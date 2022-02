Miss the traffic不是想念交通，Miss school不是懷念學校

Andy的外籍部屬向他提出申請,希望能調整上班時間,部屬問:

"May I change working hours, so I can miss the traffic both ways?"

Andy心想,想念交通,這是什麼理由啊!還懷疑自己是不是聽錯。

沒聽錯,是"miss the traffic",只是意思和他想的不一樣,不是「想念交通」。

1. Miss the traffic

(X)想念交通

(O)避開擁擠的交通尖峰

Miss有想念的意思,這是從「離開、沒見到」延伸出來的含義,因為沒見到,所以才會思念;Miss the traffic的miss,是避開的意思。

May I change working hours, so I can miss the traffic both ways? 我可不可以調整上班時間,避開上下班的交通擁塞?

避開交通尖峰期,除了miss the traffic,我們也常用「miss the rush hour」。

I wish I could work remotely and miss the rush hour every day. 希望我能遠距工作,避開每天的交通的擁擠。

2. Miss school

(X)想念學校

(O)缺課

Miss school就是沒去上學,所以就是缺課的意思。

Students who miss a lot of school can find it hard to catch up. 缺課太多的學生會很難趕上。

如果是真的懷念學生時期的生活,我們會說

I miss my school days.

3. You can’t miss it.

(X)你不容錯過。

(O)你一定看得到/很容易找到。

My office is first on the right with a bright red door. You can’t miss it (= it is very easy to find).

我的辦公室是右邊的第一間,有一扇鮮紅色的門。你不會找不到的。

這裡的miss是指「沒有注意到」,你不可能沒有注意到,意思就是「很容易就看到」。是口語常見用法。再來看一個例子:

You don’t miss much, do you? Nobody else noticed that mistake.

你真是明察秋毫,不是嗎?其他人都沒有注意到那個錯誤。

4. In case you miss it

(X)萬一你很想念

(O)萬一你沒看到

”In case you miss it”,這個片語在商業溝通時很有用,意思中文「萬一你沒看到」。簡寫為ICYMI,流行的網路語。如果你已經講過一件事,但對方卻沒回應,你希望他的注意力轉到這件事上,就可以用”in case you miss it”。例如,你已經把預算提給老闆,他遲遲未核,你再寄一次,就會補上一句in case you miss it。又或者在商展時詢問產品的潛力買家,你已經給了他產品目錄,遲遲沒收到進一步消息,你再寄一次目錄給他,也會用in case you miss it,委婉地說擔心對方沒收到,其實是希望提醒他撥空看看。

