春一枝老董新店豪宅 實現山嵐間的減法生活

誰不喜歡作夢？有夢想還能一步一腳付諸實行的人卻不多。擁有一家塑膠射出工廠，二十餘年商場叱吒風雲，為李銘煌帶來相當餘裕的人生，然而2008年再創事業第二春，身為二代接棒的李銘煌兒子李至菘笑著說：「當時誰也沒想到，爸爸帶全家到花東旅行，竟然開啟了冰棒事業！」春一枝以水果冰棒起家，立意是為了解決台東果農經濟、就業、以及水果生產過剩問題而成立的友善在地品牌，讓這位全身曬得黝黑，耳順之年卻依舊健康活躍的李銘煌成為名副其實的樂活老董。

pic via Ayo Liu /春一枝董事長李銘煌。

到山上蓋一個家

因工作關係，多年來往返台北與台東，李銘煌曾就近在鹿野高台建造一座私宅，隨著交棒二代經營，他便將新店山區的一塊早年購入的素地，交由建築師胡世昭設計打造，希望能將鹿野看到的綠意一併打包，帶回台北。這塊基地位居台北盆地的東南邊方向，居住環境幽靜安寧，因地處盆地上緣氣流較易流通，又與廣闊的山脈相鄰，空氣清新無比，豐富的生態伴隨蟲鳴鳥叫，地衣散布在基地內的原石上，海拔480公尺，氣溫比台北市區涼快約2度，景觀與周遭環境完全符合李銘煌的期待。

然而，2014年啟動的獨棟建築案卻遭到各式各樣的挫敗，為了擁有社區安全管理與崗哨，即便是自建的獨棟建築，仍必須符合社區規範以及管委會的不平等條例，長達四年的時間，李銘煌在台北台東往返旅行，以及對於空間經驗的累積，與胡世昭建築師不間斷溝通過程中，曾經將最原始的設計圖打掉重練，也做了不少大幅度的調整更動，李銘煌回憶起那漫長的四年，說到：「業主看片面，建築師看全面。這是我在這個案子中最深刻的體驗，因為事實證明，完成後的建築比想像中來得更完備，更好！」

pic via Ayo Liu/建築師胡世昭設計打造一座「山合院」。

給心境留白

李銘煌身邊的朋友，事業越做越大，建造的房子也越蓋越大，但是對於李銘煌而言，華而不實的房屋反而是一種無謂的負擔，從前期的規劃設計到入住後的管理維護，常常變成家人夫妻之間的口角爭執，因此，李銘煌與建築師的共識就是不蓋容積率超額的房子，生活空間夠用就好。250坪的基地，真正室內空間只用了100坪，剩下的大面積留白反而讓戶外景觀變成主角。

「四季更迭的景致引入室內，這才是我心目中夢想的家園。」衝著業主這番話，胡世昭建築師以「微、弱、輕」的空間設計觀點，以環境優先的文本去發展空間形態與構成，「環境即資源」依山傍水成為真實，建築應成為環境的配角，孕育出一個能與週遭自然生態共好與平衡的「微建築」，在不刻意追求垂直高度的構想下，以二層樓取代三層樓，以ㄇ字型結構取代蓋好蓋滿的傳統思維，山（三）合院的名字便以此而來。

pic via Ayo Liu/人字形柚木皮斜花板留著一排長高窗，增進空氣的對流。

pic via Ayo Liu/開敞的空間以自然媒材鋪敘舒心氛圍。

pic via Ayo Liu/廊道充滿延伸性。

聽聽山在說話

被群山環繞著，入春後點綴在遠方山林綠叢間的是梧桐花。胡世昭在山中創生一個「院」，稱之為「山合院」，必須穠纖合度，才能成為自然元素的載體。ㄇ字型的開口望向對岸的紅瓦屋頂，遠眺後方的山林與天然堰塞湖。合院的中心是一池水波蕩漾，映射著建築物的光影表情，雲霧飄渺的院內可以聽見風聲、雨聲及鳥叫聲，院裡面的人透過天空這個媒介，與環境緊緊的連繫著。

李銘煌最喜歡坐在三面環景的茶屋中，一邊望向遠方的秀麗山巒，一邊觀賞日本紅楓樹梢跳舞的五色鳥，另一邊望向合院中間水池的落瀑，無風的時候水池如明鏡一般映射著天空與後方二層樓的家。茶屋的長桌也設計了主人專屬的位置，面對水池的落瀑而座，石板上刻劃的深溝伴隨著聲響讓水幕激動了起來，而這水流動的音符讓人感受到時間的存在，水池中間的視覺焦點是一株斜倚在如鏡水面上的五葉松，玻璃屋總能讓人經驗到剛離開自然卻又重新進入了自然的驚喜。隨著環境的變化，清拂的微風，透過樹梢灑落一地的光影，李銘煌最喜歡光著腳踩踏在石階上，和2歲的孫子享受難得的祖孫時光；即便是不說一句話的下午，背後曬著暖暖的陽光，心靈也被洗滌了、沉澱了。

pic via Ayo Liu/三樓環景的茶室是李銘煌最喜歡的地方。

pic via Ayo Liu/李明煌喜歡坐在三面環景的茶屋中，欣賞遠方的秀麗山巒美景。

創造豪宅新高度

「山上冬季的均溫比台北市低了5度，以前住的獨棟空間熱對流很不理想，客廳開了暖爐，熱氣卻沿著樓梯往上移動，起居室永遠感覺不到溫暖；潮濕也是相當惱人的問題，整天開除濕機，卻因為沒規劃排水口很不方便。」李銘煌山上的不良居住經驗成為胡世昭的功課，為了打造符合業主理想的居住環境，建築師特別在這點加以琢磨，建築的「邊與界」是實與虛、封閉與開放、室內與室外的轉換處，創造出一間「漂浮在空中的房子」；如同踢腳板的美學般，提供了大地與建築物的緩衝帶。

一樓地板上抬，除了讓房子取得內部高、外部低的姿態，同時也讓位處山區潮濕多雨環境下的建物，提供一個阻絕地面濕氣的方案。讓原本密閉潮濕的筏式基礎直接構築於整平的基地地面之上，因上抬地板而裸露基礎的外緣牆預配通氣口，讓原本密閉潮濕的基礎坑得以進行自然通風對流。為展現空間器度並延伸長軸的視野，人字形柚木皮斜天花板留著一排長高窗，除增進烹廚空間的空氣對流，自然光也能從天花上方漫射下來。客廳一角倒吊著一座黑鐵造型火爐，它是客廳的藝術品也是冬天家人蓄暖的所在，藉由高低差的對比與層次，在空間視覺上帶出高挑錯覺，讓平面空間變得立體有趣。山合院從外觀看來，彷彿一座漂浮的小島，隔絕了山中的濕氣，保留涼爽微風吹拂的優勢。

pic via Ayo Liu/建築空間有大量的留白。

pic via Ayo Liu/山合院的中心是一池水波蕩漾，映射出建築的光影。

雋永的減法哲學

身為一個「玩樂實踐者」的樂活老董李銘煌，曾帶孩子徒步走過太魯閣峽谷中的河床，跳入立霧溪秘境游泳，開著賓士G Car尋訪山林，騎自行車環島當野人，從不在意別人的看法，追尋自己心目中的快樂和良善，李銘煌的真實生活也實踐在山合院裡。

從建築外觀幾乎找不到正規的大門，進入玄關的左側是通往二樓的臥房，觸目可及第一個被吸引的是由室外內庭轉折進入室內的L形大理石皮厚牆，自然鑿面紋理，曖曖閃爍著天然石材結晶體，一片與一片壯觀石牆，頂天立地的挑高牆面延續到二樓空間，樓梯下方是廊道盡頭的端景，展示李銘煌的收藏──具童趣Honda Monkey 50cc機車，二樓的玄關一面是開闊的山景，另一面則掛滿李銘煌愛車賓士G Car的攝影寫真。

或許你會覺得豪宅不是應該要有滿滿的名畫和收藏？然而我們更愛樸實溫暖的樂活老董，如同他用「共好」開出社會企業的春一枝，堅定地做出了一枝藏著台東農民夢想的冰棒，實實在在的提煉出良善的果實；經過大山大海的鹿野高台，在新店山上蓋一座山合院，回歸去蕪存菁的減法生活。

Text by Angela Yeh

pic via Ayo Liu/觸目可及第一個被吸引的是由室外內庭轉折進入室內的L形大理石皮厚牆，自然鑿面紋理，曖曖閃爍著天然石材結晶體，一片與一片壯觀石牆，頂天立地的挑高牆面延續到二樓空間，樓梯下方是廊道盡頭的端景。

pic via Ayo Liu/格柵梳理優雅光影美學，宛如一座漂浮之島。