Lady Dior六度變身藝術品 全球12位藝術家重新演繹

中東藝術家Manal Aldowayan

這位總在她的藝術創作中，大膽挑戰中東社會對於女性形象、社會不公和阿拉伯年輕族群在社會變革中所扮演的角色等議題。啟發自她本身的兩件藝術作品，第一款的靈感是出自《The Boys》（2016），從由她所拍攝的阿拉伯街頭寫實的社會影像，探索如何面對今日身分的矛盾與衝突；第二款作品則是以她一系列攝影作品《The Mind》（2009），這些影像紀錄著她所出生的城市（Dhahran），用羽毛與刺繡交織出她與城市之間的對話。第三件作品是將她自己創作的一款沙漠玫瑰水晶，以3D列印方式製成一個宛如雕塑品的晚宴包。

藉由這3款混和金色、銀色與黑白圖像所形成的衝突對比，傳遞這位來自中東的藝術家Manal Aldowayan，她不斷找尋世界特地女性之美，並頌揚女性在各文化中的獨特經歷，與Dior創意總監Maria Grazia Chiuri的概念不謀而合，攜手將包款藝術的創作理念帶領至更高的境界。

Lady Dior Manal Aldowayan 「The Boys」中型限量藝術提包，NT$195,000 黑色小牛皮、仿古金屬部件。圖／Dior Lady Dior Manal Aldowayan 「Landscapes of the Mind」中型限量藝術提包，NT$275,000 金色小牛皮繡有黑色羽毛、銀色金屬部件。圖／Dior

Lady Dior Manal Aldowayan 限量藝術迷你晚宴包，NT$215,000 3D 列印技術製作、仿古金屬部件。圖／Dior Lady Dior Manal Aldowayan 限量藝術迷你晚宴包，NT$215,000 3D 列印技術製作、仿古金屬部件。圖／Dior

美國藝術家Gisela Colón

生命原力、宇宙能量和星系是Gisela Colón特別著迷的主題，上一屆就已跟Dior合作此計畫的她，今年是以在埃及吉薩金字塔所舉辦的展覽「Forever is Now」為靈感，設計了一款金色包身，中心位置裝飾著代表神祇荷魯斯之眼的包款，以石榴石為中心點，周圍圍繞著繽紛的半寶石，象徵著埃及皇后們所配戴的貴重珠寶，內裡壓印著精緻的象形文字，以蛇形配飾表現埃及的皇室主權，每個細節都是向華麗璀璨的埃及文化遺產致敬。

Lady Dior Gisela Colón 中型限量藝術提包 價格店洽仿金屬色澤壓紋小牛皮，鑲嵌橢圓形青金石、紅玉髓與綠松石。金色金屬部件。圖／Dior Lady Dior Gisela Colón 中型限量藝術提包 價格店洽仿金屬色澤壓紋小牛皮，鑲嵌橢圓形青金石、紅玉髓與綠松石。金色金屬部件。圖／Dior

比利時藝術家Johan Creten

「我想設計既能配戴，又能隨意變形的雕塑品」這是Johan Creten重新詮釋Lady Dior包款的理念，這名來自比利時的雕塑家為陶瓷藝術注入新生命，這一次，以Lady Dior為載體，選用柔軟的麂皮，在其獨特的紋理上，點綴著砂石與樹脂，好比自然景致的縮影，再將Dior經典的蜜蜂元素羅織而成全新的藤格紋圖案，可拆卸式的設計還能當作胸針使用；另一款則是以皇家藍顏色呈現，彷彿從山巒進入到大海，闡述著自然大地的美妙境地。

Lady Dior Johan Creten 中型限量藝術提包，NT$430,000 棕色麂皮小牛皮，金屬蜜蜂裝飾和光澤樹脂下綴著點點沙石。極致霧面棕色金屬部件。圖／Dior Lady Dior Johan Creten 中型限量藝術提包，NT$430,000 藍色麂皮小牛皮，金屬蜜蜂裝飾和光澤樹脂下綴著點點沙石。仿古金屬部件。圖／Dior

愛爾蘭藝術家Genieve Figgis

Genieve Figgis的風格集結了沉淪頹廢、黑色幽默和浮誇的喜劇色彩，形成一種獨特的變調式18世紀美學。現在，她將自己的藝術世界傾注於Lady Dior的設計上，打造出三款以環保為題的設計，使用的都是純素葡萄皮革，第一款是以多彩繡線所精繡出的老虎圖騰；第二款則是彩珠密釘與繡線交織出的貓咪圖案；最後一款是已絕種動武與人物的場景，象徵人類應該要與動物與環境和平共存，看似天真卻隱藏著不安的詭譎感，傳遞著生存、生命與自然關係課題的深刻思辨。

Lady Dior Genieve Figgis 中型限量藝術提包，NT$430,000 純素皮革印刷，多彩繡線與彩珠密釘。淡金色金屬部件。圖／Dior Lady Dior Genieve Figgis 中型限量藝術提包，NT$430,000 純素皮革印刷，多彩繡線與彩珠密釘。淡金色金屬部件。圖／Dior

Lady Dior Genieve Figgis 中型限量藝術提包，NT$430,000 純素皮革印刷，多彩繡線與彩珠密釘。淡金色處理金屬部件，綴有亮漆飛鳥裝飾。圖／Dior Lady Dior Genieve Figgis 中型限量藝術提包，NT$430,000 純素皮革印刷，多彩繡線與彩珠密釘。淡金色處理金屬部件，綴有亮漆飛鳥裝飾。圖／Dior

Lady Dior mini Genieve Figgis 限量藝術提包，NT$350,000 純素皮革印刷，多彩繡線與彩珠密釘。淡金色處理金屬部件，綴有飛鳥裝飾。圖／Dior Lady Dior mini Genieve Figgis 限量藝術提包，NT$350,000 純素皮革印刷，多彩繡線與彩珠密釘。淡金色處理金屬部件，綴有飛鳥裝飾。圖／Dior

南韓藝術家Gigisue

這位藝術家是全球藝術界的閃耀新星，藉由自身情感衝突進行創作，以藝術作品作為情感療癒與對自己和解的一種方式。結合繪畫、素描與影片的不同媒材，創造出屬於她個人獨一無二的風格。這次也以絲綢、玻璃珠與彩線，彷彿自包款上生長出立體浮雕的繽紛花朵，欣喜雀躍的同時隱藏著對現實與理想之間落差的惶恐不安。除了包身以外，揹帶與吊飾都以別出心裁的設計展現細節巧思，完美展演Gigisue在合作時所抱持的理念「時尚與藝術之美的結合」。

Lady Dior Gigisue 中型限量藝術提包，NT$570,000 米色小牛皮，繡有絲綢花卉、玻璃珠和彩線。極致霧面米色金屬部件。圖／Dior Lady Dior Gigisue 中型限量藝術提包，NT$570,000 米色小牛皮，繡有絲綢花卉、玻璃珠和彩線。極致霧面米色金屬部件。圖／Dior

Lady Dior mini Gigisue 限量藝術提包，NT$465,000 黑色小牛皮，繡有絲綢花卉、玻璃珠和彩線。極致霧面黑色金屬部件。圖／Dior Lady Dior mini Gigisue 限量藝術提包，NT$465,000 黑色小牛皮，繡有絲綢花卉、玻璃珠和彩線。極致霧面黑色金屬部件。圖／Dior

法國藝術家Antonin Hako

Antonin Hako是遊走於繪畫、雕塑與表演不同領域的跨界藝術家。在尋求普世藝術的過程中，他反思及質疑渾沌俗世生活的徒然。在他為Dior操刀的「Bag In Flight」包款中，由透明樹脂呈現出精緻的波浪抓皺，看似脆弱的外表卻如同琉璃般堅硬，清晰具體的線條轉化為虛無縹緲的弧線，充滿了詩意幻夢，展現3D列印的無限可能性。

Lady Dior Antonin Hako 中型限量藝術提包，NT$680,000 3D 列印製作。仿古金屬部件。圖／Dior Lady Dior Antonin Hako 中型限量藝術提包，NT$680,000 3D 列印製作。仿古金屬部件。圖／Dior

中國藝術家 張洹

潛心修習佛法的張洹，常利用藝術探討生死循環、身心連結以及記憶等主題，這次與Dior的合作，他將自身創作宇宙投射於這四件獨特的作品當中，彷彿為其賦予新生。他將《我的冬宮》劃時代作品展現於Lady Dior大型款創作之中，橫跨傳統與現代、東方與西方，歌頌著中國傳統雕工的精湛工藝。《櫻花地》迷你包款是以彩珠與亮片精新刺繡而成，象徵著佈滿佛教面具的花田，是連接生者與死者的世界。他將林布蘭於1634年時，為妻子繪製的創作，以3D列印重新詮釋，帶來立體投射的效果，精采至極，作為他的藝術壯游終點。

Lady Dior mini 張洹限量藝術提包，NT$370,000 印花小牛皮飾多彩串珠、亮片和玻璃珠刺繡，淡金色金屬部件，漸層綠金屬 DIOR 吊飾。圖／Dior Lady Dior mini 張洹限量藝術提包，NT$370,000印花小牛皮飾多彩串珠、亮片和玻璃珠刺繡，淡金色金屬部件，漸層紫金屬 DIOR 吊飾。圖／Dior

Lady Dior 張洹中型限量藝術提包，NT$235,000 銀色印花皮革飾浮雕和立體投射炫彩效果，虹彩效果金屬部件。圖／Dior Lady Dior micro 張洹限量藝術提包，NT$155,000 銀色印花皮革飾浮雕和立體投射炫彩效果，虹彩效果金屬部件。圖／Dior

德國藝術家Leonhard Hurzlmeier

生長於藝術世家的Leonhard，在藝術的道路上很快便摸索出自己的表達語彙，進而創造出一個鮮明、愉悅且具有高辨識度的創作世界。他的作品時而批判、時而充滿情慾元素，幽默地表現Z世代對身分認同與性別之間的爭議。這一次，Leonhard將Lady Dior帶領至遊戲和謎團的邊境，用一張女性的臉作為裝飾，而大腦則在包款內裡；第二個作品是雨中的雲轉化為閃耀的太陽；第三個設計當中，他將亮片刺繡成美人魚，化作泡沫消失於包款之間，作品中富有引人入勝的詩意，一首自由而奔放的詩。

Lady Dior Leonhard Hurzlmeier 中型限量藝術提包，NT$215,000 多色印刷小羊皮搭配琺瑯材質。極致霧面處裡黃色金屬部件與粉色金屬掛飾。圖／Dior Lady Dior Leonhard Hurzlmeier 中型限量藝術提包，NT$215,000 多色印刷小羊皮搭配琺瑯材質。極致霧面處裡黃色金屬部件與粉色金屬掛飾。圖／Dior

Lady Dior Leonhard Hurzlmeier 小型限量藝術提包，NT$185,000 拼接小牛皮，極致霧面白藍色金屬部件。圖／Dior Lady Dior Leonhard Hurzlmeier 小型限量藝術提包，NT$185,000 拼接小牛皮，極致霧面白藍色金屬部件。圖／Dior

Lady Dior Leonhard Hurzlmeier 中型限量藝術提包，NT$240,000 小牛皮鑲有多彩亮片和珠飾。金色金屬部件。圖／Dior

日本藝術家 井田幸昌

井田幸昌從小在雕塑家父親的工作室中長大，因而培養出得天獨厚的創造力。擅長以豐厚的繪塗和素材，以「一期一會」的日本精神，創作出震懾人心的作品。這次合作中，他以擅長的厚塗法重新詮釋Lady Dior包款，把Lady Dior當作空白的畫布，不斷疊加礦物顏料，以浪漫不羈的筆觸，創造出色彩斑斕且具有凹凸紋理，完美呈現揮毫的律動感，十分扣人心弦。

Lady Dior 井田幸昌中型限量藝術提包，NT$225,000顏料塗層小牛皮。銀色金屬部件，橢圓帆布吊飾。圖／Dior Lady Dior 井田幸昌中型限量藝術提包，NT$225,000 顏料塗層小牛皮。仿古金屬部件，橢圓帆布吊飾。圖／Dior

Lady Dior mini 井田幸昌限量藝術提包，NT$215,000 矽膠顏料塗層小羊皮。銀色金屬部件，橢圓帆布吊飾。圖／Dior

日本藝術家 大庭大介

大庭大介經常運用立體投影的視覺效果，依據光線與觀看者所在的位置與角度，不斷變換著絢麗色彩，沉浸式的感官體驗能造成感受的昇華。第一款靈感來自他的作品《M》，以刻滿溝紋的圓盤描繪陀螺高速旋轉而留下的軌跡，附在包款上的電子螢幕吊飾能變化出許多圖案，讓包款開創出與消費者之間的互動。另外兩款則是以光譜為靈感，使用珠光顏料勾勒出大海與起伏的波浪，一款是壓紋皮革，另一款則是以絢麗的彩線和玻璃珠編織而成，各有不同特色，並分別附有橢圓水晶球吊飾，裡面是一艘航行的Dior船隻，是為了致敬迪奧先生的家鄉－諾曼第海岸。

Lady Dior 大庭大介中型限量藝術提包，NT$275,000 銀色小羊皮。幻彩金屬部件。附電子螢幕吊飾。圖／Dior Lady Dior 大庭大介中型限量藝術提包，NT$275,000 銀色小羊皮。幻彩金屬部件。附電子螢幕吊飾。圖／Dior

Lady Dior 大庭大介中型限量藝術提包，NT$235,000 珠光效果銀色壓紋小牛皮。極致霧面金屬部件，可拆卸式透明 LOGO 吊飾。圖／Dior Lady Dior 大庭大介中型限量藝術提包，NT$235,000 珠光效果銀色壓紋小牛皮。極致霧面金屬部件，可拆卸式透明 LOGO 吊飾。圖／Dior

Lady Dior mini 大庭大介限量藝術提包，NT$195,000 彩色緹花針織布。極致霧面金屬部件，可拆卸式透明 LOGO 吊飾。圖／Dior Lady Dior mini 大庭大介限量藝術提包，NT$195,000 彩色緹花針織布。極致霧面金屬部件，可拆卸式透明 LOGO 吊飾。圖／Dior

中國藝術家 李松松

李松松的創作常圍繞近代和現代中國史，反思歷史與紀念物變化的客觀性，經常取材於公眾事件的影像，運用不同色調與紋理，呈現局部特寫畫面。這次將其畫作《劍法（三）》以別出心裁的色彩拼貼和材質，巧妙轉移至三款不同尺寸的提包上，是各自獨立的作品，也能互相拼湊出整幅畫作，猶如一幅氣勢磅礡的三聯畫，值得一併收藏。

Lady Dior 李松松大形限量藝術提包，NT$430,000 多彩紋理小牛皮。淺藍色極致霧面金屬部件，透明吊飾。圖／Dior Lady Dior 李松松大形限量藝術提包，NT$430,000 多彩紋理小牛皮。淺藍色極致霧面金屬部件，透明吊飾。圖／Dior

Lady Dior min 李松松限量藝術提包，NT$275,000 多彩紋理小牛皮。米色極致霧面金屬部件，透明吊飾。圖／Dior

美國藝術家Lina Iris Viktor

Lina Iris Viktor是一位概念藝術家、畫家和表演藝術家，她融合多元技法，交織古今當代藝術，導入繪畫、雕塑、表演和攝影，且善用金工，以24K金和深黑畫布強調「光的層次感」為其個人藝術特色。啟發自她的知名作品《Constellations（星座）》，為Lady Dior換上一身蓊鬱星夜景致，包身上的古老象形文字容納了來自各個不同地區的古文明，創作出獨特的視覺神話。

Lady Dior Lina Iris Viktor 中型限量藝術提包，NT$310,000 黑色小牛皮鑲嵌仿古金屬裝飾。仿古金屬部件。圖／Dior Lady Dior Lina Iris Viktor 中型限量藝術提包，NT$570,000 綠色漸層蜥蜴皮鑲嵌仿古金屬裝飾。仿古金屬部件。圖／Dior

Lady Dior mini Lina Iris Viktor 限量藝術提包，NT$255,000 黑色小牛皮鑲嵌仿古金屬裝飾。仿古金屬部件。圖／Dior Lady Dior micro Lina Iris Viktor 限量藝術提包，NT$215,000 藍色漸層帆布鑲嵌仿古金屬裝飾。仿古金屬部件。圖／Dior

作者／Nicole Chung

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