 02-2181-9950轉3255

台北喜來登大飯店「五星美饌外帶分享餐」

台北喜來登大飯店-「五星外帶分享餐」

台北喜來登大飯店-「五星外帶分享餐」

台北喜來登大飯店-「五星外帶分享餐」

因應疫情升溫，母親節在即，不少民眾選擇把母親節大餐延後或改成外帶餐。台北喜來登再推出先前大獲好評的「五星美饌外帶分享餐」服務，主打每個月四套由宴會廳廚藝團隊精選的家常美饌供選擇。

四月份菜色以寒舍廚藝團隊擅長的台式風味揭開序幕，精選館內米其林粵菜餐廳招牌的「燒臘拼盤」油嫩的烤鴨、叉燒與海蜇的臘味三拼、皮軟肉爛且香嫩不膩的「白玉菜脯滷蹄膀」、鹹香下飯海味濃厚的「蔭油豆豉炒鮮蚵」與台式經典家常菜「鴨胸豚頰肉滷味拼盤家常魚皮白菜滷」四道台味手路菜。或可選擇以祕方藥材細火慢滷的「牛腱拼盤」、大人小孩攏尬意的「京都蜜汁燒肋排」、滑嫩且蟹膏濃郁的「芙蓉蟹黃燒豆腐」以及清爽鮮美的「雞油清炒碧綠蔬」等，四套大廚精選家常美饌組，道道令人垂涎、勾起食慾！每月精心變換限定菜色，菜色多變不重樣，與親友共饗歡樂時光。

詳情及預訂請洽02 2321 5858轉8116、8117

寒舍艾麗酒店「致愛．媽咪」饗宴

寒舍艾麗酒店「致愛·媽咪」母親節活動菜色

寒舍艾麗酒店「致愛·媽咪」母親節活動菜色

寒舍艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳空間照

舍艾麗酒店景隅精緻客房空間照

適逢母親節檔期，寒舍艾麗酒店推出一站式服務，住宿、母親節大餐、蛋糕一手包辦！LA FARFALLA義式餐廳推出半自助式母親節套餐，共四款奢華海陸雙主菜，包含「美國頂級肋眼心牛排6盎司、波士頓龍蝦半隻」肥瘦均勻的牛肋眼心與彈牙的龍蝦、「直烤黑鱈魚柳、波士頓龍蝦半隻」將魚皮烤至焦脆金黃、魚肉保有水分及嫩度、「美國精選無骨牛小排6盎司、海蝦」軟嫩牛小排與烤至鮮香的碩大海蝦、肥厚多汁的「香煎石斑魚菲力、海蝦」。另外可享輕活義饗沙拉吧，包含湯品、義式經典冷肉火腿、起司盤及多款搭配麵包、充滿「義」國風情的開胃菜、冷盤、現拌鮮蔬沙拉、季節鮮果百匯以及繽紛可口的甜點檯。

此外，預訂入住「致愛．媽咪」住房專案，母親節專寵禮遇「精緻客房」升等至「景隅精緻客房」、「寰宇套房」，可選擇入住當日晚餐於LA FARFALLA義式餐廳享用母親節套餐及翌日早餐兩客。

詳情請洽(02)6631-8000

晶華酒店「宴會廳台菜家宴」

集結經典上海菜的「俱樂部滬式家宴」每套6,800元

晶華_由晶華軒主廚規劃的「晶華軒粵式家宴」母親節外帶餐，每套9,800元

飽覽城市風光的同時品嘗星級美食，給媽媽不一樣的大餐體驗

搭乘餐巴享用「溫馨母親節饗宴」套餐，兩人成行，每人3,680元起

一年一度的母親節即將到來，台北晶華酒店於各式內用大餐外，另規劃出三種不同的過節方式，要和為人子女們一起孝敬媽咪。4月22日起於「晶華美食到你家」平台以及各餐廳開放訂購「母親節闔家外帶餐」共計有粵、滬、台、西、日式等五款套餐以及四款造型糕點可供選擇。5月7日至8日，一樓的栢麗廳將餐檯及座位延伸至一樓中庭，集合多達上百道豐富菜色推出「Super Buffet超級自助餐」饗宴；另外，由宴會團隊全新打造，市場首見的「孝親餐飲巴士」也將於5月7日及8日限定啟程，在探索城市美景的同時，享受獨一無二的用餐體驗。豐富多元的過節選擇，滿足闔家歡度佳節的需求。

其中，「母親節闔家外帶餐」規劃出豐盛的內容，包括晶華軒港籍廚藝總監—鄔海明精心打造的「晶華軒粵式家宴」，以「粵式小滿漢」打頭陣，主菜則是餐廳招牌料理–「蟲草花鮑魚燉雞湯」、「豉汁香蒸籠虎斑」與「上湯帝皇蝦炆伊麵」，道道經典、值得細細品嘗，每套9,800元。

詳情請洽(02) 2523-8000

君悅酒店「豪華版六人份外帶宴」

台北君悅酒店_母親節六人外帶餐點

台北君悅酒店匯集歷年好評佳餚，推出豪華版六人份外帶宴：花膠土雞燉香蕈、蠔皇靈菇海珍鮑、紅酒野菇慢火牛等五道經典美饌，訂餐加贈「雪藏百花蜜起司蛋糕」盡享豐盛心意。

詳情請洽：https://bit.ly/3KZLPXc

山海樓手工台菜餐廳「慈 母親節四人外送饗宴」

山海樓手工台菜餐廳_慈 母親節四人外送饗宴

尊寵最愛的媽咪，品嚐米其林一星廚藝團隊精湛手藝，蒐羅山珍海味，獻上七道精緻手工台菜，「慈 母親節四人外送饗宴」包含：山海豪華拼盤(達那滷鮑魚、甘蔗燻雞、正黑豬手工香腸、現烤烏魚子、三色蛋中卷)、白蘆筍美人沙拉、蓬萊閣蔥㸆豬肋排、乾煎白鯧、紅蟳極品海鮮米糕、清湯四寶、荔枝玫瑰銀耳湯。

詳情請洽：https://bit.ly/36w74Rq

欣葉台菜「母親節精選餐點」

欣葉台菜忠孝店限定_母親節6人精選餐

連4年獲得米其林餐盤推薦名菜，「母親節6人精選餐」包含8道經典料理：精選拼盤(烏魚子/軟絲/鹽水土雞)、金錢蝦餅(6粒)、三杯九孔杏鮑菇(九孔6粒)、XO醬炒牛肉、正宗菜脯蛋、香煎豬肝、紅蟳米糕、魚翅佛跳牆、欣葉麻糬，享用星級菜色犒賞美麗的媽媽。

詳情請洽：https://bit.ly/3L2Y5WY

欣葉日本料理「母親節外帶四重盛合」

欣葉日本料理_母親節外帶四重盛合

嚴選當季新鮮食材，用心製作宛如和食珠寶盒四重盛，全部料理於出餐當日現做、須提前2日預訂。

每套含下列四大盒：

壹重．旬鮮沙拉盛合：鮮魚甘露煮、煙燻鮭魚、熟燙花枝、熟燙白蝦

貳重．珠寶壽司盛合：炙燒鮭魚壽司6貫、炙燒比目魚6貫、稻荷壽司4貫、綜合花壽司6貫、海苔捲壽司6貫、酪梨捲壽司4貫

參重．海陸燒物盛合：手羽先雞翅、魚下巴塩燒、照燒牛肉捲、殼付玉米筍

肆重．香烤肋排盛合：秘醬烤香嫩豬肋排、烤田園時蔬。

詳情請洽：https://bit.ly/385DWRr

珍寶海鮮「母親節套餐」

珍寶海鮮_母親節6人饗宴

「以鮮為主，以蟹為傲。」新加坡國寶級海鮮餐廳「珍寶海鮮」推出母親節六人饗宴，特別推薦「珍寶獲獎辣椒蟹」，由十多種東南亞辛香料造就出豐富多層次的獨特風味，酸甜中帶有微微蛋香，屬於獨具一格的新加坡式海鮮饗宴！母親節六人套餐包含：珍寶獲獎辣椒螃蟹 (附炸迷你饅頭)、蘇東油條、麥片蝦球、菜脯蒸活龍虎斑、海鮮皇炒飯、芋香西米露。

詳情請洽：https://bit.ly/3rBvfoO

蘇杭餐廳「母親節五人套餐」

蘇杭_母親節五人合菜

愛吃上海菜色的媽咪不能錯過，蘇杭餐廳成立於1984年，以經營江浙菜及上海點心為主，傳統與創新融合，呈現創意驚豔的新上海美食。母親節五人套餐包含：冷盤三道（主廚精選）、碧綠干燒蝦仁、東坡肉(附5個刈包)、蟹黃豆腐、生菜皮蛋鬆、清蒸鱈魚、砂鍋醃篤鮮、豆沙鍋餅。

詳情請洽：https://bit.ly/3jMZtAW

KIKI餐廳「辣媽咪套餐」

KIKI 餐廳_母親節套餐

愛吃辣的媽咪絕對必吃「KIKI餐廳」，以四川成都料理為宗，以創意菜為目標，母親節四人套餐包含：老皮嫩肉、蒼蠅頭、辣子雞丁、酸菜魚、燒蹄花、川味娃娃菜、精裝瓶烏梅汁4瓶、白飯 4份。

詳情請洽：https://bit.ly/3rxpZlR

京城烤鴨「韓式x川味全鴨五吃」

京城烤鴨-全鴨5吃(韓式＋川味)

愛吃烤鴨的媽咪首選：京城烤鴨，以特選宜蘭櫻桃鴨為食材，結合創新口味與傳統烘烤技法。獨家韓式口味，搭配生菜捲、荷葉餅與大火炒鴨架食用，最後再來點酸菜鴨骨湯，一鴨五吃最滿足！

詳情請洽：https://bit.ly/36r4ps9

蝦老爹美式海鮮「母親節四人套餐」

蝦老爹_母親節四人套餐 The Good Life

媽媽爽吃海鮮大餐必點「蝦老爹美式海鮮」波士頓大龍蝦、帝王蟹腳、新鮮大白蝦、淡菜等，澎湃海鮮任你選，歡聚享受加州的手抓海鮮豪爽吃法！

詳情請洽：https://bit.ly/38QfxPY

王品集團「母親節聚餐饗宴」

尬鍋

嚮辣

青花驕

聚

和牛涮

王品集團旗下聚北海道鍋物、青花驕、和牛涮、尬鍋台式潮鍋4大品牌在母親節同步推出33款鍋物外帶優惠，在家與家人暖心暢饗。另外尬鍋台式潮鍋、聚 北海道鍋物、青花驕、和牛涮、嚮辣也推出母親節限定優惠和新菜，不論媽咪是走健康養生、精打細算或精美路線都能被滿足，用美食開心歡聚。

詳情請洽各品牌官網

乾杯集團「10款頂級海陸肉品派對套餐」

老乾杯「經典饌玉和牛壽司膳」售價3,280元，適合1~2人享用，油花豐腴的日本A5和牛壽司，分別佐上蒲燒鰻、干貝、酪梨、鱈場蟹、海膽、鮭魚、天使紅蝦、香煎鴨肝、鮭魚卵9款各式高級食材，每一口都是驚喜滋味

乾杯「母親節派對套餐」，四人4,450元，10_服務費另計。

麻辣45集結經典招牌餐點推出「食辣饗宴」，3款四人套餐依照主餐不同，分為上等日本和牛5,450元、日本和牛5,150元、美國雪花牛4,580元，10_服務費另計。

黑毛屋本家推出夢幻海陸雙享「馨動套餐」迎接母親節，雙人3,980元、三人5,970元，10_服務費另計。

乾杯集團旗下五大品牌乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、黑毛屋本家、黑毛屋、麻辣45在5/8前推出母親節限定豪華饗宴。

被譽為燒肉界LV的「老乾杯」推出母親節限定「豪牛套餐」，每位2,280元+10%服務費，最低雙人起，細細享用日本和牛炎肉、雲丹和牛壽司、熟成冷藏牛舌、和牛四種部位拼盤、日本和牛上等牛排等10款豐盛多變的頂級人氣滋味；亦有「豐盛套餐」每人1,880元+10%服務費，主打Bellota伊比利豬等9款豐盛燒物拼盤，提供給不吃牛的饕客歡聚過節。

頂級日本鍋物品牌「黑毛屋本家」推出夢幻海陸雙享「馨動套餐」，湯頭有季節限定春鰹鍋、涮涮鍋2種選擇，主餐享有頂級肉品拼盤與節慶海鮮拼盤，集結特選及上等日本和牛、西班牙Bellota伊比利豬，海鮮則主打生食級鰹魚、日本廣島縣產牡蠣，搭配北海道生食級干貝、鮑魚、蝦子、文蛤，打造一鍋網羅豪華海陸的頂級盛宴。

全台首創100%和牛牛油重慶九宮格麻辣鍋的「麻辣45」為迎母親節，集結經典招牌餐點推出「食辣饗宴」，3款四人套餐依照主餐不同，分為上等日本和牛5,450元、日本和牛5,150元、美國雪花牛4,580元，10%服務費另計，獨特的和牛油麻辣鍋搭配五秒牛舌、爽脆毛肚、生鮮黃喉、原味嫩牛肉等近20樣招牌菜色享用，不吃辣的朋友也有紅白鍋的選擇，可搭配和牛清湯或火腿老雞湯。

作者／Chelsea Su

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。