Take no chances 不是叫你放棄機會

James和老闆談論可能爭取到的大案子,老闆叫他:“Take no chances.”

「不要拿這個機會?」明明是大好機會,為什麼不要呢?

別會錯意了。Chance這個字我們比較熟悉的意思是「機會」、「機率」,既然還只是機會,可想而知,是還沒有十拿九穩,可能有變數。

1. Take no chances.

(X)不要這個機會。

(O)謹慎行事,爭取萬無一失。

Take no chances的chances是「冒險」。Chances這個字原來是「機率」,是機率,就有可能得或失,再一步延伸就成了「偶然」或是「冒險」。

偶然 ➜They met by chance. 他們不期而遇。

冒險 ➜He took a big chance when he made the investment. 當時他投資時是冒了大風險的。

Take no chances意思就是"prepare for everything possible",準備得周全、不疏忽、沒有僥倖心態。意思相近的用法還有Leave nothing to chance.

We planned for everything and left nothing to chance. 我們做好萬全準備,確保萬無一失。

2. Take a chance/ take chances.

(X)把握機會。

(O)心存僥倖/冒險一試。

Take chances或take a chance剛好和take no chances相對,意思是「心存僥倖,冒險嘗試」。來看情境應用:

Look, I was willing to take a chance on your idea, but it didn’t pan out. I’m not sinking any more money into it now!

聽著,我當初也抱著僥倖心理相信你的想法,但失敗了。我現在不會再往裡面砸錢了!

3. There is a good chance he’ll leave.

(X)有好機會讓他離開。

(O)他很有可能會離開。

"There is a good chance…”是一個好用的句型,意思是「很有可能」,而不是「好機會」。從這幾個例子裡,我們可以看出chance的中文本意,是「機率」,講得是一種可能性、偶然性,而不是和期待、願望相關的「機會」。所以「把握機會」、「得到一個工作機會」人們盼望的機會要用opportunity:

He has been given a great job opportunity to work in the US.

他得到一個到美國工作的好機會。

If you don’t grab this opportunity, you might not get another one.

如果沒把握住這次機會,未必會有下一次。

4. What are the chances?

(O)機會有多大?/機率是多少?

(O)太巧了。

這句話意思是「機率是多少?」實際上除了問發生機率,常被用來表示「太巧了」,「機率這麼低的事情竟然還發生」。還有一個常見的說法,意思一樣:

What are the odds?

My childhood neighbor and I are neighbors again after 30 years. What are the chances? 時隔三十年,兒時鄰居和我竟然再度成為鄰居,怎麼會這麼巧?

Some man won the lottery and then did it again. What are the odds? 有人中樂透後又再中了一次。怎麼會有這種事?

