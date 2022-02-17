異國美食｜一秒走進泰北！　空運來台原味造景品創新泰菜

標誌性泰北傳統柚木屋頂造型的門面、紅土色外牆、佈滿芭蕉葉與綠植栽的庭院，再加上店內佈置著主人劉政鋒David特別從清邁運來的銀器、木雕、陶罐與泰北少數民族的畫作等，來到「心泰原創泰國料理」會有種正要走進泰北餐廳用餐的不真實感。

▲店內布置是老闆特別由泰國空運而來。 圖／行遍天下提供

父親為泰北孤軍後裔、母親為緬甸人，身兼老闆與主廚的David，從小就與泰北有濃濃連結，30年前因緣際會來到台灣開始接觸餐飲、專研泰國料理，其中也經營過多間人氣泰國料理餐廳，經過不斷的調整與創新，於2016年開了心泰原創泰國料理餐廳，除了泰北菜外，也加入自己研發結合傳統與創新的泰國料理，讓消費者可以嚐到融入西餐擺盤與烹調技法，口味道地卻又新穎的美味泰國菜。

▲叢林烤US 12oz牛小排：用傳統泰式香料醃製，再以舒肥加燒烤方式料理，呈現最佳的七分熟口感。 圖／行遍天下提供

來到心泰可以試試老闆推薦先以魚露、鹽、胡椒醃製美國Prime等級牛小排，搭配西式舒肥手法，採先煎後烤的叢林烤US 12oz牛小排；還有主廚以新鮮香草加上薑黃粉等香料調製咖哩所燉煮數小時的瑪莎曼燉羊膝佐抓餅，道地泰式風味讓你的味蕾也一秒來到泰國喔！

▲瑪莎曼燉羊膝佐抓餅：主廚特別炒製的咖哩醬搭配羊膝燉煮數小時，羊肉軟嫩好吃無羶味。 圖／行遍天下提供

▲三角芋頭酥：熟的大甲芋頭搗成泥狀包裹香茅、椰絲與蝦仁等內餡油炸，是人氣必點。 圖／行遍天下提供

店家資訊

心泰 原創泰國料理

地址：台北市大安區敦化南路2段81巷47號

電話：02-2708-5945

FB：心泰原創泰國料理Thai Heart Original Thai Food

時間：週一至日11:30-1430、17:30-22:00

消費：叢林烤US 12oz牛小排1,380元、瑪莎曼燉羊膝佐抓餅980元、三角芋頭酥320元

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