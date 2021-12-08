【2022年新制】上班日每週4.5天 阿拉伯聯合大公國成全球首例

阿拉伯聯合大公國（The United Arab Emirates，UAE）宣布，2022年起每週上班4.5天就好，週五下午、週六日都是國定假日，成為全球首例。

阿拉伯聯合大公國宣布，所有政府機關2022年起將採用最新的每週工作時間表，週間工作時間為週一至週五上午，共4.5天，週五下午、週六和周日都是周末假期。相較於多數國家來說，好像是多休了半天，但其實對回教國家來說，這個改變非常巨大！

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原來回教國家的週五，就是穆斯林的聚禮日（又稱主麻日），因此多數回教國家的週末都是指週五和週六，阿拉伯聯合大公國將從2022年1月1日起，把該國的週末調整至星期六和星期日，這可說是一項創舉，不但是全球第一個每週上班4.5天的國家，也是少數週末是在週六、日的回教國家。

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國家通訊社WAM日前宣布的這個2022年新制，將於2022年1月1日生效，WAM更表示，這一創舉將會使工作日更符合西方國家的時間表。阿布達比政府媒體辦公室也提出聲明表示，這個新制可以符合阿聯酋提高經濟與商業領域的全球競爭力的願景，並且跟上全球發展步伐。這也讓阿聯酋成為世界上第一個官方規定工作日少於五天的國家。

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UAE政府也在推特上以英文發布這項最新政策，內容中表示，所有政府機關都適用新的政策，週一至週四工作時間為八小時，從早上7：30到下午3：30。而週五則是工作4.5個小時，從早上7：30到中午12：00。週五的祈禱將在下午1：15分舉行。週五也可彈性工時或考慮居家上班，這篇推文中更表示：「更長的週末假期可提高產能，並且增進工作與生活間的平衡。」

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據外媒報導，在回教徒穆斯林占多數的國家，星期五通常被認為是一周中最神聖的一天。甚至某些回教國家的商店和小販，在每週五的祈禱結束之前，都被禁止營業。阿拉伯聯合大公國是波斯灣產油、商業貿易和旅遊中心，與鄰國沙烏地阿拉伯的經濟競爭日益白熱化，現在這個新制度被視為向國際拉近距離的重要創舉，當地媒體表示，更多實施細節將會在近日內陸續公布。

作者／Nicole Hsieh

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