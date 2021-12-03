5件事認識Twitter新任執行長Parag Agrawal

Twitter 於 11 月 29 日宣布，隨著 Jack Dorsey 卸任並將職權移交原首席技術官 Parag Agrawal，Twitter 任命他為新的執行長。

Agrawal 將從 Dorsey 手中接手該公司，Dorsey 於 2006 年共同創立了 Twitter，他在社群媒體平台發展到今天的地位扮演了重要的角色。

就在最近，Dorsey 監督了透過應用程序上的時事通訊和音頻對話創建內容新方法的推出。

據 Twitter 稱，Dorsey 將繼續留在董事會，直到他的任期在 2022 年度股東大會上屆滿，而 Agrawal 的任命將立即生效。

Agrawal 的任命意味著董事會默認支持該公司最近的新經營策略，即到 2023 年將有一番作為。

消息公佈後，Twitter 股價飆升近 10%，收盤下跌 2.7%。

出生於印度的 Agrawal 在 Twitter 工作了 10 年，直到 2017 年接任首席技術官為止，他都僅是一名工程師。

畢業於史丹佛

Agrawal 來自印度孟買，從小就證明了他的聰明遠超他的年齡。

2001年，他在土耳其舉行的 2001 年國際物理奧林匹克競賽中獲得金牌。隨後，他在聯合入學考試中獲得第 77 名。

隨後，Agrawal 於 2005 年在印度孟買理工學院獲得了電腦科學學士學位。

後來他移居美國，在著名的史丹佛大學攻讀電腦科學博士學位。

於微軟開始職業生涯

這位工程師從 2006 年 6 月到 2006 年 9 月，以及從 2009 年 6 月到 2009 年 9 月在微軟擔任研究職務，他還於 2007 年在 Yahoo 和 2010 年在 AT&T 實驗室工作過。

以軟件工程師加入Twitter

2011 年，Agrawal 加入 Twitter，成為 Twitter 第一位傑出的軟件工程師，在他擔任該職位的 6 年期間，他是 2016 年和 2017 年在 Twitter 上重新加速觀眾數增長的關鍵人物，並且仍然是團隊中非常有價值的一員。

2017 年被任命為 Twitter 的首席技術官

2017 年，Agrawal 被升為 Twitter 的首席技術官 (CTO)。

身為 CTO，他負責公司的技術戰略，並帶領他的團隊提高開發速度，同時推動整個公司的技術學習。

他有一個小家庭

2016 年，Agrawal 與 Vinita Aggarwal 結婚，Vinita 是史丹佛大學醫學院（Stanford University School of Medicine）的醫生和臨床助理教授。他們目前與兒子 Ansh 住在舊金山。

作者／Camillia Dass

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