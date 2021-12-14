葡萄牙立法生效：「不准老闆下班傳簡訊給員工」、有育兒需求可以自己決定在家上班！

通訊軟體的便利性，已讓工作與生活「難分難捨」，疫情影響上班模式，更讓人上下班「傻傻分不清」。你是準時下班者？還是隨時會被徵召，老是加班加不完？

根據BBC報導，葡萄牙議會就在今年11月通過新法，「禁止雇主在非上班時間聯絡員工或交辦工作」，而不論是以電話、簡訊或電子郵件的方式都不行。議會表示，雇主應該尊重員工隱私，而這份隱私應包含休息和私人時間，違規的雇主將構成犯罪並被處以罰款。

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除了不能打擾員工私人休息時間之外，新法也准許員工「自行決定是否要遠距工作」，不過前提是工作內容許可的情況下，而雇主要提供員工遠距工作時所需的設備及額外費用，比如電費、網路費等。

而新法令也規定雇主必須顧及員工在家上班的情感，每月至少要安排員工與上級1次的會面，以免員工會產生孤獨感。而若是育兒需求的夫妻有權向公司申請在家工作，無須提前請雇主安排，直到小孩8歲為止。

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不想當社畜？根據勞動部的國際勞動統計資料，在去年2020年台灣的年總工時為2021小時，在40個國家名列第4，工時比前年少了6小時，而新加坡、哥倫比亞與墨西哥分別位居第1-3名。在新冠肺炎影響最劇烈的這一年，大部分的國家工時都減少許多，英國更是一共更少了170小時，看來對於有點勞碌命的我們，這項法案看似遙不可及。

作者／Ollie lin

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