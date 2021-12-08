律師：元宇宙將改變法律制度！

元宇宙將以複雜的方式改變原有的法律體系，就由專業律師分析其可能的影響。

如果元宇宙起飛， 會像大爆炸一樣，將全面性的改變我們的生活。

元宇宙讓我們現實虛擬化， Facebook 的 Horizon Workrooms 就是很好的例子，不僅如此，它還會創建具有現實世界價值的虛擬城市、商場、房地產等。

但是，這波巨大的變化不僅會發生在我們的工作和生活，而且會改變法律既有的架構，毫無疑問，法律將受到挑戰，最大的問題是：法律在元宇宙之間該如何並融？

很明顯，法律應該以相同的標準規范元宇宙，就像它滲透到我們日常生活的每一個部分一樣，但法律需要等級制度、權力和秩序，這些是與元宇宙對立的價值觀，它推崇去中心化和互操作性，在這樣的環境中，不太確定法律可以或將在元宇宙中扮演什麼角色。

A virtual meeting room on Facebook’s Workrooms (Photo: Courtesy of Facebook)

一個很好的例子是區塊鏈，它將成為轉移和擁有數位資產的默認方式。如果所有權是透過在區塊鏈上註冊資產來確定的，那麼所有權法律理論（包括信託和實益所有權）是否會在這個結構中發揮作用？

甚至不清楚如何對區塊鏈上的數位資產設計遺囑，除非授予受益人權限，否則他們無法取得資產並將其轉移給自己。目前可以進行轉移的唯一方法是讓受益人登入數位資產權利，然而，很多人並不會這樣操作會規劃遺產，如果最後一刻想更改受益人，或發生意外怎麼辦？

即使在區塊鏈盜竊或欺詐的情況下，法律還有一些剩餘作用，有什麼可能追踪和追回數位資產？

答案可能不在於法律本身，而在於區塊鏈的安全性，具有諷刺意味的是，區塊鏈越安全，就越能成為唯一公認的所有權形式，如上所述，這反過來可能會挑戰法律在規範數位資產所有權方面可能發揮的作用。

元宇宙中的數據收集、處理和隱私也將難以管理，目前，具體規定可能因國家/地區而異，關鍵在於你同不同意。

但是「同意」的未來看起來更像是我們手機上的請求，允許一個應用程式持續追蹤另一個應用程式的活動，換句話說，一次性同意，這是因為元宇宙旨在成為一個連續的、身臨其境的存在，每次參與活動時都尋求同意似乎不切實際，一旦獲得同意，控制和選擇收集數據的能力可能毫無意義，用戶希望他們的體驗更加個性化，他們的數據在未經特別同意的情況下被收集、處理和與其他運營商共享的情況也就越多。

然後還有關於我們如何確保元宇宙是所有社區運營、生活安全空間的社會和道德問題，然而，如果在這方面進行互聯網監管，那麼監管仇恨言論或虛假訊息的嘗試將是不完整的，在元宇宙中更是如此，邪惡勢力可以製造虛擬城市來宣揚意識形態，這並非不可能。

元宇宙也可能對國際法和主權構成挑戰，如果可以創建虛擬城市，為什麼不能創建虛擬國家？為什麼不是模仿特定國家但具有不同特徵、邊界或意識形態的虛擬國家？如果虛擬國家的特定概念變得流行並且人們在那裡購買虛擬房地產，或者在那裡工作或做生意，這會對被模仿的真實國家產生什麼影響？

The Sims Online 中的虛擬鬥毆

即使將法律應用於最簡單的問題也將具有挑戰性，如果在虛擬酒吧裡發生了一場鬥毆並且一個化身擊中了另一個化身，那是攻擊和毆打嗎？如果用戶穿著觸覺套裝，讓虛擬打擊的受害者可以感受到衝擊，但程度與現實生活中發生的程度不同，那會怎樣？

最重要的是，還需要協調法律，否則元宇宙的承諾將受到不必要的不確定性，或交易和監管成本的阻礙。

新加坡律師 Paul Tan 是 Clifford Chance Asia 的合夥人，負責其在東南亞的訴訟業務。他為政府和全球客戶處理各種形式的國際商業糾紛，以及越來越多涉及技術和 ESG 問題的糾紛。

作者／Paul Tan

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