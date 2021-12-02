星野集團2022絕美溫泉旅館「界波羅多」房間開箱

虹夕諾雅所屬星野集團溫泉旅館2022年最新設施即將開幕，這也是星野集團的「界」品牌，選在北海道的第一家飯店！座落於北海道白老町，以「沉浸波羅多湖的湖光山色」為概念的「界 波羅多」，主打所有客房都可以近距離觀賞到湖景，感受波羅多湖的廣闊與絕美魅力，一邊沈浸於療癒溫泉的舒緩氛圍中。

圖／Hoshino Resorts KAI Poroto

「界波羅多」溫泉旅館位在北海道白老町，這裡的白老溫泉擁有世界稀有的「植物性褐炭溫泉(Moor Spring)」，這種稀有的「植物性褐炭溫泉」中含有天然植物的有機物，呈現獨特的茶褐色。其中富含腐植酸及黃腐酸等化妝品成分，因此也被稱為「美肌之湯」。另外，界波羅多的泉質為PH8.82的鹼性單純泉，訴求能提高新陳代謝，除去老舊角質，出浴後肌膚更顯柔嫩光滑。界波羅多有兩個大浴場，分別是「△湯」與「〇湯」。「△湯」位於「錐形溫泉小屋」內，愛奴風格的三角構造是其特色，有室內及露天溫泉。「〇湯」則是讓人聯想到洞窟或是地底的靜謐空間，溫泉的屋頂有個圓形的天井，透過灑落進來的柔和光影，感受與大自然的緊密連結。

圖／Hoshino Resorts KAI Poroto

界波羅多的整體設計都由建築家中村拓志操刀，尊重日本北海道原住民的愛奴文化，並著重於與不同民族共生的體驗，設計概念大膽地將湖泊融合在用地內的構造，讓設施整體更加貼近波羅多湖，也因此讓所有房型皆可近距離賞到絕美湖景。

圖／Hoshino Resorts KAI Poroto 圖／Hoshino Resorts KAI Poroto

每間客房參考北海道愛奴民族的家屋來設計，全館客房皆面向湖景，共有42間客房、4種房型。每間房的中央，都擺著象徵愛奴家屋中四角形的「爐」的桌子，希望每位旅客像圍爐般和旅伴圍繞桌子而坐，享受溫馨假期。室內藝術擺設以及壁紙、抱枕的圖樣，都以愛奴民族的圖騰為主。望向窗外，則是波羅多湖及由白樺樹與楓樹組成的茂密天然林，沈浸在美好大自然中。

圖／Hoshino Resorts KAI Poroto 圖／Hoshino Resorts KAI Poroto

旅客還能在保有隱私的半包廂中，品嚐以北海道食材料理的美味會席料理。晚餐從馬鈴薯與海膽搭配的前菜開始，接下來的「寶樂盛」則以愛奴民族在交易時使用的木舟為靈感，以船型器皿擺出當地特色。另外，在特別會席料理中，以海鮮熬煮的濃郁湯頭，搭配北海道具代表性的食材，主菜「毛蟹帆立貝醍醐鍋」讓旅客享用頂級海鮮料理。

圖／Hoshino Resorts KAI Poroto

波羅多湖在愛奴語裡意指「廣大的湖泊」，建築物則以愛奴族的部落為靈感來源、並參考愛奴族建築物的特徵，以圓木組成的三角構造來打造錐形湯屋。界波羅多在開業前，也和白老町締結了合作協議書，與白老町以及民族共生象徵空間「Upopoy」等團體攜手合作，希望來訪的旅客理解並尊重愛奴文化，提供旅客與愛奴文化交流的體驗。

作者／Nicole Hsieh

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