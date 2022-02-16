全球排名14美 杜拜未來博物館2月22日開幕

近年最具挑戰性的杜拜未來博物館終於要在 2 月 22 日正式開幕，它將帶給我們最高科技及具未來前瞻性的參觀體驗，本文帶你了解它的魅力及購票方式。

於 2015 年就開始籌備的未來博物館（Museum of the Future）將於 2022 年 2 月 22 日正式開幕，該館位於阿拉伯聯合大公國杜拜，以「未來思想」和「高科技」為主要核心，對於AI人工技術有著突破性的前瞻思維和體現，其中不乏人類對於外太空的想像，也將以科技感的方式呈現藝術作品。以下，帶你了解未來博物館和購票方式：

據 2021 年 7 月號的《國家地理雜誌》報導，未來博物館為全球排名第 14 美的博物館，由建築師肖恩‧基拉（Shaun Killa）設計，建築外觀由幾何圖形堆砌而成，呈現橢圓形中空藝術感，該設計靈感源於「風水」，而執行館長拉思•卡爾森（Lath Carlson）更偏好將其比擬為一隻眼睛，該建築體其實在 2018 年 11 月就已經完工，並由阿拉伯聯合大公國副總理兼杜拜酋長 Mohammed Bin Rashid Al Maktoum 安上最後一面牆，宣告該博物館即將與大家見面，而到了今年 2 月，終將正式開幕。

該建築物的實心部分代表著我們經年累月已經擁有的知識；簍空的部分則代表我們即將去探討、發掘的未知，這呼應著其名稱「未來博物館」，人類的演進是向未來看的，而我們所擁有的知識，無論是對地球抑或是外太空，都還是很渺小的，透過該博物館，我們可以盡情的去想像看似不可能的可能。

未來博物館共有 7 層樓，其中第 5 層為主要展區，並將參觀民眾的視野拉到 2071 年，以科技方式展演「外太空」、「生物工程學」、「生態系統」，甚至有「健康」和「心靈」方面的未來主題。館方也有為孩童設計的參觀主題，主要呈現在一樓，孩童可以參觀與玩的方式，激發對未來的想像。點此購票及了解票價。

作者／Hayley Yu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。