認識Omicron變種病毒9點懶人包

以下整理台大感染科前醫師林氏壁為Omicron公開發布的懶人包，將重點與最新資訊重新整理，而全文最新資訊詳見本文章。

1.Omicron命名由來？

世界衛生組織（WHO）將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株B.1.1.529命名為Omicron，跳過原本應輪到希臘字母Nu和Xi。但Nu會和New發音混淆，Xi則有政治因素。

2.Omicron感染症狀

感染新變異株的病患症狀與以往不同，確診者通常感覺到強烈的疲憊感、肌肉痠痛以及心跳加快，但未出現嗅味覺喪失的症狀，學者擔憂Omicron變異株恐將對老年人帶來更大危害。

3.Omicron變異株為何讓科學家特別擔心？

此變異株的棘狀蛋白上有32個突變，集先前各種變異株的突變特徵於一身，初步在南非已經證實很快取代原本的Delta變成主流病毒株。

4.Omicron傳播力比Delta更強嗎？

Omicron新變異株最早在南非及波札那發現，近2週相關病例數在南非東北的豪登省快速攀升，取代原本流行的Delta變異株，WHO判斷已經符合了高關注變異株（Variants of Concern, VOC）其中一個定義：新冠的流行病學上產生了不利的改變，因此決定將B.1.1.529界定為高關注變異株，命名為Omicron。這是第五株VOC，加入了Alpha、Beta、Gamma和Delta變異株的行列，但之前的病毒沒有一個被界定為VOC。而且Omicron是短短14天內就被界定為VOC。

5.Omicron會不會更容易重症？

南非初步報告以輕症為多，但從11月12日才在南非第一次偵測，且一開始以年輕人為多，也有些人是二次感染。之前不管是Alpha或是Delta，都是大概兩個月以後才有比較多研究。

6.新冠疫苗對Omicron還有用嗎？單株抗體，口服藥的效力呢？

現有新冠疫苗幾乎都是針對病毒的棘狀蛋白產生抗體，而Omicron變異株的棘狀蛋白上就有32個突變，令人擔心疫苗能夠產生的中和抗體是否會更低。南非NICD預估也許會有一些免疫逃逸，但疫苗應該對於「重症和死亡」還是可以提供高的防護力。就算現有疫苗完全失效，mRNA的技術平台可很快地做出新疫苗。輝瑞／BNT和莫德納疫苗六週的時間就可以改變mRNA序列做出新疫苗，輝瑞聲稱可以在100天內開始出貨。

7.各國旅遊如何因應？

目前仍以入境限制為主。歐盟建議對非洲南部7國人士實施旅行限制。以色列、日本禁止所有外國旅客入境。台灣指揮中心將非洲南部6國：南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威列重點高風險國家，11月29日0時起自上述國家入境或轉機的旅客，須入住集中檢疫所並配合專案採檢。

8.現有PCR可以偵測Omicron變種株嗎？

目前的PCR是可以檢測出此變異株，南非的幾個實驗室反應主要會檢驗的三段基因中，其中的S基因會檢測不到Omicron（稱之為 S gene dropout或 S gene target failure），這可以在完整定序之前較快速的辨識出這大概是Omicron。

9.台灣防疫需做什麼改變、防疫措施現況？

維持目前阻絕疫情於境外的策略。出外戴口罩，勤洗手，保持社交距離，注重室內通風。加強疫苗覆蓋率，春節檢疫專案維持「七加七」隔離方案。

作者／Ollie Lin

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。