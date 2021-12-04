Lamborghini跨足房地產 藍寶堅尼推頂級豪宅

圖／Lamborghini

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義大利跑車製造商Lamborghini與阿拉伯聯合大公國地產公司Emaar Properties，合作推出Dubai Hills Vista Inspired By Automobili Lamborghini建案。

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根據Lamborghini指出，位於杜拜的別墅設計靈感來自於「自家超級跑車」，裡頭有著跑格十足的高檔傢具，並設有大量停車場、私人游泳池和廣闊的花園。儘管這個高級社區裡並沒有專屬的賽車跑道，但是休閒娛樂不會少，附設一座18洞72桿的高爾夫球場，讓住戶可以在私人領域中享有自在的打球環境。

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Lamborghini首席行銷長Federico Foschini也表示：「Dubai Hills Vista Inspired By Automobili Lamborghini秉持著優雅、奢華、不妥協的概念，提供最高水準的生活給住戶。」這概念也與Lamborghini設計原則相呼應。此外，設計師巧妙地將Lamborghini品牌精髓融入日常生活中，同時說明「這別墅僅提供給杜拜當地最尊貴的客戶。」

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也因為頂級跑車品牌Lamborghini跨足房地產，讓許多車迷和富豪都相當感興趣！根據了解，Dubai Hills Vista Inspired By Automobili Lamborghini建案一共打造「40套豪宅」，價錢雖未公佈，但也因為杜拜富豪們消費力驚人，即便建案預計於2026年才會完工，但40套頂級別墅早已全數售罄。

作者／Irene Chen

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。