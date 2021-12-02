享受摘星的頂級體驗 OFF MENU×晶華豪華客房套票「限量開售」

「Off Menu」的精神宗旨為，餐廳菜單上絕對找不到，只有資深饕客才能夠享用到的獨家料理！

Off Menu神級隱藏菜單

Off Menu 菜色示意圖。圖／Off Menu Off Menu 菜色示意圖。圖／Off Menu

「Off Menu」的精神宗旨為，餐廳菜單上絕對找不到，只有資深饕客才能夠享用到的獨家料理！每位主廚將為「Off Menu」活動設計獨特、別出心裁的期間超限定料理，而不到活動當日也不會提前公布菜色，讓當天現場參加者有超級意想不到的驚喜，希望能帶給每位來到現場的饕客一次「One of a Kind Dining Experience」。

2021年「Off Menu Taiwan」於台北晶華酒店栢麗廳舉辦，此次準備了11道從未曝光的隱藏神級菜單，若錯過這3天活動，可能這輩子就品嚐不到這豪華的獨家菜色。

晶華×OFF MENU豪華套票限量販售

晶華酒店。 圖／晶華酒店

晶華酒店。 圖／晶華酒店

晶華酒店。 圖／晶華酒店

有頂級的吃法，不能或缺的當然還有頂級的住宿！今年「Off Menu」特別和台北晶華酒店合作推出豪華套票，讓饕客可以在享用完隱藏星級料理後，即可上樓休息為美好的一日摘星之旅畫下完美的句點。

OFF MENU搭配的豪華住宿體驗為「晶華酒店的大班豪華客房」。位於行政樓層的高樓層景觀客房，佔地約13坪，擁有大型的落地窗景，可以鳥瞰繁華的都會景致，同時預定此房型皆享行政樓層大班廊尊榮禮遇，可於靜懿專屬的環境中享用早餐，下午茶及Happy Hour。此外，受過多職能訓練的管家負責照料每一位入住大班的房客住宿期間之所需，讓你享受一年一度的非凡假期。

入住行政樓層大班豪華客房乙晚，享大班廊雙人禮遇（價值3,696元）

2021 OFF MENU TAIWAN雙人禮遇（價值9,600元）

11位星級主廚名單

星級主廚名單。圖／Off Menu

Off Menu本屆以「The Future of Food」未來食物為主題，邀請到11家享譽盛名的餐廳，其中包括7位米其林星級主廚、1位新銳潛力主廚、2家一位難求的私廚甜點加上世界冠軍調酒師，以意想不到的食材組合，為你獻上11道菜單上不曾出現、令人驚豔的創意跨界料理，滿足你對於未來的無盡。

華麗星級主廚陣容如下：

臺北臺中米其林二星 logy ⽥原諒悟（Ryogo Tahara）主廚、二星 JL Studio 林恬耀（Jimmy Lim）主廚、二星 Taïrroir 態芮何順凱（Kai Ho）主廚、一星 A Cut 牛排館凌維廉（William Ling）主廚 、一星 Impromptu by Paul Lee 李皞（Paul Lee）主廚、一星 T+T 古俊基（Kei Koo）主廚、一星富錦樹台菜香檳黃旅毅主廚；新銳潛力高雄承 Sho 餐廳藤本詳一（Shoichi Fujimoto）主廚；私廚甜點 HUGH Dessert Dining 鄭為修（Victor Cheng）主廚；私廚甜點 TwoMONTHSperYEAR 吳亞林主廚及創意調酒 [tei] by O’BOND 主理人劉明杰。

Off Menu。圖／Off Menu

而本屆「Off Menu」將於12月10日至12月12日於台北晶華酒店栢麗廳與大家相見。

活動詳情可連結 Off Menu Taiwan 2021「The Future of Food」活動官網了解。

活動日期：2021年12月10日至12日

活動時間：18:00－21:30（取餐／酒到21:00）

活動場地：台北晶華酒店栢麗廳

售票資訊：一般票 NT$ 4,800（限量／額滿即停售）購票請點：Fun Now 售票網頁

2021 Off Menu Taiwan sponsored by HSBC Global Private Banking.

（註：本篇食物圖片僅為示意，非當天現場菜色照片）

作者／Irene Chen

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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