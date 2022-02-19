台北酒吧2022｜6間頂級人氣酒吧推薦 氣氛滿點 調酒不踩雷

【台北酒吧2022】6間頂級人氣酒吧推薦：Clear-Cut Bar調酒絕不踩雷、弎樓台潮氣氛滿點。圖／Tatler Taiwan提供
Clear-Cut Bar調酒絕不踩雷。 圖／Facebook＠Clear-Cut Bar，Tatler Taiwan提供

【Tatler 提醒您：未滿18歲禁止酒駕、飲酒過量有害健康。】

Clear-Cut Bar

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位在信義區，但地理位置卻又有點隱密的ClearCut Bar，利用半開放式的空間打造出一個宛若藝廊的微醺空間。Clear Cut Bar是由一對香港女生及法國男生情侶經營，調酒主理人Charly曾經待過香港跟英國，有多年的調酒經驗，酒單上以富台灣特色元素的調酒出名，利用他對台灣的意象，打造出截然不同的調酒風味，絕對讓你對於夢幻調酒有全新的體驗跟感受。

Clear-Cut Bar
地址：110台北市信義區嘉興街12號
營業時間：17:00–01:00

Opium Champagne Bar

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號稱信義區最美歐風酒吧「Opium Champagne Bar」，是台北知名酒吧Alchemy推出專為都會女性打造的全新品牌。OPIUM的以香檳最為主體，提供逾上百款，其中更包含了特殊調酒項目，透過創新OPIUM改良大家熟悉的經典酒譜，加入水果的甜味和清香帶來味蕾驚喜。同時，位於台北101旁便利的地理位置提供給都市人一個能夠寵愛自己的空間。

Opium Champagne Bar
地址：110台北市信義區信義路五段16-2號1F
營業時間：12:00–19:00, 20:00–03:00

[tei] by O’BOND

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傳說中一直在「試營運」[tei] by O’BOND（又名「沓沓仔‧明茗茶酒研究室」），位於台北東區光復南路上。主理人劉明杰（Tom）曾獲2019君度橙酒國際調酒大賽冠軍，藉由將台灣茶融入調酒，讓來到店裡的饕客既能享受微醺滋味，同時也會被台灣茶的魅力給深深吸引，用放慢節奏的心情來享受品茗、飲酒帶來純粹快樂。

[tei] by O’BOND
地址：110台北市信義區光復南路553號
營業時間：20:00–02:00（全預約制）

弎樓 Thirdfloor

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位於通化街上的一間老宅，裡頭暗藏著復古風味的調酒吧「弎樓Thirdfloor」，此店讓饕客們最有記憶點的莫過於二樓的霓虹燈「登樓有酒美夢歸」，是希望來到弎樓的客人，離開時都能帶著美夢的滿足與笑意離開。裝修迷人而裡頭的調酒、美食更替店家加分，款款調酒都有著特別的名字，口味和其他店家截然不同，清香、濃郁的品項都有且迷人。此外，再搭上經典的台式下酒菜，麻婆豆腐、梅干扣肉、麻辣滷牛腱，宛若來到鄉下老家也別有一番浪漫的風情。

弎樓 Thirdfloor
地址：台北市大安區通化街156號
營業時間：18:00–02:00


小後苑 Backyard Jr.

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如果逛一逛百貨公司想來點微醺滋味，位在信義A9百貨3樓的小後苑Backyard Jr.絕對是很棒的選擇！小後苑 Backyard Jr.是安和路高檔老牌夜店後院 Larriere-cour威士忌博物館的子牌，和原店一樣主打威士忌的酒吧，特別的是調酒皆以經典電影來命名，順口但又非常有特色的調酒，讓不喜歡威士忌的女生也能一口愛上，最棒的是，店家營業到凌晨兩點，是信義區百貨的深夜好去處。

小後苑 Backyard Jr.
地址：110台北市信義區松壽路9號3樓
營業時間：11:00–02:00

Draft Land XINYI

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只是想要順手來一杯享受微醺滋味，那不能錯過的即是位在信義新光三越A4旁邊的Draft Land XINYI，打著「亞洲首創汲取式雞尾酒（Cocktails on tap）酒吧」名稱的Draft Land，抓緊「速度、高品質、永續發展、可負擔」四項特質，讓大眾顛覆對於酒吧的想像，不需要高消費也能享受頂級的調酒滋味，讓Draft Land又有著大人的手搖飲之稱，在信義區幾乎人手一杯，既時尚又能放鬆一下心情，也是相當不錯的體驗。

Draft Land XINYI
地址： 110台北市信義區松高路19號1樓
營業時間： 15:00–01:00

作者／Irene Chen　
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

（工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康）

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