LONGCHAMP & ANDRÉ 台中審計新村快閃店 限時17天

法國精品品牌Longchamp時常與跨領域藝術家及創作者共同打造熱門商品，2022年特別與當代塗鴉藝術大師André Saraiva攜手推出聯名系列！並且特別在2022年4月29日 ～5月15日在台中審計368新創聚落開設為期逾兩週的快閃店，可愛的Mr. A將現身審計新村的各個角落，大家趕緊來找他玩。

活潑可愛的眨眼男孩「Mr. A」是誰？

圖／Longchamp提供

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Longchamp聯名當代塗鴉藝術大師André Saraiva特別推出一系列俏皮的聯名款式，其中André Saraiva畫筆下知名角色「Mr. A」更是現身在包款、衣服等商品上，那究竟Mr. A是誰、魅力又是什麼呢？André Saraiva透過簡潔線條創作出廣受人知的簽名式作品「Mr. A」與他的女伴「Mrs. A」，圓圈及交叉化作雙眼，露齒而笑的圓面頰配上長長的四肢與高帽，其中眨眼就是Mr. A的代表表情，承載着幽默、歡樂與童趣，以俏皮玩味的形象傳揚各地城市。

Mr. A將藏身在台中審計新村各個角落

圖／Longchamp提供

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Longchamp於台中審計368新創聚落打造LONGCHAMP & ANDRÉ聯名系列裝飾藝術，不只可以在快閃店內中Mr. A的身影，此外村內也特別設置多拍照打卡點，活蹦亂跳的Mr. A穿梭於紅磚牆上，Longchamp更運用村裡一大面的白牆，刷上André Saraiva最愛的粉紅色並將大大的Mr. A躍上牆面，帶著高禮帽的Mr. A充滿活力地隨著樓梯旁紅白相間的聯名緞帶漫步下樓，一旁還有聯名系列的圖騰Logo，牆上更打著LONGCHAMP & ANDRÉ迷幻霓虹光，吸睛迷人的粉紅炫光渲染了村裡各個角落，營造法式浪漫的街頭潮流氛圍。

數位互動區，Mr. A一同與你玩樂

圖／Longchamp提供

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除了主題快閃店外，審計新村村落裡還設有主題數位互動區，讓Mr. A躍上大螢幕與眾人一同玩耍較勁，另外更將打造佈滿Mr. A圖樣的視覺藝術塗鴉走廊，成為今夏最法式街頭的熱門打卡點，透過這些藝術裝飾引領眾人進入新奇趣味的塗鴉世界，Mr. A的所及之處，都充滿了幽默詼諧的歡樂氛圍。

快閃店限定17天

圖／Longchamp提供

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有興趣的讀者，不妨趁假期到台中審計新村走走，順便來LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列快閃店玩樂，快閃店僅開放17天。此外，LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列自4月26日 (二) 起於全球Longchamp門市及官網同步發售。

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LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列快閃店

Longchamp分別於台北及台中兩地設置聯名主題限時快閃店，把握機會前往朝聖，為俏皮指數爆棚的Mr. A 和 Mrs. A 探探班。

即日起 ~ 2022年05月15日 (日)，地點：MARAIS瑪黑家居 台北中山店

2022年04月29日 (五) ~ 05月15日 (日) ，地點：台中審計368新創聚落