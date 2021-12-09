氣溫驟降好泡湯 台灣最高人氣溫泉推薦

氣溫下降後讓人想泡泡溫泉放鬆，其實台灣資源豐富，為各位搜羅整理出六大最高人氣的溫泉景點，不只北投、知本，其中有兩個更是世界少有的珍稀泉種。

隨著節氣大雪後氣溫驟降，要開始注意保暖之外，泡泡溫泉是個不錯的選擇。台灣的溫泉資源豐富，就連曾治理台灣的日本人都非常驚訝，也協助開採了不少溫泉。多樣豐富的溫泉種類，每年都吸引不少外國觀光客來台體驗，作為溫泉大國的台灣民眾，不能不知道最熱門優質的泉種，而近日旅遊平台Booking.com更是透過其內部數據，依照住宿的熱門度，整理出「全台六大溫泉目的地」的資訊，有許多是我們熟悉的地點，更有一個是最熱門的優質溫泉，以下就讓Tatler依序來為各位介紹。

礁溪溫泉

「Onsense villa」每間房型均附有溫泉設施。Photo via Booking.com

「Onsense villa」每間房型均附有溫泉設施。Photo via Booking.com

礁溪的泉水為碳酸泉，泉水清澈且無色無味，富含鈉、鎂、鈣、鉀、碳酸離子等豐富礦物質，洗滌時溫潤滑順，是對肌膚保養有助益，非常舒服的溫泉種類。礁溪溫泉開採的早，遠從清朝時期就有「開蘭第一人」吳沙在蘭陽平原墾殖時發現，後來日本時期更開始建造溫泉旅館。至於推薦給旅人的就是 「Onsense Villa溫泉民宿」，其位置清幽，且採用溫暖簡約的裝潢，如果要趁週末連假來這放鬆泡湯，是非常好的選擇。

北投溫泉

北投有著神奇療效的白磺泉與青磺泉。Photo via 北投麗禧溫泉酒店

由知名設計師李祖原打造的空間被大自然圍繞。Photo via 北投麗禧溫泉酒店

Photo via 北投麗禧溫泉酒店

北投的鼎鼎大名應該全台無人不知，對皮膚有著神奇療效的白磺溫泉，具有療傷放鬆效果的地熱谷青磺溫泉，都讓此地資源豐富。北投當地依然保有日治時期留下的許多湯屋，後來不少轉為公有，比如瀧乃湯溫泉浴場，就是「世界唯二」的青磺泉，非常珍稀。當地的北投溫泉博物館，更是搜羅了此地的歷史，泡湯之餘還能走走晃晃。而推薦給旅人的則是「北投麗禧溫泉酒店」，由台北101設計師李祖原一手打造，融入自然基調的建築風格，在享受溫泉之餘，就像走入森林中，清幽寂靜。

知本溫泉

Photo via 知本老爺酒店

Photo via Booking.com

Photo via Booking.com

有「台灣八景」之稱的知本溫泉，如其名是日本時代就規劃開發的溫泉鄉，此處也是屬於弱鹼性的碳酸氫鈉泉，無色無味，富含礦物質，由於有保養肌膚的功效，甚至有美人湯之稱。由於清澈泉水及優美的自然環境，時常吸引不少旅人前往，在過去被日本人列為台灣四大名泉之一（即北投、礁溪、知本、關子嶺），最早除了來開採的日本人，當地的卑南族人也會在狩獵後於野溪旁挖坑泡溫泉，滌淨一天的辛勞。此處有不少原住民部落，推薦來訪可下榻此地歷史悠久的「知本老爺酒店」在豐富的自然景致中，享受最高規格的五星級款待。

烏來溫泉

烏來溫泉為碳酸泉，有幫助新陳代謝之效。Photo via Booking.com

烏來溫泉為碳酸泉，有幫助新陳代謝之效。Photo via Booking.com

位於台北近郊的烏來溫泉其名稱來自當地泰雅族的故事，其實「烏來」（kilux）一詞在泰雅族語中就是「溫泉」的意思，相傳追逐獵物到此處的原住民先祖勇士們，意外發現冒煙的泉水從河谷中湧出，不僅喊出「熱騰騰的泉水」（ulay kilux）因而得名。此處泉水同為碳酸泉，無色無味且可軟化角質，幫助新陳代謝，因此到了冬季有不少人喜歡造訪。推薦入住「烏來明月溫泉會館」，大量的木質裝潢有著日式懷舊氛圍，加上進烏來老街，洗完溫泉後輕鬆散步，相當舒適自在。

關子嶺溫泉

關子嶺溫泉為全球獨三的泥漿泉。Photo via 景大渡假莊園

泥漿泉富含礦物質有養顏美容之效。Photo via Booking.com

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關子嶺溫泉位於台南白河區，全台唯一的「泥漿溫泉」就是全球稀有的泉種，被譽為全球三大泥漿泉之一（其餘二者位於日本鹿兒島及義大利西西里島），時常吸引遊客前來享受。由於內含多種礦物質才呈現特殊的灰黑色，能去角質及養顏美容，這樣的體驗非常少有。來此處居住推薦前往「景大渡假莊園」，位於深山中不僅環境優美，能享受星空竹林外，獨棟房型更是僻靜，能充分享受隱遁森林的悠閒時光。

瑞穗溫泉

享受瑞穗溫泉之於還能坐擁歐風小鎮美景。Photo via 瑞穗天合國際觀光酒店官方IG

有「黃金湯」之稱的瑞穗溫泉相傳有「生男」之效。Photo via Booking.com

Photo via Booking.com

位於花蓮的瑞穗溫泉有「黃金湯」之稱，是日本人於1919年開發的弱鹼性碳酸鹽泉，這種帶鐵質的泉水，在遇到空氣氧化後，會在水面形成一層如鐵鏽般的金色結晶，被譽為「溫泉花」，相當特別。由於對皮膚有神奇功效更有「生男之泉」的傳說，黃金湯始終人氣很高。特別推薦的則是「瑞穗天合國際觀光酒店」，同時有著溫泉服務，主打南歐莊園風格的酒店，整體裝潢如童話般，更能飽覽瑞穗迷人的景緻。

作者／Ken Huang

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。