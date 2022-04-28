「朧粵」上海米其林星廚簡捷明近期返台 新菜更見獨到手藝

位於大直的「朧粵中餐廳」自去年11月開幕以來好評不斷，時隔幾個月，餐廳的靈魂操刀手簡捷明師傅再度來台，並帶給我們多道別出心裁的新料理。

在地生活激活料理新風貌

簡捷明師傅駐守朧粵期間，偶爾可以在用餐區看見他，藉由互動更能抓住饕客味蕾。photo by Chelsea Su

位於大直的「朧粵中餐廳」自去年11月開幕以來，便廣受饕客的佳評不斷，彷彿沒來吃過就遜人一截。然而簡捷明師傅無愧連續6年榮獲上海米其林二星殊榮的頭銜，菜單上的料理看似經典，實則魔鬼藏在菜色細節裡——加入簡師傅來台「過生活」的軌跡，跟朋友上山吃土雞、下班後跟廚房師傅們繞去內湖知名的熱炒店「黑美林」喝碗粥、吃碗麵，觀察台灣人的口味，並將之融會貫通在朧粵帶給饕客的料理中。

2022春季必嚐菜色推薦

手吊脆皮雞。photo by LONGYUE

手吊脆皮雞

每個餐期只限量供應2隻的「手吊脆皮雞」絕對是首推菜色！為讓皮脆肉嫩，簡師傅手持精選的放山雞隻，以「淋油」的方式快速將熱油均勻淋在雞隻各個表面，來回反覆約30分鐘直到熟成後，再快速嶄件擺盤上桌，雞肉熟度之餘，外皮的酥脆程度才是最讓人流連忘返的，搭配師傅的巧思——「檸檬汁」和「胡椒鹽」，三種吃法，三種風味各異其趣。

X.O醬炒斑球。photo by LONGYUE

XO醬炒斑球

另外，「XO醬炒斑球」也是相當考驗手藝的一道菜。需先將石斑魚球抓醃、低溫過油至8分熟，再進熱鍋炒香XO醬後拌入，並加入二湯調味，讓輕盈的醬汁牢牢包覆在斑球上的同時，斑球亦達完美熟度，滋味極為鮮香。

梅菜皇瘦肉蒸茄子。photo by Chelsea Su

梅菜皇瘦肉蒸茄子

茄子常被人與油炸的油膩印象聯想在一起，但簡師傅的茄子不一樣。他改用浸泡鹽水的方式取代過油，能達到和過油一樣的保鮮程度，同時又不吃油，保留了茄子最迷人的原味。另使用產自廣東惠州的「梅菜心」蒸煮肉末與之搭配，簡單的清甜，就是最美好的家常滋味。

花膠菠菜餃。photo by Chelsea Su

安蝦鹹水角。photo by Chelsea Su

花膠菠菜餃、安蝦鹹水角

除了經典的蝦餃皇、鮑魚燒賣，這次簡師傅也運用時令的鮮蔬菠菜製作出細緻優雅的花膠菠菜餃、嚴選清甜甘美的日本蘿蔔製成軟綿香醇的臘味蘿蔔糕，以及皮糯卻絲毫不厚重、內餡鹹鮮有味的安蝦鹹水角，咬下彷彿一秒置身香港。

澳洲龍蝦伊麵。photo by Chelsea Su

澳洲龍蝦伊麵

來自澳洲的「水姑娘」龍蝦與台灣特製的意麵，用點特製奶油翻炒，清甜的龍蝦滋味帶點起司香氣都緊緊扒在伊麵上，讓人止不住一碗接一碗。

楊枝甘露。photo by Chelsea Su

楊枝甘露

作為繼招牌「杏仁茶」之後的甜品擔當，簡師傅說一般店家通常在非時令季節會使用芒果雪糕來增添風味，而朧粵同樣不這麼做，因此簡師傅的楊枝甘露完全喝得出純粹無加工的芒果滋味，點綴上份量不少的白柚與芒果顆粒，正合適近期邁入炎熱的天氣，渾身舒爽。

金蒜黑豚叉燒。photo by Chelsea Su

砂鍋瑤柱炒麵。photo by LONGYUE

滋補響螺湯。photo by LONGYUE

其他美味的嶄新菜色還有花膠老菜脯燉乳鴿、筒膠竹笙菜膽湯(680元)、上湯焗澳洲龍蝦、桂葉牛腩煲、海參豆腐煲、吻仔魚莧菜、砂鍋瑤柱炒麵、臘腸煲仔飯等，單點、套餐皆備，任君選擇。

朧粵

地址：台北市中山區樂群三路303號2樓

電話：(02) 8502 5522

線上訂位：https://bit.ly/longyue_booknow

作者／Chelsea Su

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