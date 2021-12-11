Disney+12部假期必看經典影集

Disney+追劇必看片單中不僅Disney+漫威電影和爽片大家都知道超強必看，但夾帶著Fox資源，Disney+美劇片單對熱愛美劇的人來說，才真正是來到天堂。無限重刷的經典美劇像是《實習醫生》、《摩登家庭》還有史上最強的《陰屍路》，經典影集、Old School美劇片單通通都在Disney+上架啦。

《實習醫生》（Grey’s Anatomy）

《實習醫生》（Grey’s Anatomy）

2005年首播的美劇《實習醫生》陪伴不少人的青春，故事描述小菜雞實習醫生們漸漸獨當一面的故事。從第一代主角們青澀的實習醫生年代，到後來每季都會有人「領便當」，甚至第二代、第三代實習醫生們的故事仍舊扣人心弦，飾演主角梅若迪絲·葛蕾（Meredith Grey）的艾倫龐貝歐（Ellen Pompeo）也表示：「如果要結束這樣一個代表性的節目，我們該交代怎樣的劇情呢？我要確定會對角色、節目還有粉絲都能有所交代，一定要讓大家滿意。」這部長青醫療美劇不僅是給了每天工作忙碌的人們一個療癒的出口，也已成為粉絲們關注的日常故事。

《摩登家庭》 （Modern Family）

《摩登家庭》 （Modern Family）

蟬聯11年喜劇之王，獲獎無數，故事圍繞一個大家庭，內容除了家庭成員的相處，還包括探討年紀相差甚多的「父女戀」、男同性戀結婚與領養議題等。以類似訪談的實境秀方式拍攝，內容逗趣又帶點溫馨，非常值得一看。

《追愛總動員》（How I Met Your Mother）

《追愛總動員》（How I Met Your Mother）

又名《老爸老媽羅曼史》，近期對應劇《How I Met Your Father》也將開拍，內容是以爸爸錄製節目向孩子講述自己如何遇見他們的媽媽並且開花結果的過程，男主每談一段戀愛就會讓觀眾以為這就是女主角了吧！但直到看完最後一季才會得知女主在哪一季出現，是少見的拍攝手法和有趣的題材。

《醜女貝蒂》（Ugly Betty）

《醜女貝蒂》（Ugly Betty）

曾獲金球獎最佳喜劇，女主是一位其貌不揚的女孩，進入時尚產業工作，她外貌平平甚至就像劇名一樣常被認為是醜女，但是她的自信善良讓她在時尚雜誌成為重要員工，並且獲得身邊所有人的肯定。雖然看似是很老套的故事，但畫面明亮色彩鮮豔，加上有趣的情節鋪陳，看了非常紓壓。

《慾望師奶》（Desperate Housewives）

《慾望師奶》（Desperate Housewives）

以一位主角自殺開啟整部劇，故事圍繞在美國郊區的完美嬌妻們之間，看似完美的嬌妻們其實並不完美，包含鄰居間相處的眉角和殺人陰謀全部混在一起，半懸疑的肥皂劇類型很適合無腦邊看邊打發時間。

《陰屍路》（The Walking Dead）

《陰屍路》（The Walking Dead）

最經典的活屍劇，從一開始必須殺活屍求生存，到後面演變成在資源短缺的末世，人性之間的求生鬥爭。人氣角色往往就在你不經意的時候「領便當」，是一部值得找時間坐下來認真看的劇，日前官方才宣布第11季就是最後一季了，喜歡的粉絲們肯定會珍惜，推薦給工作壓力大的人，越看越舒壓。

《謊言終結者》（Lie to me）

《謊言終結者》（Lie to me）

全劇建構在「當人類說謊時臉部的微表情會透露真正情緒」的理論之上，通常人類在每十分鐘的談話中會說三個謊話，男主卡爾萊特曼博士（Cal Lightman）可通過分析一個人的臉、身體、聲音和話語來察覺，他並靠此維生，開了一家私人機構專門幫助解決人類會說謊的問題。

《犯罪心理》（Criminal Minds）

《犯罪心理》（Criminal Minds）

主要講述一支隸屬於位於維吉尼亞州匡提科的FBI行為分析部門的心理側寫團隊，面臨各種連續犯案犯罪行為，到美國各地支援側寫罪犯可能樣貌，幫助警察破案的各種故事。在破案過程中，有許多心理變態的罪犯也對主角們產生威脅，因為劇情緊湊太受歡迎，也曾被翻拍成韓劇，不愛看浪漫愛情劇、喜歡燒腦犯罪劇情的人必看。

《復仇》（Revenge）

IG@emilyvancamp

女主角因為父親曾遭有錢有勢名門望族誣陷枉死，因此刻意改名換姓，準備展開復仇。而她要復仇的家族中的兒子對女主角一見鐘情，因此牽扯出許多戲劇化的火花與故事。男女主角也因本劇結緣，女主角艾蜜莉范坎普（Emily VanCamp）和劇中男主角喬許鮑曼（Josh Bowman）也幸福步入禮堂。

《越獄風雲》（Prison Break）

《越獄風雲》（Prison Break）

男主角麥可史考菲由英國出生的美國演員溫特沃思厄爾米勒三世（Wentworth Earl Miller III）飾演，為了救出哥哥而縝密計畫入獄的驚險過程。去年曾經傳出要續拍第六季，不過這位已經公開出櫃的男演員表明「再也不想扮演異性戀」因此不會回歸，只能請各位影迷們把握現有的這五季吧。

《美國恐怖故事》（American Horror Story）

《美國恐怖故事》（American Horror Story）

在《黑鏡》尚未出現前，《美國恐怖故事》肯定是喜愛懸疑驚悚、又顛覆既有價值觀的恐怖故事粉絲的最愛，每一季都是獨立的故事，包括各種都市傳說與顛覆價值觀的議題，是重口味中的重口味。連女神卡卡都曾經領銜演出吸血鬼，精彩度值得一看。

《雅痞神探》（White Collar）

《雅痞神探》（White Collar）

號稱好萊塢最帥的男同志麥特波莫（Matt Bomer）主演，男主角Neal Caffrey是一名非常厲害的藝術竊賊與偽造高手，為了女友而越獄之下，他要求FBI讓他協助破案來抵刑期的系列故事。看點不只是男主角極帥氣，故事中各種仿造藝術品的細節以及詐騙的過程都非常精彩，在劇中飾演男主角好友Mozzie的威利葛森（Willie Garson）今年過世，許多人都只記得他在《慾望城市》中的演出，其實威利葛森在這部戲中的表演也是非常精彩。

作者／Nicole Hsieh

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