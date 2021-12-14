富比世2021「百大權威女性」排名精彩大洗牌 5大亮點統整

富比世（Forbes）公布2021年「全球百大最有權勢女性」榜單，其中總統蔡英文排名從去年的第37升至第9，第一名則是亞馬遜創辦人貝佐斯前妻瑪肯西‧史考特（MacKenzie Scott），而德國前總理梅克爾（Angela Merkel）則跌出榜外，《Taiwan Tatler 》編輯為你整理榜單中的趨勢與五大亮點快速看。

富比世提出，此榜單中涵蓋了來自 30 個國家，各自在金融、技術、政治、慈善、娛樂等領域表現傑出，更高達有40位女性CEO，這是自2015年來比例最高的一次，一共掌管的營收達 3.3 萬億美元之多。不過與一兩年前相比，女性國家元首減少了兩名。

1.蔡英文排名晉升

總統蔡英文被形容因在兩岸關係緊繃時刻，勇於捍衛台灣民主，排名升至第九。台灣也因為在疫情期間抗疫表現世界共睹，蔡英文此時期的領導被視為是全球典範；不過長年佔據榜單的梅克爾今年卻未上榜，她才剛揮別16年治理德國的總理地位，在政壇正式下台一鞠躬，女性領導者輪廓在世界洗牌。

蔡英文總統。圖／中時報系資料照

2.慈善家史考特登榜首！

排名第一的為慈善家史考特，她是貝佐斯（Jeff Bezos）的前妻，更是全球第3富有的女性，淨資產高達 570 億美元。她與前夫離婚後她簽署了「捐贈誓言」，將至少一半的財富捐獻給慈善機構，而當富豪們皆展開奔向太空的行動時，史考特卻顛覆億萬富翁捐贈財富的模式，以巨大財富支援行善的非營利事業。貝佐斯長期關注多個社會議題，不難發現她樂捐的機構團體，包含了維護種族不平等、糧食不安全、貧困救助等類型，藉由善舉改變世界。

美國副總統賀錦麗排名第二

賀錦麗（Kamala Devi Harris）是美國第一位非裔及亞裔血統的副總統，更是美國歷史上地位最高的女性政治家。而本次歐盟官員也在榜單中入選二名，分別是排名第3的歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）與第8的歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），她們在歐盟史上最不穩定的時刻之一領導了歐盟最高權力機關。

美國副總統賀錦麗。圖／美聯社資料照

4.台南矽谷半導體女王位居第49

被媒體形容為「矽谷半導體女王」排名第49！微處理器大廠超微（AMD）總裁兼執行長蘇姿丰（Lisa Su）今年也入選。蘇姿丰1969年生於台南，3歲時跟著父親蘇春槐移居美國，取得麻省理工學院（MIT）電機工程學士、碩士與博士學位後，陸續進入德州儀器（TI）與國際商業機器公司（IBM）任職，於2012年轉任超微擔任資深副總裁，並於2014年10月升任總裁兼執行長至今。她曾領導「超微」轉歸為盈、讓股價翻漲8倍，處理器產品超越英特爾等主要競爭對手。

AMD

5.臉書吹哨人豪根排行第100

弗朗西斯·豪根 (Frances Haugen) 是前臉書產品經理，她曾舉報臉書內幕，表示臉書將商業成長置於公眾安全之前，在今年的榜單上排名第 100。富比世提出，雖然她並未打算發布有關其前雇主的大量數據，不過她無法袖手旁觀、眼睜睜地看著將公司的商業成長置於公眾安全之前。

作者／Ollie lin

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