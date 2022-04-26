蔬食餐廳推薦 Podium以台灣珍稀蔬果的蔬食Fine Dining

近期將蔬食精緻化成為一種風氣，不同餐廳與主廚也紛紛以自己獨特的思維創作出別出心裁的菜單。今天要介紹的，便是位在台北士林，隱身於老宅二樓的私廚餐廳「Podium」。

老饕的私藏口袋名單

與老饕友人閒聊才知，原來「Podium」也是一間「懂得的人會好好收在口袋」，非不得已不推薦給別人的私廚餐廳。特別的是，這裡的客群偏高，以50歲以上的中高齡人士為主，而這也成為此次蔬食菜單發想的源頭：想帶給老饕對身體無負擔的驚喜菜單。

「有一次一個老奶奶自己拄著拐杖走上二樓，一個人完整地吃完一整套餐，我嚇到趕緊要主廚出來看！」餐廳經理笑言，足見Podium對自己料理的把握。

法式手法詮釋台灣食材

Podium雙主廚Nick陳柏翰（左）、Andy陳瑞宴（右）

在近期推出全蔬食菜單前，據了解，Podium一直是以法式手法來詮釋台灣在地的物產。主廚Andy陳瑞宴曾旅居巴黎，並在「L’Atelier de Joël Robuchon 侯布雄法式餐廳」奠定法餐手法詮釋在地食材的基礎，回到台灣加入Podium是他施展巧手的舞台。

而Podium近期也加入另一位主廚Nick陳柏翰，曾在ChouChou、三二行館有豐富經歷的Nick加入，像是為Andy添了一雙手，一人負責直覺敏銳，另ㄧ人就負責細膩斟酌，像是跳交際舞一般，這次帶來這套共有9道菜的精緻蔬食菜單，的確令人見之欣喜、食之亦驚艷。

這些產自台灣的蔬果，你一定沒聽過！

Podium全新套餐選用大量產自台灣不同地區的蔬果。

舉凡來自花東縱谷的「雨來菇」、雲林斗南的「紅寶石馬鈴薯」、雲林「鹽地番茄」、彰化縣福興鄉「地膚子」、台東成功鎮「海葡萄」…族繁不及備載的台灣好食材，都以不做任何加工的「原型」風貌呈現在上桌的每一道料理中，吃完這套蔬食套餐，像是跟著主廚上了一堂環島地理課，且對身體一點負擔也沒有。

森林 Forest

森林 Forest

森林 Forest

首道開胃菜的精緻呈現就讓人驚呼。主廚先將來自阿里山的有機甜菜根以屏東九如鄉的萊姆醃漬過、淋上覆盆子醬，最後沾一點液態氮的馬茲卡彭起司，彷彿一道鋒味多元的小冰棒，一點也沒有甜菜根令人畏懼的土味。

砂質 Sand

砂質 Sand

這道結合彰化蘆屋白蘆筍、台南將軍紫蘆筍兩種不一樣的蘆筍和鮮奶油一起煮成的冷湯，裡頭鹹味來自台東成功海葡萄，搭配自製蒟蒻與佛卡夏麵包，滋味鹹鮮豐美。

情人的眼淚 Lover’s Tear

情人的眼淚 Lover’s Tear

將台灣花東縱谷招牌雨來菇搭配切過絲後的彰化茉莉木耳，以及來自阿里山森林高山的各種野菜（包含過貓、紅白蘿蔔、皎白筍…），完全嚐得到蔬食最原始的鮮甜味，層次令人難忘。

土壤 Soil

土壤 Soil

主廚將雲林斗南的紅寶石馬鈴薯、紫色星空馬鈴薯 、台中大甲檳榔心芋頭切成薄片，層層堆疊並烘烤後，一入口竟有種如同培根的香氣和口感，令人非常驚喜。

冰滴 Ice Drip

冰滴 Ice Drip

冰滴 Ice Drip

把來自雲林的鹽地番茄用冰滴手法萃取出最輕甜的原汁，搭配以液態氮急速冷凍過後的馬鞭草，釋放出最迷人的香氣。

野生採集 Forage

野生採集 Forage

野生採集 Forage

視覺味覺皆令人印象深刻的一道料理。主廚將南投埔里金線蓮、南投竹山何首烏塊、南投水里紅刺蔥與蘑菇放進虹吸式咖啡壺，透過高溫萃取將香氣完美融合。搭配以豆皮包裹著金針花一同入口，完全感受到多重食材結合的香氣。

山與地 Mountain and Land

山與地 Mountain and Land

將來自大霸尖山司馬庫斯高麗菜、屏東珍珠白洋蔥千層蛋糕一般層層堆疊後烘烤，再以有著「山中魚子醬」之美名、來自彰化縣福興鄉的地膚子提味，帶出比肉還鮮美的滋味。

蔬鮮 Vegetable’s Umami

蔬鮮 Vegetable’s Umami

蔬鮮 Vegetable’s Umami

這道主食，不僅有以南投竹山幼冬筍搭配不同野生筍類的烤物，更有以土鍋炊煮的釜飯，搭配酥炸金針菇、豆皮炸丸子、蕪菁球與猴頭菇，相當豐富。

春 Spring

春 Spring

甜點部分，主廚以雲林斗南台農57號地瓜製成千層酥，搭配以台中太平區枇杷、玫瑰水烘烤製成的法國經典甜點「Clafouti」（克拉芙提），最後點綴上烤地瓜冰淇淋和玫瑰花瓣，美味地相當精巧。

Podium春季蔬食套餐

地址：台北市士林區中正路209號2樓

預約電話：02 2883 5720

營業時間：12:00-14:30、18:00-21:00

供應時間：即日起至六月。

價位：4500元+10%

作者／Chelsea Su

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。