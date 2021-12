地表最貴的不銹鋼運動錶？「錶王」百達翡麗推限量170只Tiffany藍腕表

百達翡麗攜手Tiffany & Co.再拋震撼彈,地表最昂貴的不鏽鋼運動錶金鷹Nautilus宣布推出限量170支,紀念雙方合作170週年的美國限定販售Tiffany藍限量款!

就在Patek Philippe百達翡麗於2021 Watches & Wonders錶展上宣布旗下熱門的不鏽鋼金鷹(Nautilus)腕錶Ref.5711/1A-014將於2021年年底後停產,並同時發表最後的橄欖綠面版本取代原先的藍面金鷹Ref.5711/1A-010後,我們都以為錶王的經典不銹鋼錶將正式下台一鞠躬,沒想到年末突然又拋震撼彈!

限量錶款使用Tiffany Blue作為面盤主色。Photo via Patek Philippe

錶底蓋也鐫刻代表兩大品牌合作的時間1851年至2021年。Photo via Patek Philippe

金鷹最後的華麗之舞

昨(6日)深夜Tiffany & Co.的官方IG突然發表一款帶有經典「Tiffany Blue」(知更鳥藍)的Nautilus突然現身,同時宣布此聯名是雙方紀念170週年情誼的合作,而同一時間,法國精品集團LVMH家族的二公子,也就是現任Tiffany的執行副總裁Alexandre Arnault也在個人IG上分享這個喜事,引發不少名人好友如先前曾與Dior合作的美國藝術家Daniel Arsham關注留言,而他也在貼文末饒富興味地說:「我沒有要配任何一支錶!」(I am not allocating any watches!)似乎在宣誓就算是一錶難求,也不會隨現金市場風氣進行配錶(*註1)。

錶王與最棒的美國經銷商

雖然不少人認為突兀,但對於早有源淵的兩大品牌來說,這170週年紀念還真的不是隨便說說。讓時間倒轉一下,1837年Tiffany & Co.在紐約成立,兩年後的1839年百達翡麗創立,一則是源於美國的珠寶商,另一邊則是瑞士的頂級製錶品牌,雙方都還不知道未來他們將發揮莫大影響力引領精品時尚圈。而隨著聲勢不斷壯大,想打入美國市場的百達翡麗必須要找一個「最棒的經銷商」,才於1851年和Tiffany簽下了零售合約。當時百達翡麗創辦人暨總裁Antoni Patek首次商務旅行前往紐約,與Tiffany創辦人Charles Lewis Tiffany會面,依照他的說法是:「我深深的被打動了!」這是兩大品牌攜手的契機,而首次他們也簽下了150支腕錶的大訂單。

Nautilus 5711 1A014 170週年紀念腕錶 by Patek Philippe

傳奇的Tiffay & Co.錶款

而提及這次的錶款,上方印製的「Tiffany & Co.」也是其來有自,在雙方攜手如此長時間,曾出現不少印製Tiffany Logo的錶款,每次現身拍賣場都是炙手可熱,可謂夢幻逸品。2008年百達翡麗正式在美國開設第一家專賣店,位置就選在Tiffany位於紐約第五大道的旗艦店中,而銷售的部分錶款也同樣印有Tiffany & Co.字樣,非常珍稀。

Patek Philippe唯一允許雙Logo的經銷商。Photo via Patek Philippe

Patek Philippe唯一允許雙Logo的經銷商。Photo via Patek Philippe

美國限定販售的知更鳥藍

這次登場的合作錶款Nautius Ref.5711/1A-018搭配上Tiffany的知更鳥藍面盤,錶盤也印上Tiffany & Co.字樣,這也是唯一一個被允許在Patek Philippe錶款上能Double Sign的零售經銷商。其他部分像是指針、時標都採用黑色點綴,更加凸顯面盤的美麗色調。為了紀念170週年也僅推出170只,而且僅在紐約比佛利山莊及舊金山的Tiffany精品店獨家販售,而首支紀念款也將於12月11日於富藝斯(Phillips)進行拍賣,所有的收益將100%捐贈給大自然保護協會(The Nature Conservancy)。日前市售最後一版鋼款Ref.5711/1A-014都拍賣破千萬新台幣,如今這款話題之作,勢必再創天價。

(*註1):「配錶」通常是經銷商或是零售商在販售錶款時一個不成文的販售模式,如想購買A錶款,則必須同時購買B錶款,往往也是要排隊的熱門錶款才有此狀況。

作者/Ken Huang

