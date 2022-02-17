洗腎不是 kidney washing！在五臟六腑裡發現中英文的微妙連結

【閱讀重點】

俗稱的「洗腎」，正式名稱是「血液透析」，英文是 “hemodialysis”（hemo-「血」+ dialysis「透析」）。

「歇斯底里」是中文音譯自英文 “hysteria” 的外來語，原意和古希臘對女性的偏見有關。

「高血壓」的英文學名並沒有 “high” 的成分，醫學名詞多以 “hyper” 表達「高」。

上一期講了6個希臘文的構詞成分，其中2個是呼吸器官的-pharyng-（咽）、-laryng-（喉），4個是消化器官的gastro-（胃）、-entero-（腸）、hepat-（肝）、-chole-（膽），至此，與人體各部位有關的構詞成分，已經介紹了31個，這一期，我們就把剩下的幾個講完。

「腎上腺素」英文有3種常用說法

第32個構詞成分是-nephro-（腎），先介紹幾個容易介紹的單詞。-nephro-和已經學過的幾個成分結合，雖然構成的是專業詞彙，不過詞彙的意思比較單一，幾乎可以說有如「一加一等於二」那樣地直接了當，可以預測：

nephritis 腎炎

nephr-「腎」+ -itis「發炎」

nephrology 腎臟科

nephro-「腎」+ -logy「學問」

nephrectomy 腎切除

nephr-「腎」+ -ectomy「切除」

nephropathy 腎病

nephro-「腎」+ -pathy「疾病」

另一個epinephrine（腎上腺素）則需要多點講解。腎上腺素是人體分泌的一種激素。當人經歷某些刺激，譬如興奮、恐懼、生氣等，就會分泌這種物質，以提供身體更多的能量，使人更有精力，反應更加快速。

腎上腺素的英文epinephrine由3個成分組成：

epi-「在…上」+ -nephr-「腎」+ -ine「素，表『生化成分』」

也就是腎臟上方（即腎上腺）所分泌的化學成分（素）。

腎上腺的英文是adrenal gland（adrenal「腎上腺的」+ gland「腺」），所以腎上腺素的另一個說法是adrenaline（adrenal「腎上腺的」+ -ine「素」）。這個adrenal由拉丁文的成分所構成：ad-「朝向；靠近」+ renal「腎的」，腎上腺在腎臟的上方，靠近腎臟，緊貼著腎臟，這是adrenal名字的來由。

這個源自拉丁文的renal（腎臟的）有些常見的搭配，趁此機會介紹一下：

renal failure 腎衰竭

也用更親民的kidney failure

renal calculus 腎結石

calculus本義為「石頭」，「微積分」是後來才發展出來的意思。腎結石也用更親民的kidney stone，或更專業的nephrolith = nephro-「腎」+ -lith「石」

renal disease 腎病

也用更親民的kidney disease，或更專業的nephropathy

有個源自產品商標的新詞EpiPen（腎上腺素筆），此乃由epinephrine pen取頭取尾縮略而來。這是一種腎上腺素的小型注射器，用以緊急治療嚴重的過敏反應。

洗腎不是 kidney washing

腎功能不好，腎衰竭，需要洗腎，英文不是kidney washing。「洗腎」是俗稱，學名是「血液透析」，英文是hemodialysis（hemo-「血」+ dialysis「透析」），也可簡稱dialysis。

第33個構詞成分是pancreat-（胰），最基本的字眼，就是pancreas（胰臟，拼字只差最後一個字母）。胰臟是個腺體，分泌控制血糖的胰島素（insulin），也分泌幫助消化的消化酶。它位於胃的後方，在腹腔的後側，比較隱蔽，因此若有問題，很不容易發覺。

胰島素舊稱「因素林」，就是insulin的音譯。insulin沒有pancreat-（胰）這個構詞成分，它是由insul-（島，拉丁文成分，也隱藏在peninsula「半島」之中）和-in（同-ine「素」，表生化成分）所構成。胰島素是胰島所分泌的化學物質。胰臟相關的幾個單字：

pancreatitis 胰臟炎

pancreat-「胰」+ -itis「發炎」

pancreatectomy 胰臟切除

pancreat-「胰」+ -ectomy「切除」

pancreatic cancer 胰臟癌

pancreatic（胰臟的）是由pancreat-（胰）和-ic（形容詞後綴）構成。

俗稱「癌王」的胰臟癌很難發現，發現時多屬晚期

英文也用「脾」氣表達憤怒

第34個構詞成分是splen-（脾），可獨立使用的英文單詞是spleen（脾臟）。這是個和胃相鄰的小器官，主要的功能和血液有關，包括製造新的血細胞，破壞衰老的血細胞，過濾並儲存血液，是人體的「血庫」。人體腹部若遭受重擊，常會導致脾臟破裂，英文一般說ruptured spleen（字面「破裂的脾臟」）。

中文說「脾氣」，脾的氣。巧的是，英文也用脾臟的spleen來表達憤怒，是個文學用語，譬如He vented his spleen on the assembled crowd.（他向聚集的群眾發脾氣）。

接著介紹幾個衍生詞，都比較簡短、單純。

splenitis 脾臟炎

splen-「脾」+ -itis「發炎

splenectomy 脾臟切除

splen-「脾」+ -ectomy「切除」

splenic 脾臟的

splen-「脾」+ -ic「形容詞後綴」

由脾臟而生的，另有一個splenetic（易怒的，splen-「脾」+ -etic「形容詞後綴」），不過這裡用的是spleen的引伸義「憤怒」。

歇斯底里竟和子宮有關？古希臘對女性有偏見

第35個構詞成分是hyster-（子宮）。這是不單獨使用的構詞成分，英文的子宮，一般稱womb，是個本土的字眼，專業術語用uterus，是個源自拉丁文的外來語。

hyster-（子宮）所衍生出的單詞，最為人所知的當屬hysteria（歇斯底里，字面「子宮病」，hyster-「子宮」+ -ia「名詞後綴，表疾病」）。「歇斯底里」是個中文音譯自英文的外來語。

歇斯底里為什麼和子宮有關？這都肇因於古希臘對女性的偏見。古希臘人認為，歇斯底里為女人所特有，乃子宮失調所致。形容詞是hysterical（歇斯底里的，hyster-「子宮」+ -ical「形容詞後綴」），這個意思不用多解釋，不過hysterical另有一個引伸義「爆笑的」，事物如果是爆笑的，肯定會讓人笑得歇斯底里。

歇斯底里的人，英文稱為hysteric（歇斯底里的，hyster-「子宮」+ -ic「形容詞後綴」）。hysteric本來也有形容詞的用法，和hysterical同義，後來逐漸分工，hysterical做形容詞，hysteric則多半轉為名詞使用。

另有兩個與子宮手術相關的字眼：

hysterotomy 子宮切開

hystero-「子宮」+ -tomy「切開」

一般是剖腹產時所做。

hysterectomy 子宮切除

hyster-「子宮」+ -ectomy「切除」

原因可能是嚴重的子宮疾病，必需做部分或全部的切除。



這個hyster-（子宮）沒有衍生出意為「子宮的」的形容詞，因此若要說「子宮的」，只能採用源自uterus的uterine（uter-「子宮」+ -ine「形容詞後綴」）。表面一樣的後綴-ine，有時候是表生化成分的「素」，有時候是形容詞後綴的「的」。

染色體和Google Chrome的共通點是「顏色」？

第36個構詞成分是-somat-（體），或拼為-some，指的是有固定型態的東西。先介紹一個生物學的基礎詞彙chromosome（染色體，chromo-「顏色」+ -some「體」），之所以有這樣的名稱，是因為染色體含有一種成分，一染就上色，方便實驗室的分析檢驗。形容詞是chromosomal（染色體的，chromosome「染色體」+ -al「形容詞後綴」）。

關於chromo-（顏色）這個成分，以後會專門介紹，不過先簡單了解一下。當今市佔率最高的網路瀏覽器當屬谷歌旗下的chrome，從它圖標上的紅、黃、綠、藍看來，「顏色」這個基本含意，就不言自明了。

再介紹幾個相關的專業詞彙。

somatic 軀體的

somat-「體」+ -ic「形容詞後綴」

somatotype 體型

somato-「體」+ type「型」

體型還可說physique，也可以用一個更基礎的字眼，build（此為名詞）。

psychosomatic 身心的

psycho-「心」+ somatic「軀體的」

有個常見的組合psychosomatic disease（身心症），指的是由壓力、憂慮等心理因素影響身體而產生的病變。

「高血壓」專業名詞用hyper，不是high

第37個構詞成分是-lip-（脂）。「油」是水字邊，所以油是液態的。「脂」是肉字邊，所以脂是固態的。之前介紹過lipoma（脂肪瘤，lip-「脂」+ -oma「腫瘤」），一般是良性的。瘦身減肥，抽脂（liposuction）這個醫療手段是選項之一，指的是把多餘的脂肪（lipo-）抽吸出來（suction）。

油脂類的東西，有個專業的統稱lipid（脂質，lip-「脂」+ -id「某一類的事物，名詞後綴」）。後綴-id以前沒見過，再舉兩例：canid（犬科動物，can-「犬」+ -id「某一類的事物」），felid（貓科動物，fel-「貓」+ -id「某一類的事物」）。

醫學上的三高，通常指高血壓、高血脂、高血糖：

hypertension 高血壓

hyper-「超」+ tension「張力；緊張」；親民的說法是 high blood pressure。

hyperlipidemia 高血脂

hyper-「超」+ lipid「脂質」+ -emia「血液疾病」。

hyperglycemia 高血糖

hyper-「超」+ -glyc-「糖」+ -emia「血液疾病」。



這三個單詞，以前在講「血液」的構詞成分時都介紹過，藉此機會複習一下。

脂肪肝是個常見的健康問題。脂肪肝的英文很簡單，一般就說fatty liver（字面「脂肪含量高的肝臟」），雖有專業術語，但不含目前這個構詞成分，我們就略過不講了。

好的，身體各部位的構詞成分已經全部介紹完畢，這一期到此結束。下一期我們換另一大類，一起來學習和自然世界有關的構詞成分，我們下期見！

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，訂閱英語島雜誌，追蹤Instagram。

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