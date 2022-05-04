來自義大利的海上超跑 搭載雙V12引擎的超級遊艇

配備兩座V12超跑級引擎的遊艇駕駛起來是什麼感覺？來自義大利的遊艇集團Italian Sea Group旗下品牌Tecnomar繼和Lamborghini合作後，這次再度推出有著硬頂超跑線條的「超級遊艇EVO 130」，就是擁有超現代設計風格及強悍內在，在海上操駕起來游刃有餘的最佳解答。

義大利頂級遊艇製造集團Italian Sea Group旗下有諸多遊艇品牌，可以說是海上的奢侈超跑廠牌也不為過。2021年旗下最具代表的性能品牌Tecnomar和藍寶堅尼Lamborghini合作，推出剽悍的「Tecnomar for Lamborghini 63」超級遊艇，就引爆話題。以Lamborghini創廠1963年為題，全世界限量63艘，純血義大利品牌強強聯手，高達4,000匹的馬力，極速可高達60節（每小時1海里約等於1.852km/h，亦即111.12 km/h），相當一流。

極簡主義發揮義式風格

EVO 130超級遊艇 by Italian Sea Group。

隔了一年則是於今年推出超級遊艇「EVO 130」，秉持著高性能和運動精神，整體採用流線的極簡主義造型，低調的線條，實則考量到操作時的順暢，是符合空氣力學的作品。外觀以鋁打造，是四款EVO 120遊艇的後繼款，由遊艇設計師Gian Marco Campanino主要設計，秉持著簡約卻優雅大器的方向

搭載兩組V12 超跑引擎的海上豪

EVO 120為前一代超級遊艇 by Italian Sea Group。

內外都有亮點，從船頭主甲板上就可看到日光浴區，船尾室外亦有露台、酒吧，餐廳客廳都有配置，房間則有主人房、五間雙人房，目前規劃可容納7個機組人員含駕駛，以及12人居住的空間。至於Tecnomar EVO 130這次配備超跑規格的V12柴油引擎甚至多達兩部，總共馬力為1,800匹，最極速為19節（35.2km/h），巡航速度則為17節（31.484km/h），性能不俗。在海上有著游刃有餘的操駕體驗，預料內裝應該會承襲前一代EVO 120優挺的高雅奢華。目前官網還未釋出正式價格與其他細節，就待後續資訊曝光了。

作者／Ken Huang

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