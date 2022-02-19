楊祐寧從小吃到大的家常美味 台北私廚〈元鍋〉美麗醬、秘密牛肋麵

楊祐寧從小吃到大的家常美味

在信義區巷弄至今屹立不搖的私廚餐廳「元鍋」，1996年由藝人楊祐寧的父親掌勺，與母親、姊姊一同經營，傳承來自奶奶的私房拿手料理，酸辣麵、紅槽肉、薑絲大腸、楊德雞、鹹蛋苦瓜…每一道經典料理，不只吸引當地居民，也深受許多政商與影視名流喜愛。

這些料理也孕育著藝人楊祐寧的成長，他表示「元鍋」剛開幕時，自己才剛上國中，經常穿著溜冰鞋幫忙到處發傳單拉攏生意，如今店裡做出了口碑，他也在演藝圈闖出一片天，每次進劇組最想念的也都是家裡的一道道家常菜。

思念的味道在家復刻

近幾年因為疫情，大眾上館子吃飯的機會少了，不少老饕反映在家吃不到，於是楊家人決定攜手食品業者開發即食商品JOHN’s系列，將熱賣30年至今的美麗酸辣麵、老饕必點的經典蔥油香拌麵，以及從未正式亮相的私房台式炸醬麵和秘密牛肋麵端上電商，讓老饕在家就能吃到想念的味道。

在片場複製餐桌回憶

其中，元鍋招牌「美麗醬」是以楊媽媽的名字命名，秘製工法打造綿密口感，香辣帶勁的獨特滋味，讓楊祐寧無論到哪拍戲都隨身攜帶，更不吝分享給同劇的演員和工作人員，將楊家餐桌獨有的美好回憶留存。

台式炸醬麵

美麗酸辣麵

「台式炸醬麵」為楊爸爸精心調配秘方，使用香草豬豬後腿絞肉，肉質Q彈、鮮甜，嚴選高濃度豆干。

因姊姊楊于慧無意間將自家的乾麵變酸變辣，反倒深獲饕客喜愛的「美麗酸辣麵」，集結市售乾拌麵的特點，帶有胡麻芝麻濃郁香氣、花椒油的麻香，多層次醬汁還原元鍋經典麵食。

秘密牛肋麵

蔥油香拌麵

元鍋的私藏秘密牛肋麵，只有家人、好友及老客人的獨享。

傳統經典的老味道「蔥油香拌麵」，選用香草豬板油及新鮮紅蔥頭，搭配日本鰹魚醬油及釀造烏醋，醬香、酸甜開胃。

當然，如果即食麵不能滿足你渴望一嚐家常菜的心情，元鍋餐廳始終屹立不搖在那裡，等著你造訪。

元鍋

地址：台北市信義區莊敬路178巷12號

訂位電話：02-2723-2111

作者／Chelsea Su

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