2021《時代》年度風雲人物「馬斯克」

美國《時代雜誌》（Time）今天（13日）宣布，2021年度風雲人物為特斯拉Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）。

美國《時代雜誌》每年都會選出年度風雲人物，無論獲選人或團體的影響力是正面或負面，都對過去12個月的時事及世界脈動具有重大影響。《時代》年度風雲人物雖然最後是由雜誌編輯群決定，但網路票選結果則一窺民眾們認為誰符合年度影響力標準。

2021年度風雲人物馬斯克

2021年度年度風雲人物為身兼特斯拉Tesla、太空探索公司SpaceX執行長「馬斯克」。《時代》表示：「馬斯克的影響力超越地球，甚至延伸到太空。」所以獲選今年年度風雲人物也是實至名歸。

影響力超過地球延伸至外太空

根據《時代》詳細報導指出，馬斯克的新創公司SpaceX已超越波音等公司，掌握美國宇宙飛行的未來外，他的汽車公司特斯拉在該公司開拓的總值數10億美元電動車市場掌控2／3，而且市值高達1兆美元，讓馬斯克以超過2,500百億美元資產淨值，成為史上最富有的普通公民。

主宰華爾街

此外，馬斯克因為在多種領域都是玩家，包括機器人、太陽能、氣候、人腦植入晶片、真空管中高速運輸乘客的超級高鐵，同時在節目上提到有關加密貨幣、迷因股股票，也都會隨之波動，所以《時代》認為「馬斯克甚至還能主宰華爾街」可能一句無心的話、手指輕輕一點，股市隨之飆漲或跌停。

2021年度英雄為四位疫苗科學家

2021年度英雄則是四位疫苗科學家，分別為齊茲梅卡．柯柏特（Kizzmekia Corbett）、葛蘭姆（Barney Graham）、卡塔琳．卡利科（Katalin Kariko）與魏斯曼（Drew Weissman），四位科學家卻達到突破性成就，引進創新且高效、以信使核糖核酸（mRNA）為基礎的疫苗平台，《時代》說明：「四位對我們健康和福祉的影響遠超過這次疫情」。

作者／Irene Chen

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