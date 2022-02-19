誠品閱讀職人大賞名單出爐 4大獎項入圍作品一次看

年度新人

這回入圍書單有星光！金鐘影后柯佳嬿首本創作《再見少女》結合散文、詩詞、攝影共77篇愛情與生活的動人語錄，以溫柔細膩的文字敲開讀者心房！年紀輕輕即能以輕巧的文字述說人生，引發讀者共鳴。誠品書店職人也認為，隨著她的閱歷增長，一定能創作出更多感動！

柯佳嬿《再見少女》入圍誠品閱讀職人大賞「年度新人」

而作家洪愛珠首本創作《老派少女購物路線》以深厚的文字底蘊，在字裡行間就能感受到食物的味蕾、市場的熱鬧和人情味，讓讀者觸動五感、身歷其境，而看似訴說飲食的作品，卻又離不開與媽媽相處的點點滴滴，透過每一道菜緬懷母女情，真摯而內斂也令人感動，誠品書店職人讚譽為新一代最令人驚艷的飲食文學書寫者。

洪愛珠《老派少女購物路線》入圍誠品閱讀職人大賞「年度新人」 (照片攝影：王弼正) 洪愛珠《老派少女購物路線》

年度最期待作家

此獎項競爭最為激烈，結果以笑中帶淚的寫作功力最受好評。 話題電視劇《俗女養成記》原著作者江鵝睽違五年散文新作《俗女日常》不改幽默詼諧本色，以有趣且洗鍊的文字描述到台北打拚的都會熟女日常，誠品書店職人說：「連悲慘至極的事都能讓人又哭又笑」。 江鵝《俗女日常》入圍誠品閱讀職人大賞「年度最期待作家」(照片攝影：陳佩芸) 江鵝《俗女日常》入圍誠品閱讀職人大賞「年度最期待作家」

大師兄《火來了，快跑》入圍誠品閱讀職人大賞「年度最期待作家」 從接體員到火葬場技工、看盡人生百態的作家大師兄作品《火來了，快跑》平實風趣道出殯葬業經歷，看到人性殘酷的一面，卻也引人省思，讓職人期待下一步新作問世。 大師兄《火來了，快跑》入圍誠品閱讀職人大賞「年度最期待作家」

謝哲青《早知道就待在家》入圍誠品閱讀職人大賞「年度最期待作家」

知名旅遊作家謝哲青作品《早知道就待在家》書名耐人尋味，同時入圍「年度最期待作家」與「書店職人最想賣」，什麼原因讓愛旅遊的他如此感嘆？長年旅遊的謝哲青，曾在遠遊時遭遇傷病疼痛、相信人性陷入危機，因而有後悔的情緒，但也在旅程中見證世界各地善良的人，讓他有了新的體悟。誠品書店職人認為，書中不但可以跟著謝哲青的腳步遊歷各處，更能透過感性文字重新與自身對話、領會人生。

謝哲青《早知道就待在家》入圍誠品閱讀職人大賞「年度最期待作家」

書店職人最想賣

羅泰柱《像看花一樣看著你》入圍誠品閱讀職人大賞「書店職人最想賣」 麥特海格《午夜圖書館》入圍誠品閱讀職人大賞「書店職人最想賣」

心靈療癒作家麥特海格小說《午夜圖書館》也推薦給經常後悔，或是想和自己和解的人！《午夜圖書館》描述在生與死之間有間圖書館，架上的每本書都是不同的人生劇本，主角在圖書館裡獲得重新選擇的機會，誠品書店職人表示，此書不但有平行時空敘事的精彩，更能讓讀者反思「做了另一個選擇真的會更好嗎？」。

另外，韓國草花詩人羅泰柱作品《像看花一樣看著你》，蒐羅年輕讀者最愛的115首詩，連韓星李鍾碩、BTS防彈少年團隊長RM也拜讀！不但文字真誠又充滿人生智慧，且詩集篇幅短，即使只有零碎的時間也能閱讀，隨時隨地為心靈充電。

最想說服爸媽買

百香果《台灣早餐地圖》入圍誠品閱讀職人大賞「最想說服爸媽買」

吳欣芷《呼嚕呼嚕的書店小貓》入圍誠品閱讀職人大賞「最想說服爸媽買」 大衛拉羅謝《怎麼說對不起》入圍誠品閱讀職人大賞「最想說服爸媽買」

童書獎項「最想說服爸媽買」入圍類型多元，像是《怎麼說對不起》以幽默的動物狀況劇，讓孩子站在對方的立場思考，明白為什麼要說對不起。

繪本類則一口氣入圍三本貓咪繪本，包括曾入選義大利波隆納插畫展的新生代創作者吳欣芷《呼嚕呼嚕的書店小貓》、日本貓咪繪本專家町田尚子《貓咪看家》、榮獲日本多項大獎的超人氣貓繪本《沒有名字的貓》，可愛又療癒的貓咪可說是經典不敗的繪本題材。

知識型繪本也廣受職人推薦！《台灣早餐地圖》以充滿童趣的畫風展現台灣特有的在地飲食文化，誠品書店職人說，看完此書不但敬佩作者對各地早餐考察入微，還可能開啟台灣早餐小旅行的欲望！

點此看完整入圍書單

完整名單將在3/12正式揭曉！

作者／Chelsea Su

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