「我全部錢都押在那裡，快倒閉了！」 健身大廠力山遭供應商控積欠200萬元貨款 給了哪三個疫後企業教訓？

文／黃阡阡

疫情受惠產業總有潮水退去的一天，健身大廠力山遭供應商易宗指控積欠兩百萬元貨款，雙方不排除走上司法程序，這不僅帶給企業主三大警訊，也可能是後疫情時代的產業縮影。

「我全部的錢都押在那裡，我已經快要倒閉了，我已經沒辦法了！」2月中，不少公司才迎接完開工，經營五金件的易宗老闆汪世凱，卻帶著妻小與數十名員工，來到台中健身大廠力山公司總部前聲淚俱下，引發外界關注。

汪世凱經營的易宗五金，資本額約7百萬元，是典型台灣中小型企業，在這波疫情下因為爆量的需求，開啟與力山合作的契機。他踢館控訴的力山，則從電動工具機起家，近年轉型到健身器材領域有成，業績同樣因疫情而三級跳。

新冠疫情爆發後，各國相繼封城，家用健身器材的需求快速成長，讓力山在內的健身器材廠受惠這波疫情財，業績屢屢翻倍成長，股價也一路衝高。去年4月，力山股價一度飆破百元，現卻一路腰斬到40元出頭，如今再捲入供應商欠款風波。

對於是否真的有積欠貨款，儘管雙方各說各話，背後卻有令人省思的三堂管理課。

第一課〉疫情帶來的需求

美好泡沫，總有一天會破！

力山以電動工具機起家，2015年拿下美國獨角獸、被稱為「健身界Netflix」的派樂騰（Peloton）跑步機訂單後，業績水漲船高，搖身一變為與喬山、岱宇齊名的台灣健身器材三雄。而隨著派樂騰營運規模擴大，力山健身器材營收不僅連年成長，疫情爆發後家用健身器材需求噴發，也讓力山再攀營運高峰。

不過，去年下半年隨著歐美疫苗接種普及，疫情相對得以控制，各國的健身房重啟，家用運動器材的需求驟減，派樂騰曾在去年11月不諱言表示，健身器材需求減緩速度出乎預料。

而這樣的需求變化讓市場信心崩盤，也觸動股價下跌，派樂騰市值從2021年初逼近520億美元的顛峰墜落，如今更不到百億美元。「消風」速度之快，反映了疫情大好的產業，機會財泡沫確實有一天會破，投資人不應過度樂觀。

同樣以家用健身器材為主力的大廠岱宇坦言，疫情下家用健身器材需求起飛，但2021年下半年就看見需求趨緩，而展望今年家用健身器材需求，將回復疫情前的淡旺季表現，預期上半年為需求淡季，下半年將逐步進入旺季表現。

「繼第一波家用健身器材需求下滑後，接下來哪些疫情受惠產業會受到影響，值得觀察。」台大國際企業系主任連勇智認為，疫情爆發後一夕間重創百業，但也有如家用健身器材、視訊設備、電競等產業受惠於疫情，需求快速成長帶動業績，但隨著各國解封，這些受惠產業總有退潮的一天，需求減少的速度應不盡相同，企業如何在環境變化下，找出自身差異化、維持住訂單，將是一大挑戰。(閱讀全文…)

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