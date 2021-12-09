「藝」起去西九龍旅遊 創業家游文霖探香港街區風華

身為國際金融中心樞紐，香港常予人節奏緊湊高度發展的都會印象；然而，當近距離端詳香港的內在，其人文歷史既深且廣，往往讓人驚豔不已，停駐愈久、共鳴愈是深刻。

游文霖喜歡以步行的方式漫步西九龍

因創業而旅居香港已 6 年以上的 Havital HK Holdings 生技公司創辦人游文霖（ Melissa Yu ），2018 年獲《富比士》雜誌遴選為「亞洲 30 名 30 歲以下創業家」之一。在香港開展的預防醫學事業漸有所成，休閒時游文霖熱衷於輕裝步行，穿梭於街市巷弄之間走逛香港老街區，也因香港中西交融、新舊並存的獨特人文而深受吸引。愈深入探索，她愈發現香港其實像個褪去層層華美外衣後的鄰家女孩，仍保留了傳統文化的特質與樣貌，打動人心。

復古又新潮的東南樓藝術酒店

街區漫遊 感受新舊交融創生魅力

游文霖辦公室就設在九龍區，彷彿為她打開另一扇門，看見不同的香港內涵。游文霖笑說：「我常以步行的方式，從油麻地、佐敦一帶走起，常感覺自己像是穿越時空般，在傳統店舖穿梭，特別能體驗香港新舊並存、將多元文化兼容並蓄後綻放出獨特人文地景的鮮明個性。」以慢遊的方式穿梭其間，傳統廟街人聲鼎沸的大排檔不時吸引著游文霖的目光，伴隨著強烈誘人的香氣在空氣中帶來感官的衝擊，與穿插在店鋪前啁啾未停的籠鳥、販售各式最新電子用品的攤商，建構出中西歷史蓄積交融後新生的軌跡。

東西融匯、創新與傳統等看似衝突的景物人文，也孕育出西九龍蛻變的能量。油麻地、佐敦道綿延而生的舊城區風情，座落了百年職人老店、古式建築與迷人典雅的懷舊酒店等，更吸引來創新的城市藝術風景進駐，街區自此再生。而西九文化區藝術公園尤其展現出自填海土地上新興再生的強烈面貌，重塑了香港的文化性格，讓愛好藝文的游文霖尤其深受吸引。

別具香港風情的冠南華招牌霓虹燈是最佳的打卡點

文藝酒店、百年老舖宛若穿梭舊時光

「佐敦這地區可說是香港傳統手工的發源地之一，除了可以看到各種保留了早期令人難忘的霓虹招牌、舊式街道與許多歷史悠久的百年老舖，從吃到穿、不論東西，都已經融入街區，成為大家生活的一部份，有種身處在早期香港電影中才有的懷舊氛圍。」游文霖感性地說，走進這樣的街區總讓她特別有共鳴，沒想到在繁華前衛的香港，竟也能尋得如此迷人優雅的舊日風情。她特別提到像是東南樓、登臺酒店這兩家別具藝術風情的酒店，結合藝術概念再生出既復古又新潮的面貌讓人驚喜之外，對本地藝文傳承的使命感，也讓她敬佩不已。

她特別最愛的店舖之一「冠南華」也同樣具有融會古今的細膩特質。在油麻地以百年傳統婚服老店著稱的冠南華，至今仍堅持由頂級蘇州刺繡師傅手工刺繡、本地裁剪車縫的傳統工藝，店內古味十足且優雅的龍鳳裙褂，連年輕時髦的游文霖都忍不住流連忘返。「冠南華一樓是傳統中式服裝、二樓並同時提供西式婚紗的訂製服務，不僅只將老技藝透過店舖發揚傳承，也和時代與時俱進、接受新的挑戰，也讓我們才有機會站在歷史的交界，緬懷舊時光、展望新視界。」另外，百年老字號的恭和堂龜苓膏、方太糕品舖的紅豆缽仔糕，也是游文霖漫步於西九龍時的地道療癒小食，享受片刻微小卻令人感動、單純樸實的幸福。

西九文化區海濱長廊適合野餐散步是欣賞維多利亞港最佳的地點

寫意悠閒 漫步西九海濱長廊眺維港再充電

巧匿於令人眩目而繁盛的金融面貌之下，如今西九龍地區透過人文、藝術與地景裝置等規劃不斷蛻變新生，逐步為香港披上另一種悠閒寫意且自在的面貌，重塑香港的文化性格。旅居香港近 6 年以上，游文霖也語帶興奮地説：「在過去，香港常被視為一個相對緊繃的城市，而西九文化區卻是一個全新規劃的廣闊公共空間，讓不論是初訪香港的旅人，或是長居此處的市民，都能從油麻地一帶開始慢遊至此，一路感受藝文空間、文化展演、懷舊街區到濱海長廊開闊迷人的面海景致，徹底放鬆。」

在寸土寸金的精華區中留置出幅員廣闊、開放共享的公共空間，在過去可說是相當罕見，但如今西九文化區除了有大型藝術展館展現其藝文特區的性格，也有餐飲等特色商家陸續進駐，海濱長廊規劃出多條可步行、慢跑或騎單車放鬆遊歷的路線與綠地，讓遊人融入自然於無形，在此徹底放鬆沉澱。游文霖露出笑容說：「如今有了西九藝術公園，天氣好的時候，就想帶本書、和兩隻心愛的大型犬一起外出散步；或什麼都不做，只是安靜地在長廊邊遠望維多莉亞港和中環，就感覺心胸開闊一些、心境沈澱一點，尤其當工作真的很辛苦，不如就到這裡轉換心境、或和朋友相約到 M+ 博物館看展，讓步調暫時慢下來後，整個人也像再次重新被充電，對健康、對心理都是很好的平衡方式。」

作者／Tatler Taiwan

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