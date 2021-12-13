全台5間「永續旅宿」推薦 環境友善居住新選擇

在經歷過疫情的陰霾籠罩後，不禁令人反思：未來也許我們可以用更友善環境的方式來探索世界，以下帶你看來自全球數位旅遊平台 Booking.com 評選的全台五間擁有「永續旅遊標章」的特色旅宿。

台中 嬉行旅

台中 嬉行旅 是專為女性旅客打造的文青旅店，將大量綠色植栽融入室內氛圍，讓人在城市中感到放鬆自在。

為減少塑膠使用量，嬉行旅 房間內不提供瓶裝水，旅人可以使用公共空間的飲水機。

位在台中勤美商圈附近寧靜巷弄的「嬉行旅」，是一間專為女性旅客打造的文青旅店。純白建築搭配大量綠意植栽，中庭的天井使空間更加開闊，讓住客在日式陽台上享受溫暖陽光。房內提供護手霜、衣物手洗精，還能免費租用整髮造型器，貼心服務深受女性喜愛。在永續措施上，空間內大部分照明使用省電LED燈泡，且為了減少塑膠使用量，房間內不提供瓶裝水，旅人可以使用公共空間的飲水機。

花蓮洄瀾窩青年旅舍

洄瀾窩青年旅舍 集結各地旅人故事，熱愛自然的旅宿主人打造出溫暖的環保空間。

洄瀾窩青年旅舍的宿舍房型讓旅人自在交流，一同認識花蓮之美。

由32年的舊旅館改造而成的洄瀾窩青年旅舍，距離花蓮火車站前站步行只要兩分鐘，是集結世界各地旅人故事的交流空間。旅宿主人熱愛自然，打造出「環保、貼心、有溫度」的窩，裝潢結合環保概念和時尚工業風格的巧思。旅客在每個樓層都可以欣賞到太魯閣、鯉魚潭等手繪花蓮特色風景，透過國寶級電影看板繪師的巧手，活靈活現地呈現花蓮之美。

屏東 小琉球蔡老師民宿

歐洲庭園風的 小琉球蔡老師民宿 位於小琉球知名的白沙港、花瓶岩附近。

小琉球蔡老師民宿房間裝潢採用鄉村風格，充滿家的溫馨氛圍。

「小琉球蔡老師民宿」位於小琉球知名景點白沙港、花瓶岩附近，民宿外觀走的是歐洲庭園風，房間裝潢採用溫馨鄉村風格。蔡老師民宿是由蔡玉章老先生創立，為了帶動小琉球觀光，他在教學多年後回到故鄉經營民宿。來到這裡，旅人可以租借自行車，去浮潛看海龜、在潮間帶認識生態，別忘了隨手將垃圾帶走、不要擦防曬乳下水，友善海洋人人有責。

台北 新驛旅店台北車站三館

鄰近台北車站的 新驛旅店台北車站三館，從大廳到房間都充滿青春活力氣息。

為響應環保，新驛旅店台北車站三館 的浴廁內沒有提供一次性迷你塑膠瓶裝的洗髮精、潤髮乳與沐浴乳。

「新驛旅店台北車站三館」緊鄰台北車站，位於台北交通樞紐，不論是吃喝玩樂都很方便。從大廳到客房，處處可見童趣的文創設計，給人滿滿的活力。飯店另外貼心設置「環境保護清掃」牌，讓連續入住多日的旅客可選擇不替換布巾及床單被套，浴廁也沒有提供一次性塑膠盥洗用具，邀請大家從小地方做起，為地球盡一份心力。

高雄 翰品酒店

四星級 翰品酒店 座落於高雄鹽埕區，每到夜晚，七彩燈光十分吸睛。

翰品酒店不主動陳列牙膏牙刷、盥洗用具等一次性備品。

座落於高雄鹽埕區的「翰品酒店」，附近為充滿歷史古蹟、人文藝術及美食熔爐的觀光勝地，空間設計上選用當代藝術結合人文歷史，融合了龍紋和天圓地方等中國元素，傳達中西合併的美，是南臺灣指標性的時尚四星級酒店，飯店自2020年起不主動陳列牙膏牙刷、盥洗用具等一次性備品。

作者／Chelsea Su

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