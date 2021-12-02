遠東遭罰悶燒半年突引爆 徐旭東逼著被表態…中國祭旗寒蟬效應全解讀

文／鄭閔聲、陳葦庭

遭中國開罰消息曝光後，遠東集團董事長徐旭東投書媒體，強調自己「一向反對台獨」。

但國台辦的大動作，不只是要台商表態輸誠，更是畫下一條「不能對綠營捐贈政治獻金」的明確紅線。

「我們將繼續依法保障台胞台企的合法權益，但絕不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹『吃飯砸鍋』的事。」11月22日晚間，中國國台辦發言人朱鳳蓮，應記者詢問發表聲明，她呼籲台商「明辨是非」，與台獨勢力劃清界線，以實際行動維護兩岸關係和平發展。

會出現這份聲明，是源於中國官媒新華社當天稍早報導，台灣遠東集團在中國5省市投資的化纖紡織、水泥企業，因一系列違法違規行為遭罰款、追繳稅款、限期整改，現已處以罰款及追繳稅款約4.74億元人民幣（約20億元新台幣），並收回閒置建設用地。由於國台辦不久前才揚言將懲戒台獨頑固分子及其關聯企業和金主，外界不免聯想，遠東集團是否成了中國政府「殺雞儆猴」的對象。

新華社報導引起國內關注以後，遠東集團旗下的遠東新世紀與亞洲水泥兩家公司，分別在當天傍晚發布重訊證實，集團在中國大陸投資的相關事業，於今年第2季受當地主管機關稽查時發現缺失，共遭罰8862萬元人民幣（約3.85億元新台幣），並已依規定繳納稅、罰款，但對公司營運不構成影響。

對於遭裁罰當下為何未公開資訊？遠東集團的解釋是：「遭裁罰金額未達必須發重訊的程度。」不過，中國官媒拖了半年才揭露訊息，仍讓整起事件多了想像空間。

國台辦的態度也顯得曖昧，既未表明遠東集團是因「支持台獨」遭罰，卻也不否認兩者間的連結。兩天後的例行新聞發布會上，深圳衛視記者將「遠東集團遭罰」與「國台辦對台獨關聯企業和金主會採取什麼措施」合併成同一個問題，朱鳳蓮也輕巧地將答案一分為二，先強調執法部門開罰是「以事實為依據、以法律為準繩」，接著才重申打擊台獨的堅定立場。

但官方「側翼」說的話，可就直白得多。《人民日報》海外版11月26日刊出一篇題為「吃飯還砸鍋，絕對不行」的評論，直指中國對遠東集團開罰，「是國台辦本月初表態絕不允許台獨頑固分子及其關聯企業和金主在大陸謀利之後，首次有明確警示意味的出手。」

學者：陸開鍘是政治性宣示

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳分析，朱鳳蓮未明確否認遠東集團遭罰與「台獨金主」有關，代表國台辦對兩者之間的連結「沒有異議」，可見中國官方揭露遠東企業遭罰，完全是政治性宣示，「選擇徐旭東這樣有外省背景、政治立場偏藍的企業家，更具有清楚的象徵意涵。」

遠東集團董事長徐旭東過去從未發表任何支持台獨的言論，卻成為中國政府祭旗對象，確實令人玩味。一位與徐旭東熟識的紡織業人士就說，「你去業界問一輪，沒有人會相信遠東集團支持台獨，甚至不會有人相信徐旭東偏綠。」

遠東集團事業版圖龐大，不乏必須與政府頻繁交涉的特許事業，身為集團大家長的徐旭東，無論藍綠執政，都與當權者維持良好互動。但中國上海出生的他，一向主張政府應改善兩岸關係、借助中國市場帶動台灣經濟成長；2008年馬英九當選總統後7天，徐旭東就高調飛往上海，擔任跨兩岸「遠東建築獎」頒獎人，成為選後第一位「登陸」的台灣大企業家。

4年後的總統大選，徐旭東不僅是公開力挺「九二共識」的重要企業家之一，就連馬英九選戰期間提出的「兩岸和平協議」構想也受到他高度讚賞，親藍色彩鮮明。雖然近年他漸趨低調，不再表態支持特定總統候選人，但去年總統大選他依舊以集團10家公司名義，提供國民黨總統候選人韓國瑜1千萬元政治獻金，反倒是蔡英文申報的財務報表裡，找不到遠東集團的捐贈紀錄。

儘管在總統層級較屬意能維持兩岸友好氣氛的國民黨，但徐旭東在政治獻金的「投資」或「押寶」，不全然受意識形態左右。例如2008年總統及立委選舉期間，遠東集團對藍營政治獻金7千7百萬元，同時也挹注綠營4千3百萬元。(閱讀全文…)

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