2021「甜點控市集」將登場 肉桂捲、草莓甜點粉絲必朝聖

甜點控市集12月10日開跑

圖/甜點控

《2021甜點控市集》由「甜點控」電商平台和有趣市集、咖啡爽節、顆顆書店一同聯手舉辦,日期將從2021/12/10~2022/1/2於台北信義區香堤廣場耀眼登場!這次不止將重現肉桂捲市集盛況,同時會帶來許多草莓季限定甜點,像是森林甜點的「森林草莓雪Q塔」、「法式草莓乳酪塔」及亮采烘培坊的「北海道草莓生乳捲」喜歡草莓的讀者千萬不要錯過。

經典肉桂捲不容錯過

此外,肉桂捲控們也很值得參與這場甜點盛宴,這次於市集還是可以見到許多肉桂捲名店,包括《休習日Z Day Cafe》的「海鹽焦糖威士忌蜂狂肉桂捲」、「濃黑糖肉桂抹抹蜂狂肉桂捲」都將現身。

免費入場

甜點控市集將採免費入場,想必會吸引到全台灣喜歡甜點的粉絲朝聖!如果擔心買不到自己心儀的品牌,甜點控官網將同步開放預購多家名店甜點,例如:花蓮肉桂捲名店《在隱巷》 的肉桂捲,《悄悄好食》、《司康小売所》、《壹玖木巷》的司康…等,有興趣的讀者不妨先預購再到市集領取,避免向隅。

2021 「甜點控市集」攤位名單

柳橙王子、李亭香、Ponpie 澎派、森林甜點、Sonbérnor 松柏農、鐵山製菓、M&D kitchen、鮮日嚐商行、休習日 Z Day Cafe、好物咖啡、榖榖coucoubakery、素學烘焙坊、百分之甜、馬瑞利烘焙坊、紅寶石甜點、華點、食壹点甜、Nowa Nowa のわのわ、貓嘰咕自家烘焙咖啡、I am what I am cafe、孩初、Mmes L Pâtisserie 甜點工作室、White wall、At My Table、Sheryl’s Recipe嗜甜女子、Mikashi、Glin Bakehouse、Warmest pâtisserie 焙.伴甜點工作室、30幾、Tutu eat、Dezato緹莎朵菓舖、亮采烘培坊、倉鼠甜點工作室、Bliss捲捲、王小貓手作生活工作室、NOIR COFFEE&BISTRO、STUDIO AJ PATISSERIE、HCL Dessert。

2021 「甜點控市集」甜點控市集

時間:2021/12/10(五) – 2022/1/2(日) 14:00-21:00

地點:台北信義區香堤廣場、香堤大道(市政府站、台北101站)/ 免費入場

作者/Irene Chen

