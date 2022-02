洗腎不是 kidney washing！在五臟六腑裡發現中英文的微妙連結

【閱讀重點】

俗稱的「洗腎」,正式名稱是「血液透析」,英文是 “hemodialysis”(hemo-「血」+ dialysis「透析」)。

「歇斯底里」是中文音譯自英文 “hysteria” 的外來語,原意和古希臘對女性的偏見有關。

「高血壓」的英文學名並沒有 “high” 的成分,醫學名詞多以 “hyper” 表達「高」。

上一期講了6個希臘文的構詞成分,其中2個是呼吸器官的-pharyng-(咽)、-laryng-(喉),4個是消化器官的gastro-(胃)、-entero-(腸)、hepat-(肝)、-chole-(膽),至此,與人體各部位有關的構詞成分,已經介紹了31個,這一期,我們就把剩下的幾個講完。

「腎上腺素」英文有3種常用說法

第32個構詞成分是-nephro-(腎),先介紹幾個容易介紹的單詞。-nephro-和已經學過的幾個成分結合,雖然構成的是專業詞彙,不過詞彙的意思比較單一,幾乎可以說有如「一加一等於二」那樣地直接了當,可以預測:

nephritis 腎炎

nephr-「腎」+ -itis「發炎」

nephrology 腎臟科

nephro-「腎」+ -logy「學問」

nephrectomy 腎切除

nephr-「腎」+ -ectomy「切除」

nephropathy 腎病

nephro-「腎」+ -pathy「疾病」

另一個epinephrine(腎上腺素)則需要多點講解。腎上腺素是人體分泌的一種激素。當人經歷某些刺激,譬如興奮、恐懼、生氣等,就會分泌這種物質,以提供身體更多的能量,使人更有精力,反應更加快速。

腎上腺素的英文epinephrine由3個成分組成:

epi-「在…上」+ -nephr-「腎」+ -ine「素,表『生化成分』」

也就是腎臟上方(即腎上腺)所分泌的化學成分(素)。

腎上腺的英文是adrenal gland(adrenal「腎上腺的」+ gland「腺」),所以腎上腺素的另一個說法是adrenaline(adrenal「腎上腺的」+ -ine「素」)。這個adrenal由拉丁文的成分所構成:ad-「朝向;靠近」+ renal「腎的」,腎上腺在腎臟的上方,靠近腎臟,緊貼著腎臟,這是adrenal名字的來由。

這個源自拉丁文的renal(腎臟的)有些常見的搭配,趁此機會介紹一下:

renal failure 腎衰竭

也用更親民的kidney failure

renal calculus 腎結石

calculus本義為「石頭」,「微積分」是後來才發展出來的意思。腎結石也用更親民的kidney stone,或更專業的nephrolith = nephro-「腎」+ -lith「石」

renal disease 腎病

也用更親民的kidney disease,或更專業的nephropathy

有個源自產品商標的新詞EpiPen(腎上腺素筆),此乃由epinephrine pen取頭取尾縮略而來。這是一種腎上腺素的小型注射器,用以緊急治療嚴重的過敏反應。

洗腎不是 kidney washing

腎功能不好,腎衰竭,需要洗腎,英文不是kidney washing。「洗腎」是俗稱,學名是「血液透析」,英文是hemodialysis(hemo-「血」+ dialysis「透析」),也可簡稱dialysis。

第33個構詞成分是pancreat-(胰),最基本的字眼,就是pancreas(胰臟,拼字只差最後一個字母)。胰臟是個腺體,分泌控制血糖的胰島素(insulin),也分泌幫助消化的消化酶。它位於胃的後方,在腹腔的後側,比較隱蔽,因此若有問題,很不容易發覺。

胰島素舊稱「因素林」,就是insulin的音譯。insulin沒有pancreat-(胰)這個構詞成分,它是由insul-(島,拉丁文成分,也隱藏在peninsula「半島」之中)和-in(同-ine「素」,表生化成分)所構成。胰島素是胰島所分泌的化學物質。胰臟相關的幾個單字:

pancreatitis 胰臟炎

pancreat-「胰」+ -itis「發炎」

pancreatectomy 胰臟切除

pancreat-「胰」+ -ectomy「切除」

pancreatic cancer 胰臟癌

pancreatic(胰臟的)是由pancreat-(胰)和-ic(形容詞後綴)構成。

俗稱「癌王」的胰臟癌很難發現,發現時多屬晚期

英文也用「脾」氣表達憤怒

第34個構詞成分是splen-(脾),可獨立使用的英文單詞是spleen(脾臟)。這是個和胃相鄰的小器官,主要的功能和血液有關,包括製造新的血細胞,破壞衰老的血細胞,過濾並儲存血液,是人體的「血庫」。人體腹部若遭受重擊,常會導致脾臟破裂,英文一般說ruptured spleen(字面「破裂的脾臟」)。

中文說「脾氣」,脾的氣。巧的是,英文也用脾臟的spleen來表達憤怒,是個文學用語,譬如He vented his spleen on the assembled crowd.(他向聚集的群眾發脾氣)。

接著介紹幾個衍生詞,都比較簡短、單純。

splenitis 脾臟炎

splen-「脾」+ -itis「發炎

splenectomy 脾臟切除

splen-「脾」+ -ectomy「切除」

splenic 脾臟的

splen-「脾」+ -ic「形容詞後綴」

由脾臟而生的,另有一個splenetic(易怒的,splen-「脾」+ -etic「形容詞後綴」),不過這裡用的是spleen的引伸義「憤怒」。

歇斯底里竟和子宮有關?古希臘對女性有偏見

第35個構詞成分是hyster-(子宮)。這是不單獨使用的構詞成分,英文的子宮,一般稱womb,是個本土的字眼,專業術語用uterus,是個源自拉丁文的外來語。

hyster-(子宮)所衍生出的單詞,最為人所知的當屬hysteria(歇斯底里,字面「子宮病」,hyster-「子宮」+ -ia「名詞後綴,表疾病」)。「歇斯底里」是個中文音譯自英文的外來語。

歇斯底里為什麼和子宮有關?這都肇因於古希臘對女性的偏見。古希臘人認為,歇斯底里為女人所特有,乃子宮失調所致。形容詞是hysterical(歇斯底里的,hyster-「子宮」+ -ical「形容詞後綴」),這個意思不用多解釋,不過hysterical另有一個引伸義「爆笑的」,事物如果是爆笑的,肯定會讓人笑得歇斯底里。

歇斯底里的人,英文稱為hysteric(歇斯底里的,hyster-「子宮」+ -ic「形容詞後綴」)。hysteric本來也有形容詞的用法,和hysterical同義,後來逐漸分工,hysterical做形容詞,hysteric則多半轉為名詞使用。

另有兩個與子宮手術相關的字眼:

hysterotomy 子宮切開

hystero-「子宮」+ -tomy「切開」

一般是剖腹產時所做。

hysterectomy 子宮切除

hyster-「子宮」+ -ectomy「切除」

原因可能是嚴重的子宮疾病,必需做部分或全部的切除。



這個hyster-(子宮)沒有衍生出意為「子宮的」的形容詞,因此若要說「子宮的」,只能採用源自uterus的uterine(uter-「子宮」+ -ine「形容詞後綴」)。表面一樣的後綴-ine,有時候是表生化成分的「素」,有時候是形容詞後綴的「的」。

染色體和Google Chrome的共通點是「顏色」?

第36個構詞成分是-somat-(體),或拼為-some,指的是有固定型態的東西。先介紹一個生物學的基礎詞彙chromosome(染色體,chromo-「顏色」+ -some「體」),之所以有這樣的名稱,是因為染色體含有一種成分,一染就上色,方便實驗室的分析檢驗。形容詞是chromosomal(染色體的,chromosome「染色體」+ -al「形容詞後綴」)。

關於chromo-(顏色)這個成分,以後會專門介紹,不過先簡單了解一下。當今市佔率最高的網路瀏覽器當屬谷歌旗下的chrome,從它圖標上的紅、黃、綠、藍看來,「顏色」這個基本含意,就不言自明了。

再介紹幾個相關的專業詞彙。

somatic 軀體的

somat-「體」+ -ic「形容詞後綴」

somatotype 體型

somato-「體」+ type「型」

體型還可說physique,也可以用一個更基礎的字眼,build(此為名詞)。

psychosomatic 身心的

psycho-「心」+ somatic「軀體的」

有個常見的組合psychosomatic disease(身心症),指的是由壓力、憂慮等心理因素影響身體而產生的病變。

「高血壓」專業名詞用hyper,不是high

第37個構詞成分是-lip-(脂)。「油」是水字邊,所以油是液態的。「脂」是肉字邊,所以脂是固態的。之前介紹過lipoma(脂肪瘤,lip-「脂」+ -oma「腫瘤」),一般是良性的。瘦身減肥,抽脂(liposuction)這個醫療手段是選項之一,指的是把多餘的脂肪(lipo-)抽吸出來(suction)。

油脂類的東西,有個專業的統稱lipid(脂質,lip-「脂」+ -id「某一類的事物,名詞後綴」)。後綴-id以前沒見過,再舉兩例:canid(犬科動物,can-「犬」+ -id「某一類的事物」),felid(貓科動物,fel-「貓」+ -id「某一類的事物」)。

醫學上的三高,通常指高血壓、高血脂、高血糖:

hypertension 高血壓

hyper-「超」+ tension「張力;緊張」;親民的說法是 high blood pressure。

hyperlipidemia 高血脂

hyper-「超」+ lipid「脂質」+ -emia「血液疾病」。

hyperglycemia 高血糖

hyper-「超」+ -glyc-「糖」+ -emia「血液疾病」。



這三個單詞,以前在講「血液」的構詞成分時都介紹過,藉此機會複習一下。

脂肪肝是個常見的健康問題。脂肪肝的英文很簡單,一般就說fatty liver(字面「脂肪含量高的肝臟」),雖有專業術語,但不含目前這個構詞成分,我們就略過不講了。

好的,身體各部位的構詞成分已經全部介紹完畢,這一期到此結束。下一期我們換另一大類,一起來學習和自然世界有關的構詞成分,我們下期見!

