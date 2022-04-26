2022「全球最受歡迎」韓劇Top10

韓流文化風靡全球，從K-pop音樂到韓國電影、電視劇都相當受到歡迎。日前，韓國文化體育部便公開了2022最受全球歡迎的韓劇Top10，其中許多韓流明星的作品像是宋仲基、金宣虎、IU都上榜，可見明星的影響力。

Top10《黑道律師文森佐》

宋仲基和全汝彬主演的《黑道律師文森佐》 。

宋仲基和全汝彬主演的《黑道律師文森佐》甫播出時有許多人質疑內容不是這麼好看，但後期劇情用暴制暴的聲張正義方式，讓許多觀眾稱讚這部劇讓人看得熱血沸騰，現在又被選為全球最受歡迎韓劇第10名，也算是為此劇平反的負面聲浪。

Top9《以吾之名》

《以吾之名》 。

《以吾之名》演員包含韓韶禧、安普賢、朴喜洵、金相浩、李學周以及張粟等，故事講述為了查出父親死亡的真相，智友加入販毒集團，隨後踏入警界擔任集團眼線，卻在復仇的路上遭遇一個又一個殘酷的真相。這部不只讓女主角韓韶禧跳脫以往柔美的形象，晉升帥氣感十足的女神，甚至被網評此劇是「韓國20年來最佳的警匪動作大劇」。

Top8《寧靜海》

《寧靜海》為2021年播出的Netflix韓國科幻懸疑驚悚劇集。圖／Netflix

《寧靜海》為2021年播出的Netflix韓國科幻懸疑驚悚劇集，故事改編自崔恆墉導演的2014年同名短篇電影，講述在2075年的未來，地球上的必須資源早已枯竭荒廢，一群精英部隊接到了特殊任務，必須前往被廢棄的月球太空站上尋找神祕樣本。雖然找來孔劉、裴斗娜主演，劇情也帶有懸疑科幻，但開播後的話題度並沒有想像中那麼高，觀眾對劇情的評價也很兩極。

Top7《屍戰朝鮮》

《屍戰朝鮮》 。圖／Netflix

《屍戰朝鮮》是一部由《失控隧道》導演金成勳與《Signal 信號》編劇金銀姬聯手製作的韓國劇集，更是Netflix首部韓國自製劇。第一季開播以來就好評不斷，甚至連番外篇《雅信傳》都引發熱議。劇情設定16世紀末壬辰倭亂數年後的朝鮮王朝，王世子李蒼想見臥病在床十多天的父王，卻一直被宮人阻撓，直覺宮中有不可告人秘密。為追尋真相，李蒼微服暗訪醫治其父王的醫員，卻發現一場恐怖瘟疫正全國擴散，染疫的人會死而復活，變得非常嗜血及人肉，整個朝鮮正陷入一場滅亡危機。

Top6《Sweet Home》

《Sweet Home》。圖／Netflix

《Sweet Home》改編自金坎比和黃英璨共同創作連載於Webtoon的同名漫畫，由宋江、李到晛、李陣郁以及李是英等人領銜主演，這部韓劇的劇情講述在父母雙亡後成為蟄居族的18歲少年車賢秀，入住「綠之家公寓」後發現有各種吃人的變異怪物出沒，而車賢秀自己也成了感染者之一，其他公寓的居民也一個接一個的轉變成怪物。在這情急時刻，車賢秀開始與鄰居並肩作戰，試圖殺出一條血路。《Sweet Home》Netflix一上線就迅速爆紅，首播幾天立即登上各國的排行榜TOP 10，更在台灣、韓國稱霸收視冠軍，看過的觀眾普遍給予極高評價，紛紛推薦這齣神劇。

Top5《戀慕》

由路雲、朴恩斌主演的古裝劇《戀慕》。圖／Netflix

由路雲、朴恩斌主演的古裝劇《戀慕》，這部劇情講述在王世子遭到殺害後，雙胞胎妹妹女扮男裝，頂替成為世子，在宮中展開一段浪漫又驚險的愛情故事。《戀慕》開播後隨即衝上Netflix台灣榜第一名，雖然在播出前期獲得兩極評價，但隨著劇情推進口碑逐漸上升，並搭上路雲的深情演技，以及朴恩斌令人揪心的哭戲，讓劇迷忍不住一集集的往下追。

Top4《德魯納酒店》

由IU、呂珍九主演的《德魯納酒店》 。

由IU、呂珍九主演的《德魯納酒店》，此劇以繁華的韓國首爾市中心擁有陳舊外觀，只向無法離開的靈魂們展示其華麗的真面目的「德魯納酒店」為背景，講述負責經營酒店的精英具燦星，因為影響命運的往事而成為「德魯納酒店」的人類經理，他與像月亮般高傲美麗的社長張滿月一起經營酒店時的故事，新穎奇幻題材廣受好評。值得一提的是，《德魯納酒店》已經是第3年入榜，2022年還能奪下排行第4名，人氣不容小覷。

Top3《海岸村恰恰恰》

金宣虎、申敏兒主演的愛情劇《海岸村恰恰恰》 。圖／Netflix

金宣虎、申敏兒主演的愛情劇《海岸村恰恰恰》，沒有惡角的劇本讓整部劇情相當溫馨甜蜜，此外除了男女主角的愛情故事外，連周邊的人物角色也刻畫的相當精彩，所以受到各年齡觀眾的喜愛《海岸村恰恰恰》，2022年再度奪得最受歡迎韓劇第3名的美譽。

Top2《地獄公使》

被形容為2021年度最衝擊人心、最黑暗的影集《地獄公使》 。圖／Netflix

被形容為2021年度最衝擊人心、最黑暗的影集，《地獄公使》由電影《屍速列車》延尚昊導演親自執導，影帝劉亞仁、實力派演員金賢珠及朴正民所主演，劇情描述群眾親眼目睹在首爾市中心出現三個不可思議的巨大「地獄公使」，把人活生生打入地獄的「演示」 超自然現象，原本平凡的世界在一夕之間陷入了無法控制的混亂之中。此劇未播之前已經有很高關注度。甚至未上線就受邀參加第46屆多倫多國際電影節、第65屆倫敦影展、2021年釜山國際電影節等韓國海內外知名電影節首映，好評不斷。

Top1《魷魚遊戲》

《魷魚遊戲》。圖／Netflix

《魷魚遊戲》由電影《熔爐》導演黃東赫執導和編劇，找來影帝李政宰、朴海秀主演，故事以韓國的兒童大地遊戲為主軸，描述一群人因緣際會下受邀參加比賽，他們各個負債且被視為社會上的魯蛇，為了奪得 456億獎金（韓元）必須拼個你死我活，然而最刺激的莫過於輸家將付出龐大代價，競賽內容直接挑戰觀眾的腎上腺素極限。除了上線後引發全球劇迷的關注外，也獲得許多國際大獎，像是金球獎、美國演員工會獎等，奪下「最受全球歡迎」韓劇冠軍也算是實至名歸。

作者／Irene Chen

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