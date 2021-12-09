Netflix《華燈初上》第二季 6大看點

Netflix台劇《華燈初上》第一季上映後討論度居高不下！第一季共8集的劇集，劇情以80年代台灣林森北路的酒店為背景，描述1988年由林心如、楊謹華飾演的日式酒店老闆娘，和旗下一群風情萬種小姐們之間的愛恨情仇。除了聚焦以林心如、楊謹華為首上演的女人心計，裡頭的酒店中男女愛恨情仇，再鋪上懸疑劇情找尋殺害女屍的真凶，讓觀眾們看得欲罷不能。

就在網友們熱烈地呼喊下，《華燈初上》第二季將在12月底上架！目前預計第二季將會播出8集，並且同時也宣告會有第三季。不過在等待開追第二季的同時，編輯先來統整可期待的6大看點給讀者。

— 警告｜下有《華燈初上》巨雷，尚未看第一季的讀者請繞道 —

兇手到底是誰？

華燈初上

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《華燈初上》第二季最讓人好奇的即是「究竟殺人兇手」是誰？已追完第一季的讀者也知道，蘇慶儀（楊謹華飾演）就是最後的女屍，不過由於她和許多人都有愛恨情仇，所以好像每個人都有嫌疑，無非是此劇的最大看點。

霍建華是來復仇的？

華燈初上

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《華燈初上》第一季最後一集有個非常厲害的彩蛋，即是林心如的老公霍建華驚喜現身！演出受刑人同時也是蘇慶儀（楊謹華飾演）的弟弟，那究竟霍建華在第二季會不會有更多的演出，以及他是不是來替「姊姊」復仇的？都讓觀眾相當期待，同時也期待霍建華能和蘿絲媽媽（林心如飾演）能有更多的對手戲。

蘿絲媽媽究竟情歸何處？

華燈初上

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由林心如飾演的「羅雨儂（蘿絲媽媽）」感情線也是一大看點！因為在第一季中可知道羅雨儂和前夫（鄭元暢飾演）還沒離婚，但她心中似乎最愛還是渣男江翰（鳳小岳飾演）？不過，隨著劇情發展，羅雨儂與警察潘文成（楊祐寧飾演）似乎也很有機會發展出感情？讓觀眾也相當關心究竟蘿絲媽媽會情歸何處呢？

吳慷仁飾演變性人酒店老闆？

華燈初上

《華燈初上》在事前宣傳就公開金鐘視帝吳慷仁將出演一角的消息，不過大家看完第一季都沒看到他出場，但從釋出的劇照可知，他在劇中即將詮釋變性人酒店老闆的身分，還是光酒店的競爭對手，極有可能在第二季現身！此外，為了飾演好這個角色吳慷仁在演出前還先去第三性酒店觀摩，據悉在劇中他將上演華麗奪目的歌舞秀。

會計轉職成酒店小姐？愛子跳槽去別間酒店？

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也因為吳慷仁開業的變性人酒店即將成為「光」的勁敵，同時旗下小姐愛子Aiko（郭雪芙飾演）也離開了光，根據網友猜測愛子可能會加入吳慷仁的酒店裡；同時光的會計（江宜蓉飾演）也傳出可能轉職成酒店小姐，可能角色會黑化或升級，也將成為一大看點。

大咖人物不斷！舒淇也會來客串？

華燈初上

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《華燈初上》第一季中，客串名單有許光漢、霍建華、溫昇豪、李李仁、屈中恆、任容萱、六月等，那第二季究竟回會有什麼大咖來客串呢？也讓劇迷相當關心！近來傳出金馬影后舒淇也是客串名單之一，讓大家都倍感期待。對此，總製作人戴天易透露，確實在去年年初戲劇前置初期，有想過要找舒淇，不過後來有找到適合的人選，所以最後沒能與舒淇合作。雖然有點可惜無法看到舒淇，但也代表著第二季還是會有許多人來驚喜參與出演。

作者／Irene Chen

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。