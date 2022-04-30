70 如金 金門高粱無可取代的秘密

高粱酒迄今已成為金門極重要的資產之一，但你可知道，金門酒廠是70年前從因戰地命令而成立的酒廠，不斷與時俱進，到如今已經成為台灣名揚國際的百億級企業！

從資源貧瘠的小島開始

故事要從20世紀初開始說起，1949年古寧頭戰役後，因台灣局勢穩定，金門因而成為大量國軍進駐的最前線，當時胡璉將軍考量民生需求，在意外喝到葉華成製造的高粱酒後感到驚為天人後，立即下令將釀酒業改制為公營體系，並創辦「九龍江酒廠」，也就是後來的金門酒廠前身。

金門高粱無可取代的秘密？

迄今高粱彷彿金門當地標誌一般，然而究竟是什麼讓金門高粱如此受到喜愛？關鍵在於遵循古法的釀造方式以及純粹的原料。

相較於其他白酒混用雜糧、添加香料，金門高粱純粹使用單一純粹品種到高量，並加入天然小麥麴粉後，經過遵循古法的發酵與蒸餾流程，才得以生成無添加的清澈酒體。

除了在品飲口感上較為醇厚，也有人說即便喝高梁，醉了也不會頭痛。

2022歡慶建廠70週年！

金門酒廠70週年紀念酒款。

金門酒廠為慶祝建廠七十週年，推出「70 如金」紀念珍藏酒款，除了選用頂級醇釀的陳年老酒，更邀請到台灣當代藝術家董陽孜揮毫，為酒款倍添收藏價值。

而紀念酒瓶身更委由文創界的領軍品牌「春池玻璃」生產，有別於機械式自動化製程，擁有超過半世紀工藝技術的老職人們，透過手工玻璃技藝賦予瓶身獨有的紋理與溫度，使每一支瓶身都獨一無二。

酒液選用5年陳年金門高粱酒，更特別添加食用級純金箔，輕輕晃動金輝奪目、口口甘醇酒體溫潤，兼顧視覺與味覺感受。

「70如金」紀念酒精裝款

「70如金」紀念酒精裝款

酒度：56度

容量：700毫升

數量：7700瓶

典故：

金門酒廠建廠七十週年，特別與當代藝術創作家-董陽孜老師跨界合作，推出極具收藏價值的「七十如金」紀念酒，酒標設計以董陽孜老師創作的詩經作品「如金」一詞為主題，詩經原句為「有匪君子、如金如錫、如圭如璧」寓意君子之美在於後天的勤學以恆，猶如金門酒廠七十年來對製酒技藝的堅持不懈，才得以點「時」成金釀造出最好品質的金門高粱酒。

包裝設計：

「70如金」紀念酒處處可見在設計細節上的巧思，瓶身由台灣手工玻璃廠「春池玻璃」生產，有別於機械式自動化製程，超過半世紀職人老師傅們透過手工玻璃技藝賦予瓶身獨有的紋理與溫度，讓每一支瓶身都是獨一無二，搭配為完美呈現董陽孜老師作品特別選用具手感的天織紙，印拓上金色的「70如金」，黑底金字的酒標，更顯不凡貴氣，每張酒標以手工方式黏貼讓金門酒廠心意能傳遞到每位愛好者手上 ，外盒選用木盒形式，以木頭來呼應時間的淬煉才得以成就金門高粱酒世界第一白酒地位，經久彌新。

酒液特色：

選用經典5年陳年金門高粱酒，在天然資源擁戴下，承襲古法釀造「三高二低一翻」，純糧固態發酵釀酒工藝，陳放酒窖中窖藏五年，窖內先天自然的冷空氣使酒香融合，酒質陳香濃，酒體豐厚，綿甜醇和，回味悠長，是為頂級的高粱佳釀，為慶賀建廠七十週年更特別添加食用級純金箔，輕輕晃動金輝奪目、口口甘醇酒體溫潤，兼顧視覺與味覺感受，達到完美平衡。

「70如金」紀念酒推廣款

酒度：46度

容量：200毫升

數量：4600瓶

典故：金門酒廠七十週年，期許能為白酒市場注入年輕活水，啟動品牌翻新，推出以貼近新世代為訴求的「70如金」紀念酒推廣款，酒標設計延續與董陽孜跨界合作的「如金」一詞，但賦予新寓意，強調新世代「惜日/（惜時）如金」的人生態度。近年來新世代開啟一波歸鄉潮，重新審視家鄉的人文與資源，重視對土地的關懷，從中找到創新的能量，為台灣各地皆注入新的活力。對於這樣的挑戰，並非沒有恐懼、沒有自我懷疑，如同蝴蝶破繭前、成長必須經歷烈變！當金門高粱酒遇見新世代，推廣品嚐低酒度白酒開始，如同品嚐著成長的滋味，生活在逐漸轉烈，卻在入口之後帶著些許回甘！與父執輩相較，新世代把握當下，勇於創新，唯一相同的是，堅持初心，堅持單醇的精神。

包裝設計：從包裝到瓶身設計融合東方美學及時尚潮流風，瓶身由文創界領軍品牌「春池玻璃」生產，透過職人手工及回收玻璃賦予瓶身獨有紋理，在光照之下折射出療癒的玻璃之美！金門酒廠與春池玻璃的攜手，也是在七十週年當下，宣告金門酒廠追求向善循環經營的目標。瓶型上採用具潮流時尚元素的方型瓶身，搭配董陽孜老師的文字藝術作品，期待能把同為東方傳統文化的白酒品酩與文字藝術推廣給年輕一代，為傳承東方文化之美盡心力。外盒包裝宛如香水禮盒的質感，素雅但不過於張狂，「如金」燙金字的封面設計，卻也有著堅持不低調的氣度，一如潮世代，堅持自我，保持初心的單醇。

酒液特色：清香純正、諸味協調、餘味爽凈是對這款酒液的最佳詮釋。漸層式的散發著梨子、瓜密與春天花香氣息，聞來舒暢不厭；紮實且層次豐富的酒體，蘊涵梅子、堅果、蜂蜜與辛香料的混合口感。金門酒廠傳承調酒師完美掌握白酒「甘、冽、醇、順」的黃金平衡比例，讓46度酒的「低而不淡」。入口不覺辛辣，取而代之的是柔順與清甜爽口，尾韻回味悠長，金門島的空氣大陸氣候與海洋氣候交界調節，造就獨特的麴磚，釀製出的高粱酒入喉時似乎帶著一股海潮鹹味，讓人忍不住一飲再飲。輕盈的口感，也非常適合女性品飲。

金門酒廠經典酒款。

金門酒廠

官網：https://www.kkl.com.tw金門酒廠服務專線：

金酒總公司:金門縣金寧鄉桃園路 1 號 / 0800-033-823

台北展售處:台北市羅斯福路 1 段 3 號 / (02)2356-3823

桃園展售處:桃園市桃園區桃鶯路 62 號 / (03)3628-823

台中展售處:台中市柳川西路 3 段 23 號 / (04)2223-3823

高雄展售處:高雄市左營區裕誠路 459 號 / (07)5563-823

作者／Chelsea Su

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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