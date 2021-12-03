松山文創園區十週年特展 三大亮點一次看

松山文創園區十周年特展。圖／松山文創園區

首度開放辦公廳舍成為展區！2位藝術家x8展區x16道松菸地景聲音x30件展品

位於服務中心的「Listen a 松」，為整個展覽揭開序幕，大型的黑膠唱盤裝置物，引領民眾認識此次展覽的脈絡。松菸小賣所的「專輯收藏室」，將園區自辦的活動，包括「松山文創學園祭」、「原創基地節」、「LAB創意實驗室」，以專輯方式呈現，並將歷年活動主視覺作為專輯封面，現場也播放十周年形象影片「十年，成為城市與你的風格連結」，激起每一位曾經參與過的感動節奏，成為市民和藝文圈的重要記憶。

松山文創園區十周年特展 「未來播放室」展區 。圖／松山文創園區

結合松菸風格店家，打造「未來播放室」展區

時間設定在未來2039年回顧過往，從十周年專刊「松菸世代：浪擲又浪漫的追夢者」和影片開啟2011年到2021年的研究，匯聚10個過往與園區有密切關係的文創品牌和物件，包括2014年成立松菸小賣所最初的招牌、曾進駐園區的文創品牌之代表性商品，藉由這些有故事的物件，從未來的角度論述，試圖激起不同的思考視角，讓觀者一窺松山文創園區十年間的變化。現場還展示13幅由影像工作者汪德範拍攝園區空間照，包括鍋爐房、巴洛克花園、生態池及即將完工的臺北大巨蛋等，並搭配帶點浪漫的心情標語，讓觀者一窺松山文創園區十年間的變化。

三層樓高十年大事紀。圖／松山文創園區

三層樓高十年大事紀與獨特松菸之聲首度公開！實體線上同步開展

位於辦公廳舍走廊的「花絮剪輯室」沿著走廊窗戶架設10台電視，每一台播放著十年來的代表性影片紀錄，包括從2012年至2019年的「松山文創學園祭」、「原創基地節」、「idea TAIPEI創意工作營」、「松菸Lab新主藝」及「台泰設計交流」等，藉由共16支活動的影像紀錄，與觀者一起歷經十年精采時光。

辦公廳舍樓梯是「B面第一首」展區，首先映入眼簾的是三層樓高、長達1,028公分的垂吊布幕，沿著樓梯蜿蜒而上，細細走讀從2011到2021年松山文創園區開園十年的精采大事紀，首次以辦公廳舍三樓為「聽說現在室」展區，首先在樓梯間，將向民眾徵集到的松菸小故事，展示在古蹟的菱格窗框上，分享最真實和最有溫度的松菸點點滴滴，還有在辦公廳舍走廊以劇場感的燈光投射在黑膠唱盤上，只要掃描QR Code，即可聆聽聲音地景藝術家蕭芸安特別設計的松菸之聲「共時記憶」，呼應主視覺拼貼的手法，以採集園區16種聲音組合而成，從腳步聲作為開場，感受到園區的落葉、木棧道、石子路等，接著可聽到園區的日常聲音，包括清潔人員掃地、挖土等日常勞作，以及巴洛克花園的噴水池和蟲鳴鳥叫聲等，最後以園區熱鬧的展演活動做結尾，聲音也能成為記錄當下、保存回憶的方法。最後一個展區「這個聲音室」以蕭芸安所採集的16種聲音，展示在園區16個古董級消防栓箱中，分為「時光記憶」、「園區日常」、「城市流動」三大主題，搭配相關的展示意象物，可以聽到不同地點的日常聲音紀錄，像是車流聲、施工聲、遊客嬉鬧聲等等，不但記憶且留存重要的時光軌跡，也引領每一位聽者，用不同的感知模式認識松山文創園區。

松山文創園區中也藏有展覽小彩蛋 。圖／松山文創園區

園區中處處藏有小彩蛋

除此之外，在園區的廁所及樓梯間也藏有展覽小彩蛋！廁所的鏡子上，藉由數字解密松菸，像是鍋爐房是園區裡最老的建築已有82歲、園區最高的樹是臺灣原生種楓香15米等；樓梯間也貼上開園十周年的精神標語，像是「浪擲青春，追求浪漫，我們都是松菸追夢者」、「往後看是為了向前，帶著初心向前走」等，歡迎民眾來園區走走逛逛，更認識松菸！

圖／松山文創園區

同時，2021「微」原創基地節展品之一，在藝異空間「讓故事延續的時尚」是臺灣首次以羊毛氈這項古老工藝呈現服裝設計的多元面貌，從永續時尚來回應當代服裝產業所面臨的發展難題。「微」原創基地節和「Listen a 松:聽說松山文創園區十年」每個作品旁邊都有集點QR Code，只要集滿任4個，就能至服務中心免費兌換限量香氛明信片。

Listen a 松：聽說松山文創園區十年

展覽日期 | 2021.10.22（五）- 2022.1.2（日）

展覽資訊｜https://reurl.cc/r1R6n4

「奇幻松菸」線上展

https://sccp10th.songshanculturalpark.org/sccp10th/sccp10thPC.html

松山文創園區12月展演攻略

https://reurl.cc/WXK1k7

作者／Zoe Hsu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。