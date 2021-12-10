《華燈初上》第二季 5大亮點

Netflix台劇《華燈初上》第一季上映後討論度居高不下！第一季共8集的劇集，劇情以80年代台灣林森北路的酒店為背景，描述1988年由林心如、楊謹華飾演的日式酒店老闆娘，和旗下一群風情萬種小姐們之間的愛恨情仇。除了聚焦以林心如、楊謹華為首上演的女人心計，裡頭的酒店中男女愛恨情仇，再鋪上懸疑劇情找尋殺害女屍的真凶，讓觀眾們看得欲罷不能。

《華燈初上》第二季預告也正式公開了！預計將於本月底（12/30）上線，編輯也整理了5大第二季的看點，快一起來看看。

— 警告｜下有《華燈初上》巨雷，尚未看第一季的讀者請繞道 —

華燈初上

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

吳慷仁搶下「最美媽媽」殊榮

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《華燈初上》在事前宣傳就公開金鐘視帝吳慷仁將出演一角的消息，現在也公開了他的身份！吳慷仁飾演新角色媽媽桑「寶寶」，更是Rose媽媽的競爭對手。艷麗造型公開後，不只讓網友驚艷，就連飾演蘇媽媽的楊謹華也留言說「我不依！我不依！你怎麼可以比我美」但他本人則是搞笑表示：「提醒各位收看《華燈初上2》前要注意兩件事，第一別吃太飽、第二音量別調太高。」怕大家不能接受他突破性新造型。

霍建華身份曝光

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《華燈初上》第一季最後一集有個非常厲害的彩蛋，即是林心如的老公霍建華驚喜現身！演出受刑人同時也是蘇慶儀（楊謹華飾演）的弟弟馬天華。入獄原因也在第二季預告中公開，傷害、強盜擄人、毒品交易前科無惡不作，在道上人稱「檜木」看來絕對是位狠角色，在出獄後會如何替姊姊報仇，也將是《華燈初上》一大看點。

客串名單驚喜不斷

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《華燈初上》釋出全新預告中可以看到，除了有第三性公關「寶Mama」的吳慷仁外，有徐若瑄以酒店小姐的裝扮美豔登場；新生代女星王淨飾演林心如的學生時期；資深女星王靜瑩則飾演楊謹華的媽媽，母女倆過去曾為了男人反目成仇；除此之外，屈中恆、林柏宏、曾敬驊也都客串第二季的演出。

林心如和老公霍建華有許多的對手戲

華燈初上

華燈初上

觀眾們期待的「夫妻對手戲」第二季也會完整呈現！在預告中可看到，霍建華怒嗆林心如：「之後我會用更好、更高的規格替妳辦喪禮。」想必兩人之後的互動絕對會更加精彩。此外，這也是霍建華、林心如繼2011年《傾世皇妃》後，暌違10年再次合作，讓觀眾們感到相當興奮。

兇手身份讓人猜不到？

至於觀眾們最關心的「兇手」究竟是誰？由於蘇慶儀（楊謹華飾演）和許多人都有愛恨情仇，所以好像每個人都有嫌疑。但是日前寶媽媽（吳慷仁飾演）卻偷偷透露，自己得知時也相當驚訝，直呼：「哇嗚！猜不到！」大讚編劇杜政哲真的很厲害，吊足觀眾胃口。

作者／Irene Chen

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