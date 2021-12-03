當調酒職人鄒斯傑坐上 McLaren GT 來一場自由奔放的冒險旅程

作為連續兩年入選亞洲50大酒吧Draft Land的創辦人，鄒斯傑曾走遍世界各地，愛車如痴的他，即使是出差行程，只要可能他都會親自駕車前往，其中最重要的原因就是 -「自由」。「我很喜歡故意迷路。」鄒斯傑説。但與其說是迷路，不如說是自由地探索未知，公路四通八達的特性，開車能夠深入每個角落，並享受前往目的地的過程，雖然搭乘飛機或高鐵輕鬆又快速，但對鄒斯傑來說，少了移動過程的美好。

能自由探索 更能奔放冒險

McLaren GT 性能與實用性兼具的全方位訴求，車頭與車尾皆有行李空間，除了兼具日常駕馭，也可輕鬆放下兩人旅行的行李，後方的上掀式行李箱放入戶外用品也不成問題。McLaren GT滿足各種使用情境的貼心設計，讓鄒斯傑覺得它可以成為生活的好夥伴。

McLaren對駕馭本質的追求更是無可比擬，透過McLaren GT專屬動力與底盤調校，帶來完美的駕馭體驗，在Comfort舒適模式之下輕鬆自在地駕馭，滑順的動力輸出、柔韌的路面感受，繁忙的都市道路之中，慢速地移動也能細品GT柔順和緩的宜人節奏，「它作為每天的代步車也相當稱職。」鄒斯傑說道；而切換到Sport模式，較為硬朗的懸吊設定及靈敏的油門反應節奏，成就俐落的過彎動態表現，山道中深入彎心，釋放McLaren源自賽道的本色，在620匹的馬力輸出之下，McLaren獨有的高科技電控系統，讓鄒斯傑感到相當安心，強而有力的後盾能夠盡情地與McLaren GT對話。

圖／Tatler Taiwan提供

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當代奢華美學 蘊含實用主義風韻

而談到McLaren GT的設計，鄒斯傑興奮地說：「它完全符合我對美學的定義」，McLaren GT優雅修長，符合空氣力學的車身線條設定，如同McLaren的造車理念「Form follows Function」，性能與駕馭感受提升的同時，更有對美學的堅持，深讓鄒斯傑愛不釋手。當然，McLaren標誌性的蝶翼式上掀車門，無疑讓McLaren GT成為萬眾焦點，「無論它多低調，一開門就是囂張」講到此處，鄒斯傑臉上現出小男孩初次見到夢幻跑車般的神情，不得不說McLaren所有的車款都是「帥」!

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McLaren GT 精巧設計的座艙空間，也呼應鄒斯傑對「美」的堅持，沒有多餘紛擾按鍵配置的方向盤，溫潤的頂級真皮材質，讓人更專心於操駕的本質，完美體現人車駕馭樂趣；將駕駛模式集中在中央的旋鈕面板，一鍵即可帶來全然不同的行車感受，大尺寸的中控螢幕整合全車的娛樂及電控系統，「我大概10秒就了解操作了」鄒斯傑笑著説，McLaren GT明確的駕駛者導向設計讓人迅速上手，不僅是一具速度機械，更激發人們對純粹駕馭的渴望。

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在和McLaren GT相處的過程中，讓鄒斯傑最有感觸的就是「自由」，不被侷限的行動力，符合日常駕車及旅行的需求，不妥協的性能基因，開車不只是移動，而是享受過程，讓駕馭的每一刻皆是美好。

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作者／Tatler Taiwan

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