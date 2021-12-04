木村拓哉曬愛犬曝光勞力士夢幻逸品 一錶難求的Daytona

日劇天王木村拓哉從1991年出道迄今超過30年，這次終於奪下日本「第46屆報知電影獎」影帝。其實他絕佳的品味和票房保證，木村在穿搭上一直是許多人效仿的對象，仔細滑他的IG日常照片，除了曬愛狗外，近期時常亮相的一支勞力士也非常珍貴，作為勞力士（Rolex）的收藏家來說可以說是相當有眼光。

木村和愛犬「Give me five」意外曝光珍稀的Rolex收藏。圖／takuya.kimura_tak Official IG

圖／takuya.kimura_tak Official IG。

圖／takuya.kimura_tak Official IG。

有時候木村會一天發數則日常IG Post，主要都是日常的穿搭、工作照跟曬狗，酷愛美國潮流、古著及丹寧風格的他，配戴許多行頭都是一時之選。比如日本知名銀飾品牌Goro’s也是時常亮相。由日本優異的皮革及銀飾設計師高橋吾郎所設計的品牌，以獨特的印地安風格著稱，木村也時常以Goro’s的銀飾搭配腕錶。

Daytona Ref.116506 五十週年紀念款。圖／Rolex Daytona Ref.116500LN腕錶。圖／Rolex

近日他與愛狗互動的照片中，除了之前出現頻率頗高的Daytona Ref.116500LN腕錶外，他近期更常配戴鉑金款的Daytona Ref.116506冰藍面款，這款錶在運動錶愛好者中可說相當珍稀。作為Rolex勞力士為Daytona系列創立50週年的紀念款，2013年一發售身價就水漲船高，稀有的鉑金款，搭配上栗棕色的陶瓷外圈、冰藍色錶面，對許多愛好Daytona賽車錶款的人來說是夢幻逸品，目前在名錶的交易拍賣網站Chrono24上，都可看到價格新台幣350萬左右，甚至高到450萬以上的價格，比起2019年漲幅至少超過80％，非常驚人。

作者／Ken Huang

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